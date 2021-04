Το διάσημο Wish Tree της Γιόκο Όνο, στον καιρό της πανδημίας

Το Wish Tree είναι μια από τις πιο διάσημες και μακροβιότερες εγκαταστάσεις στον κόσμο. Εμπνεύστρια και δημιουργός της είναι η 88χρονη Γιόκο Όνο που ξεκίνησε με τη φύτευση ενός δέντρου το 1981, στο οποίο υπό την καθοδήγησή της οι θεατές του έργου καλούνται συνήθως να δέσουν μια γραπτή ευχή στο δέντρο εκτός από τους χειμερινούς μήνες όταν ένα δέντρο μπορεί να είναι πιο ευάλωτο.

Το Δέντρο των Ευχών της Γιόκο Όνο έχει στηθεί σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ και το εξωτερικό αυτά τα 40 χρόνια και περισσότερες από 1 εκατομμύριο ευχές έχουν γραφτεί σε λεμονιές, ευκάλυπτους και μυρτιές.

Η Γιόκο Όνο έχει αφηγηθεί ότι σαν παιδί συνήθιζε να πηγαίνει σε έναν ναό για να γράψει μια ευχή σε ένα λεπτό χαρτί και να το δέσει γύρω από το κλαδί ενός δέντρου. Τα δέντρα στις αυλές του ναού ήταν πάντα γεμάτα με σημειώματα επιθυμιών των ανθρώπων, που έμοιαζαν με λευκά ανθισμένα λουλούδια από μακριά.

Το 2007, η Γιόκο Όνο χάρισε ένα δέντρο στο μουσείο Hirshhorn της Ουάσιγκτον που ανθίζει με τις επιθυμίες των επισκεπτών του μουσείου κάθε καλοκαίρι. Φέτος οι λάτρεις της τέχνης καλούνται να μοιραστούν φωτογραφίες των χειρόγραφων επιθυμιών τους με το μουσείο μέσω του Instagram με τα hashtags #WishTreeDC και #YokoOno.

Όπως πάντα, οι επιθυμίες θα συγκεντρωθούν στο τέλος της σεζόν, και θα θαφτούν στο νησί Videy της Ισλανδίας, στους πρόποδες της εγκατάστασης της Γιόκο Όνο Imagine Peace Tower, ένα μνημείο αφιερωμένο στον σύζυγό της, Τζον Λένον.

Το Imagine Peace Tower είναι αφιερωμένο στον Τζον Λένον. Φωτο: Imagine Peace Tower

Οι άνθρωποι του μουσείου βρίσκουν ότι αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο να μοιραστεί αυτό το μήνυμα ειρήνης και να μεταφράσει τη δύναμη των έργων τέχνης σε μια εποχή που πολλά από τα μουσεία του κόσμου παραμένουν κλειστά. Το μουσείο που είναι διάσημο και για τον κήπο με τα γλυπτά του, θέλει να συνεχίσει να προσκαλεί το παγκόσμιο κοινό να συνδεθεί μέσω της σύγχρονης τέχνης με ουσιαστικούς τρόπους μέχρι να μπορέσουμε να είμαστε μαζί αυτοπροσώπως.

Το μουσείο δημοσιεύει επίσης οδηγίες για να φτιάξετε το δικό σας Wish Tree στο σπίτι. Μέχρι σήμερα, το Hirshhorn έχει συγκεντρώσει πάνω από 100.000 ευχές για το έργο, το οποίο είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο συμμετέχοντες παγκοσμίως. Ανάμεσα στα περίφημα σημειώματα με ευχές, διάσημου καλλιτέχνες όπως ο διάσημος Ιάπωνας φωτογράφος και καλλιτέχνης Hiroshi Sugimoto, ο εικαστικός Ugo Rondinone και η εικαστικός Michelle Stuart. Το δέντρο των ευχών στο μουσείο της Ουάσιγκτον θα παραμείνει στο μουσείο μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

Ευχές. Φωτο: Courtesy of the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian.

Φωτο: Courtesy of the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian.

Φωτο: Courtesy of the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian.

Φωτο: Courtesy of the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian.

Φωτο: Courtesy of the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian.