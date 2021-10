7 πολιτιστικά events που αξίζει να δείτε αυτή την εβδομάδα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Laure-Mary Couégnias «Time Out»

Nαΐφ, pop art και σουρεαλιστικά στοιχεία

7/10, Γκαλερί Δυο Χωριά, Μαντζουράκη 16, Νέα Φιλοθέη

Η πολύχρωμη, κομψή ζωγραφική της νεαρής ζωγράφου Laure-Mary Couégnias, στην οποία συναντιούνται το ναΐφ με την pop art και σουρεαλιστικά στοιχεία, φιλοξενείται από τις 7 Οκτωβρίου στην γκαλερί Δυο Χωριά στην Αθήνα. Η Couégnias, που έχει ως βάση το Παρίσι, δουλεύει με υπερρεαλιστικό τρόπο χώρους και δωμάτια που είναι κατοικημένα και ζωντανά –παρόλη την απουσία ανθρώπων–, δημιουργώντας χαρούμενους πίνακες που φιλοξενούν ζώα και φρούτα σε πετυχημένους συνδυασμούς.

Richard Long, «Seven days walking on Mount Olympus, Greece 2020»

7/10-17/11, γκαλερί Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

Ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή Άγγλους καλλιτέχνες και μια εμβληματική μορφή της land art, ο Richard Long, φιλοξενείται με την έβδομη προσωπική του έκθεση στην γκαλερί Bernier/Eliades. Εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες, ο καλλιτέχνης ταξιδεύει και κάνει περιπάτους σε ολόκληρο τον κόσμο, τους οποίους μετατρέπει σε έργα τέχνης. Τα έργα της συγκεκριμένης έκθεσης προέκυψαν από τη μία εβδομάδα που ο Richard Long πέρασε στο βουνό του Ολύμπου το 2020.

Richard Long

«End Credits», 2012 - Ongoing (Steve McQueen)

24/9-24/10, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης

Ένας από τους πλέον ανήσυχους εκφραστές του μαύρου αφηγήματος, ο κινηματογραφιστής Steve McQueen, που τα τελευταία χρόνια μάς έχει χαρίσει από το οσκαρικό 12 years a slave μέχρι το τηλεοπτικό ψηφιδωτό του «Small Axe», φέρνει στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση μια οπτική εγκατάσταση που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. O McQueen αποτίει φόρο τιμής στον Paul Robeson, μουσικό και ακτιβιστή, μέσα από χιλιάδες σελίδες που διαρκούν δεκάδες ώρες και μεταφέρουν τον πόνο όσων κάνουν επιτακτικό τώρα και πάντα το Black Lives Matter.

Steve McQueen, «End Credits», 2012 - Ongoing

«Heliotropic», Γεράσιμος Φλωράτος & Uman

1/10-27/11, γκαλερί Ελένη Κορωναίου, Δημοφώντος 30 & Θορικίων 7, Πετράλωνα

Η έκθεση «Heliotropic» αντλεί την έμπνευσή της από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν συνεχώς την εξέλιξη, η οποία είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενέργεια του περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, ο ζωγράφος Γεράσιμος Φλωράτος και η πολυτομεακή καλλιτέχνις Uman, που έχουν έδρα τους τη Νέα Υόρκη, είναι αυτοδίδακτοι και δημιουργούν μια δική τους οργανική γλώσσα μέσα από το έργο τους.

Cringle, 2021, oil on canvas, 153x153 cm

ΘΕΑΤΡΟ

«Κάποιος θα έρθει» του Γιον Φόσσε

24/9-12/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-15 ευρώ

Ένα θρίλερ που περπατά σε υπαρξιακά, ερωτικά, ψυχολογικά και οντολογικά μονοπάτια, το Κάποιος θα έρθει του Νορβηγού Γιον Φόσσε δεν διστάζει να μεταπηδά από την κωμωδία στο δράμα και από την ποίηση στο γκροτέσκο. Η παράσταση, που σχεδιάστηκε ειδικά για τον χώρο του Θόλου του ΚΠΙΣΝ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά, με τους Αντώνη Μυριαγκό, Άλκηστη Πουλοπούλου και Χάρη Φραγκούλη, ακολουθεί την ιστορία ενός ζευγαριού που απομονώνεται ή, τουλάχιστον, έτσι νομίζει.

Alex Kat

«Ιστορία της βίας» του Τόμας Όστερμαϊερ

5 & 6/10, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Καλλιθέα, είσοδος: 5-40 ευρώ

Μια πολυσυζητημένη παράσταση που σόκαρε στην παγκόσμια περιοδεία της. Ο Τόμας Όστερμαϊερ, αφού παρουσίασε τον Οιδίποδα της Μάγια Τσέντε στην Επίδαυρο, επιστρέφει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με ένα θεατρικό έργο βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Εντουάρ Λουί. Αυτό που μοιάζει να ξεκινά ως μια βραδιά πάθους για τον Εντουάρ και τη Ρεντά έχει μια εξαιρετικά βίαια εξέλιξη, σε ένα σενάριο που θέλει να καταδείξει το πρόβλημα της βίας κεκλεισμένων των θυρών.

Arno Declair

ΦΑΓΗΤΟ

Burger Fest 2021

8-10/10, OAKA, Κηφισίας 37, Μαρούσι, είσοδος: 5-8 ευρώ (ημερήσιο εισιτήριο)

To ετήσιο ραντεβού όσων λατρεύουν τα ζουμερά μπιφτέκια ανάμεσα σε ψωμάκια επιστρέφει κοντά μας. Μετά το πρώτο εξαιρετικά επιτυχημένο τριήμερο, ακολουθεί το επόμενο όπου πέρα από τα καλύτερα μπέργκερ της Αθήνας, θα βρείτε και stand-up κωμικούς, όπως οι ROU TO LET, και μουσικούς όπως οι Eisvoleas Full Band, Blend Mishkin & Roots Evolution ft. Sugahspank & BnC, Dj Snatch και Wedding Singers.