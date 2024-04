Έκλειψη ηλίου: Τα 20 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών για το κοσμικό φαινόμενο

Είκοσι κορυφαία τραγούδια έχουν γραφτεί και έχουν γίνει επιτυχίες για την έκλειψη ηλίου και άλλα αστρονομικά φαινόμενα.

Η συζήτηση για την έκλειψη ηλίου έχει «κυριεύσει» τον πλανήτη και το Associated Press ξεχώρισε τα 20 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών που έχουν γραφτεί για το φαινόμενο – ή, καλύτερα, με αφορμή το φαινόμενο αυτό, αλλά και άλλα εντυπωσιακά του ουρανού.

Πέρα από το τραγούδι που έρχεται στο μυαλό των περισσότερων, το «Total Eclipse of the Heart» της Bonnie Tyler, υπάρχουν ακόμα 19 τεράστιες επιτυχίες που έχουν γραφτεί για την έκλειψη ηλίου και άλλα αστρονομικά φαινόμενα και που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πολύ καλά. Δέκα από αυτά ονομάζονται eclipse ή εμπεριέχουν στον τίτλο τη λέξη, ενώ στη λίστα βρίσκονται οι Pink Floyd, ο David Bowie, η Τaylor Swift και πολλοί, πασίγνωστοι καλλιτέχνες.

Τα 20 τραγούδια που αποτελούν το soundtrack της έκλειψης, κατά το Associated Press

#1 Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler

#2 Blinded by the Light, Bruce Springsteen

#3 Blinding Lights, The Weeknd

#4 Solar Eclipse, YoungBoy Never Broke Again

#5 Moon at the Window, Joni Mitchell

#6 Blue Moon, Billie Holiday

#7 Starman, David Bowie

#8 Space is the Place, Sun Ra

#9 Eclipse, Earl Sweatshirt

#10 Moonlight, Jay-Z

#11 Moonlight, Kali Uchis

#12 Seven, Taylor Swift

#13 Moonshadow, Cat Stevens

#14 The Moon and the Sky, Sade

#15 Eclipse, JACE Carrillo and Alyko

#16 La Noche de Anoche, Bad Bunny and Rosalía

#17 Eclipse, LOONA’s Kim Lip

#18 Eclipse, GOT 7

#19 Eclipse, MAMAMOO’s Moonbyul

#20 Eclipse, Pink Floyd