Βραβεία SAG 2025: Η λίστα με τις υποψηφιότητες

Η λίστα με τις υποψήφιες ταινίες για την 31η απονομή βραβείων Screen Actors Guild Awards, κοινώς SAG, δημοσιεύτηκε νωρίτερα.

«Wicked» και «Shōgun» είναι τα δύο πρότζεκτ που ξεχωρίζουν στη λίστα, συγκεντρώνοντας πέντε υποψηφιότητες το κάθε ένα.

Τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (Screen Actors Guild Awards), θα απονεμηθούν την 24η Φεβρουαρίου και η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά στο Netflix, με οικοδέσποινα την Κρίστεν Μπελ.

Η ταινία «Wicked», βασισμένη στο μιούζικαλ που μεταφέρει στη σκηνή το μυθιστόρημα του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ, προηγείται των υποψηφιοτήτων για τον κινηματογράφο, με πέντε συνολικά διακρίσεις. Η βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν, «A Complete Unknown», συγκεντρώνει τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ το μιούζικαλ «Emilia Pérez» διεκδικεί βραβεία σε τρεις κατηγορίες. Στον τηλεοπτικό χώρο, η σειρά «Shōgun», ιστορικό δράμα που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζέιμς Κλάβελ, ξεχωρίζει με πέντε υποψηφιότητες.

Από το «Wicked», οι πρωταγωνιστές, Σίνθια Ερίβο, Αριάνα Γκράντε και Τζόναθαν Μπέιλι διεκδικούν βραβεία στις κατηγορίες Γυναικείου Πρωταγωνιστικού Ρόλου, Β' Γυναικείου Ρόλου και Β' Ανδρικού Ρόλου, αντίστοιχα. Από τη σειρά «Shōgun», η Άννα Σαουάι είναι υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά και οι Χιρογιούκι Σανάντα και Ταντανόμπου Ασάνο διεκδικούν το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στην ίδια κατηγορία.

Βραβεία SAG: Η λίστα με τις υποψηφιότητες

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Πάμελα Αντερσον – «The Last Showgirl»

Σίνθια Ερίβο – «Wicked»

Κάρλα Σοφία Γασκόν – «Emilia Pérez»

Μάικι Μάντισον – «Anora»

Ντέμι Μουρ – «The Substance»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Εντριεν Μπρόντι – «The Brutalist»

Τίμοθι Σαλαμέ – «A Complete Unknown»

Ντάνιελ Κρεγκ – «Queer»

Κόλμαν Ντομίνγκο – «Sing Sing»

Ρέιφ Φάινς – «Conclave»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο – «A Complete Unknown»

Τζέιμι Λι Κέρτις – «The Last Showgirl»

Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ – «The Piano Lesson»

Αριάνα Γκράντε – «Wicked»

Ζόι Σαλντάνα – «Emilia Pérez»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Τζόναθαν Μπέιλι – «Wicked»

Γιούρι Μπορίσοφ – «Anora»

Κίραν Κάλκιν – «A Real Pain»

Εντουαρντ Νόρτον – «A Complete Unknown»

Τζέρεμι Στρονγκ – «The Apprentice»

Καλύτερο Καστ σε Ταινία

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Κασκαντέρ σε Ταινία

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Χαβιέρ Μπαρδέμ – «Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story»

Κόλιν Φάρελ – «The Penguin»

Ρίτσαρντ Γκαντ – «Baby Reindeer»

Κέβιν Κλάιν – «Disclaimer»

Αντριου Σκοτ – «Ripley»

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Κάθι Μπέιτς – «The Great Lillian Hall»

Κέιτ Μπλάνσετ – «Disclaimer»

Τζόντι Φόστερ – «True Detective: Night Country»

Λίλι Γκλάντστοουν – «Under The Bridge»

Τζέσικα Γκάνινγκ – «Baby Reindeer»

Κριστίν Μιλιότι – «The Penguin»

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τατανόμπου Ασάνο – «Shōgun»

Τζεφ Μπρίτζες – «The Old Man»

Γκάρι Ολντμαν – «Slow Horses»

Εντι Ρεντμέιν – «The Day Of The Jackal»

Χιρογιούκι Σανάντα – «Shōgun»

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς – «Matlock»

Νίκολα Κόφλαν – «Bridgerton»

Αλισον Τζάνεϊ – «The Diplomat»

Κέρι Ράσελ – «The Diplomat»

Αννα Σαουάι – «Shōgun»

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι – «Nobody Wants This»

Τεντ Ντάνσον – «A Man On The Inside»

Χάρισον Φορντ – «Shrinking»

Μάρτιν Σορτ – «Only Murders In The Building»

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ – «The Bear»

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ – «Nobody Wants This»

Κουίντα Μπράνσον – «Abbott Elementary»

Λίζα Κολόν-Ζάγιας – «The Bear»

Αγιο Εντεμπίρι – «The Bear»

Τζιν Σμαρτ – «Hacks»

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

«Bridgerton»

«The Day Of The Jackal»

«The Diplomat»

«Shōgun»

«Slow Horses»

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

«Abbott Elementary»

«The Bear»

«Hacks»

«Only Murders In The Building»

«Shrinking»

Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

«The Boys»

«Fallout»

«House Of The Dragon»

«The Penguin»

«Shōgun»