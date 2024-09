Βραδινές προβολές αφιερωμένες στον Wong Kar-Wai

Πέμπτη 05/09, 22:30

Ο Φάι και ο Χο είναι δύο Κινέζοι εραστές οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την Αργεντινή, όπου και χωρίζουν. Ο Φάι πιάνει δουλειά ως πορτιέρης σε μπαρ του Μπουένος Άιρες. Όταν ο Χο επιστρέφει στη ζωή του, δέχεται να τον φιλοξενήσει, όχι όμως και να ξαναγίνει εραστής του.

Κυριακή 08/09, 22:30

Δύο ερωτευμένοι αστυνομικοί: ο ένας με μια μυστηριώδη γυναίκα που αναζητά την κλεμμένη ηρωίνη της κι άλλος με την ονειροπόλα υπάλληλο μιας καντίνας.

Δευτέρα 09/09, 22:30

Ένας Κινέζος συγγραφέας γράφει ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που εξελίσσεται στο 2046, ενώ οι διάφορες γυναίκες οι οποίες περνούν από τη ζωή του δεν μπορούν να τον κάνουν να ξεχάσει τον μεγάλο έρωτά του.

With Greek and English subtitles, Τρίτη 10/09, 22:30

In the Mood for love (2000)