64.000 άνθρωποι πήγαν σινεμά το προηγούμενο τετραήμερο – Μια ματιά στο ελληνικό box-office

Ποδαρικό έκαναν οι κλειστές αίθουσες αυτή την εβδομάδα και το άνοιγμά τους συνέπεσε με τις καλύτερες επιδόσεις που έχουμε δει στο θερινό ελληνικό box-office εδώ και δύο καλοκαίρια. Πάντως να σημειωθεί πως η συνδρομή τους στο τελικό νούμερο ανέρχεται σε ένα ποσοστό περίπου 10%, γεγονός που μαρτυρά ότι ο κύριος λόγος της ανόδου ήταν περισσότερο οι ελκυστικοί νέοι τίτλοι.

Θριαμβευτής αναδείχθηκε το Luca της Pixar που, παρά τον ανταγωνισμό του downloading, έκοψε 20.432 εισιτήρια και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την πρώτη θέση του θερινού box-office. Το Another Round με έναν μέσο όρο 511 εισιτηρίων ανά αίθουσα είναι ο έτερος νικητής του τετραημέρου κι αν μπορέσει να κρατήσει τις αίθουσές του, θα το δούμε κι αυτό ψηλά στην κατάταξη στο τέλος του καλοκαιριού. Δεν είχε την ίδια τύχη το Κάλεσμα 3, με νούμερα πολύ κατώτερα των προκατόχων του, ενώ ξεφούσκωσε απότομα και το Monday που, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να αρέσει στον κόσμο, έκοψε μόλις 2398 εισιτήρια.

Η επανέκδοση του Τρελού Πιερό, με τη συνδρομή αιθουσών που θα φέρουν κόσμο ότι κι αν παίζουν, έκοψε 1481 εισιτήρια αυτό το τετραήμερο. Λιγότερο καλά τα πήγε το 2046 με μονές προβολές και περίπου 700 εισιτήρια, οπότε μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι δεν θα φτάσει ούτε κατά διάνοια τα 5.000 εισιτήρια του In the Mood for Love που μέχρι στιγμής παραμένει ο νικητής στο πεδίο των επανεκδόσεων.

Δύσκολα κάποια επανέκδοση θα φτάσει πενταψήφιο νούμερο φέτος κι ο βασικός λόγος είναι ο ανταγωνισμός για «μια θέση στον ήλιο». Οι επανεκδόσεις, όπως και οι περισσότερες ταινίες α’ προβολής, δυσκολεύονται να κρατήσουν αίθουσες και να παραμείνουν για περισσότερες από δύο με τρεις εβδομάδες στο κύκλωμα προβολής κι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να προβληματίσει ισόποσα αιθουσάρχες και διανομείς. Βγαίνουμε όλοι χαμένοι από αυτή την πρακτική.

Τα εισιτήρια αναλυτικά:

1. «Λούκα», 20.432 σε 65 οθόνες

2. «Άσπρο πάτο», 10.753 σε 21 οθόνες

3. «Κάλεσμα 3», 8.014 σε 59 οθονες

4. «Fast & Furious 9», 4.714 σε 33 οθόνες / Σύνολο: 49.403

5. «Κρουντς 2», 2.769 σε 25 οθόνες / Σύνολο: 29.794

6. «Monday», 2.398 σε 13 οθόνες / Σύνολο: 11.917

7. «Digger», 1.882 σε 7 οθόνες / Σύνολο: -

8. «Πώς να σκοτώσεις τον πρωταγωνιστή σου», 1.105 σε 9 οθόνες / Σύνολο: 1.105

9. «Ο Τρελός Πιερό», 1481 σε 3 οθόνες

10. «Κρουέλα», 1.024 σε 13 οθόνες / Σύνολο: 21.540