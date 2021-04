Απονεμήθηκαν τα 74α βραβεία BAFTA - Τέσσερα βραβεία απέσπασε το Nomadland

Τα 74α βραβεία Bafta απονεμήθηκαν και τα ονόματα των νικητών ανακοινώθηκαν σε μια διοργάνωση, που μεταδόθηκε από το Royal Albert Hall στο Λονδίνο και διήρκεσε δυο ημέρες, χωρίς κοινό, εξαιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στις 9 Μαρτίου 2021, με τις ταινίες Nomadland και Rocks να έχουν από επτά υποψηφιότητες.

Ύστερα από την κριτική που ασκήθηκε μετά την απονομή των βραβείων στην 73η διοργάνωση για έλλειψη επαρκούς εκπροσώπησης από μη λευκούς καλλιτέχνες και δημιουργούς, τα BAFTA παρουσίασαν μια ιδιαίτερα διαφορετική λίστα υποψηφίων με περισσότερους από τους μισούς από τους 24 υποψηφίους, στις κατηγορίες υποκριτικής να προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες.

Η Βρετανίδα τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρουσιάστρια του BBC, Clara Amfo, ήταν οικοδέσποινα της πρώτης βραδιάς, με τη συμμετοχή της ηθοποιού Joanna Scanlan και της κριτικού κινηματογράφου Rhianna Dhillon.

Οι Edith Bowman και Dermot O'Leary παρουσίασαν τους νικητές τη δεύτερη βραδιά της τελετής, στις 11 Απριλίου 2021, με συνδέσεις από το Λος Άντζελες και τη διαδικτυακή παρουσία των υποψηφίων.

Ο θάνατος του πρίγκιπα Φίλιππου ήταν η αιτία της απουσίας του πρίγκιπα Ουίλιαμ, προέδρου των BAFTA. Η Ακαδημία απέτισε φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο που ήταν ο πρώτος πρόεδρος των BAFTA, το 1959. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του Αυτού Μεγαλειοτάτου πρίγκιπα Φίλιππου, Δούκα του Ενδιμβούργου, του οποίου η στενή σχέση με την Ακαδημία μετρά πάνω από 60 χρόνια», αναφέρθηκε στην αρχή της εκδήλωσης. Η Κλόε Ζάο είναι μόνο η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας στα 53 χρόνια του θεσμού.

Τα βραβεία Bafta ανά κατηγορία:

Καλύτερη ταινία: Nomadland

Καλύτερη σκηνοθεσία: Κλοέ Ζάο για το Nomandland

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: Promising Young Woman

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Φράνσις Μακ Ντόρμαντ - Nomadland

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Άντονι Χόπκινς- The Father

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Yuh-Jung Youn - Minari

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία: Another Round

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Soul

Προσαρμοσμένο Σενάριο: The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller

Πρωτότυπο Σενάριο: Promising Young Woman - Emerald Fennell

Φωτογραφία: Nomadland - Joshua James Richards

Μοντάζ: Sound of Metal - Mikkel EG Nielsen

Μουσική Επένδυση: Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Ανερχόμενο Αστέρι (σύμφωνα με τις ψήφους του κοινού): Bukky Bakray

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Ma Rainey's Black Bottom - Ann Roth

Σχεδιασμός παραγωγής: Mank - Donald Graham Burt, Jan Pascale

Μακιγιάζ και Χτενίσματα: Ma Rainey's Black Bottom - Matiki Anoff, Larry M Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal

Ήχος: Sound of Metal -Jamie Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michelle Couttolenc

Ειδικά εφέ: Tenet - Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: The Present

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μηκρού Μήκους: The Owl and the Pussycat