200 χρόνια από τη γέννηση του Ερρίκου Σλήμαν με μια μεγάλη ψηφιακή έκθεση

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ) τιμά τα διακόσια χρόνια από τη γέννηση του Ερρίκου Σλήμαν (1822-1890), του ανασκαφέα της Τροίας, των Μυκηνών και άλλων προϊστορικών θέσεων, με την ψηφιακή έκθεση The Stuff of Legend: Heinrich Schliemann’s Life and Work. Celebrating the Bicentennial of hisBirth.

Αλληλογραφία, σπάνια έγγραφα, φωτογραφικό υλικό και εφήμερα από το προσωπικό αρχείο του Σλήμαν στα Αρχεία της Αμερικανικής Σχολής φωτίζουν τη δημόσια, επαγγελματική και προσωπική ζωή του διάσημου άνδρα. Το υλικό διαρθρώνεται σε εννέα ενότητες: από τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη Γερμανία και την επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία ως έμπορος στη Ρωσία, στα ταξίδια του ανά τον κόσμο, στη στροφή του στην αρχαιολογία, τις μεγάλες ανασκαφές, την οικογενειακή του ζωή στη Ρωσία και την Ελλάδα, μέχρι το δραματικό τέλος του στη Νάπολη το 1890.

Οι τελευταίες ενότητες της έκθεσης αφορούν στην υστεροφημία του Σλήμαν και την αμφισβήτηση της επιστημονικής αξίας του έργου του, καθώς και στις περιπέτειες του προσωπικού του αρχείου από το 1936, έτος παραχώρησής του στην ΑΣΚΣΑ, μέχρι την τελική απόκτησή του στη δεκαετία του 1960.

Ερρίκος Σλήμαν, 1889 (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Τμήμα Αρχείων, Αρχείο Heinrich Schliemann)

Την έκθεση που έχουν επιμεληθεί οι Ελευθερία Δαλέζιου και Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan με την τεχνική υποστήριξη του Κωνσταντίνου Τζωρτζίνη, πλαισιώνει μια σειρά podcasts με θέμα τον Ερρίκο Σλήμαν, η οποία θα εμπλουτίζεται με νέα επεισόδια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.

Η επίσημη παρουσίαση της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2022,στις 7μμ, στο αμφιθέατρο Cotsen (Αναπήρων Πολέμου 9). Θα ακολουθήσει διάλεξη της Δρος Michaela Zavadil της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών με θέμα: “Heinrich Schliemann… yet again! Why still delve into his biography 200 years after his birth?”.

Σοφία Σλήμαν, 1880 περίπου ((Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Τμήμα Αρχείων, Αρχείο Heinrich Schliemann)

Σελίδα από το Ημερολόγιο Α14 του Ερρίκου Σλήμαν με σχέδια ευρημάτων από την Τροία, 1873 (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Τμήμα Αρχείων, Αρχείο Heinrich Schliemann)