Άντι Γουόρχολ και Ζαν Μισέλ Μπασκιά: Μια έκθεση με νέα στοιχεία για τη συνεργασία τους

Η έκθεση του Fondation Louis Vuitton για τη συνεργασία του Άντι Γουόρχολ με τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά «Basquiat x Warhol: Painting Four Hands» έχει πολλά ακόμα να μας αποκαλύψει, όπως υποστηρίζουν οι επιμελητές της.

Ο επιμελητής Dieter Buchhart πιστεύει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την έκθεση αποκαλύπτει ότι οι δυο τους άρχισαν να συνεργάζονται νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Ο Μπασκιά θεωρείται ότι συνάντησε για πρώτη φορά τον Γουόρχολ το 1979, όταν ο νεαρός καλλιτέχνης προσπάθησε να πουλήσει στον δεξιοτέχνη της pop art μερικές από τις καρτ-ποστάλ του.

Γνωρίστηκαν πιο επίσημα το 1982, όταν ο έμπορος που εκπροσωπούσε και τους δύο καλλιτέχνες πήγε τον νεαρό Μπασκιά στο θρυλικό στούντιο Factory του Γουόρχολ στο Μανχάταν για μια φωτογράφιση. Δημιούργησαν περίπου 160 έργα μαζί, μεταξύ 1983 και 1985, και η έκθεση του Παρισιού περιλαμβάνει περισσότερους από 80 πίνακες που δημιουργήθηκαν από κοινού και υπογράφονται από τους δύο καλλιτέχνες.

Το φθινόπωρο του 1983, ο έμπορος τέχνης Bischofberger πρότεινε μια συνεργασία μεταξύ του Μπασκιά, του Γουόρχολ και του Ιταλού καλλιτέχνη Φραντσέσκο Κλεμέντε. «Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ο Μπασκιά άρχισε να τροποποιεί μικρές μεταξοτυπίες αφού ο Γουόρχολ τον ενθάρρυνε να το κάνει», λέει.

Σε μια συνέντευξη, ο Τζει Σράιβερ, βοηθός του Γουόρχολ από το 1980, είπε ότι ήταν παρών στις αρχές αυτής της συνεργασίας. Ο Γουόρχολ ώθησε τον Μπασκιά να ζωγραφίσει σε μικρές μεταξοτυπίες που είχε φτιάξει, δημιουργώντας κοινά έργα που ενσωμάτωσαν αυγά, καβούρια, αστακούς και απεικονίσεις δολαρίων.

Jean-Michel Basquiat και Andy Warhol, OP OP (1984-85): ένας από τους 80 πίνακες που παρουσιάζονται στην έκθεση στο Fondation Louis Vuitton. © The Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New-York. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ADAGP, Paris 2023

Αυτά τα πρώτα έργα έχουν χρονολογηθεί το 1984/85, κάτι που είναι ανακριβές, λέει ο επιμελητής της έκθεσης. «Έγιναν είτε στα τέλη του 1983 είτε στις αρχές του 1984 και θεωρούνται αυστηρά ως τροποποιήσεις και όχι ως συνεργασίες, καθώς ο Μπασκιά ξαναδούλεψε τα υπάρχοντα έργα».

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης «απόλυτα αριστουργήματα», κατά τους διοργανωτές, όπως ο Felix the Cat (1984-85) και το Ten Punching Bags (Μυστικός Δείπνος) (1985-86), που δεν έχουν εκτεθεί στο παρελθόν σε κοινή έκθεση.

Ανάμεσα σε άλλα, το έργο China Paramount (1984) αντανακλά τις διαφορετικές κοσμοθεωρίες και των δύο ανδρών. Ο Γουόρχολ έβαλε στον πίνακα τα προφίλ του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος πίεζε για μια οικονομία ελεύθερης αγοράς. Ο Μπασκιά αντιπαραθέτει τα κεφάλια του Ρίγκαν με τα μαύρα κρανία, τα οποία με τη σειρά τους εκθέτουν την ουτοπία της προόδου και της οικονομικής ανάπτυξης από την οποία ο αφροαμερικανικός πληθυσμός εξακολουθούσε να είναι αποκλεισμένος τη δεκαετία του 1980».

Jean-Michel Basquiat και Andy Warhol, Arm and Hammer II (1984-85). © The Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New-York. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ADAGP, Paris 2023