20 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (15-21/9/2023)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Allah-Las στην Τεχνόπολη

Έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας, οι Allah Las εμφανίζονται στην Τεχνόπολη για μια συναυλία γεμάτη ’60s νοσταλγικά και ψυχεδελικά beats. Με καταγωγή από το Λος Άντζελες, θα μεταφέρουν το κοινό με τις lo-fi μελωδίες τους σε μια ηλιόλουστη και ανέμελη βραδιά στην Καλιφόρνια.

16/9, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 20:00, είσοδος από 30 ευρώ

Η Κάλλας στο Ηρώδειο

Η Εθνική Λυρική Σκηνή τιμά τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας με ένα μεγάλο γκαλά όπερας στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, αφιερωμένο σε εκείνη. Τέσσερις διακεκριμένες υψίφωνοι διεθνώς καταξιωμένες, οι Άννα Πιρότσι, Κάθριν Φόστερ, Βασιλική Καραγιάννη και Νίνα Μινασιάν, θα ερμηνεύσουν άριες που η Κάλλας σφράγισε με την ερμηνεία της στις ιστορικές της εμφανίσεις στο Ηρώδειο το 1944 και το 1957. Την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα διευθύνει ο Φιλίπ Ογκέν.

16/9, 20:30, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, είσοδος από 13 ευρώ

Χατζηφραγκέτα the band

Οι Χατζηφραγκέτα the band με το ξεσηκωτικό punk-funk ηχητικό τους κράμα έρχονται στην Τεχνόπολη.

14/9, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21:30, είσοδος από 13 ευρώ

Μωρά στη Φωτιά και Panx Romana στην Τεχνόπολη

Δύο από τα πιο σημαντικά, ιστορικά και ιδιοσυγκρασιακά συγκροτήματα της ελληνόφωνης ανεξάρτητης rock και punk μουσικής σκηνής, τα Μωρά στη Φωτιά και οι Panx Romana, προσγειώνονται στην Τεχνόπολη για μια εκρηκτική συναυλία.

15/9, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 20:15, είσοδος από 12 ευρώ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Γιορτή στον Λυκαβηττό»

Στην επιστροφή του στον αττικό λόφο, ο Σταύρος Ξαρχάκος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Γιορτή στον Λυκαβηττό».

Ο δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού με μια μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου. Στην επιστροφή του στον αττικό λόφο, ο Σταύρος Ξαρχάκος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Γιορτή στον Λυκαβηττό», κάνοντας μια στάση σε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του. Μαζί του θα είναι πολυμελής ορχήστρα αλλά και τέσσερις από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου: o Μανώλης Μητσιάς, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Ηρώ Σαΐα, και ο Ζαχαρίας Καρούνης.

15/9, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, 21:00, είσοδος από 8 ευρώ

Fem χιπ-χοπ στο ΚΠΙΣΝ με τις Expe και Χαρά

Φωτ.: Κέλυ Τυπάδη

Τα Music Escapades, η ενότητα συναυλιών του ΚΠΙΣΝ που επιχειρεί να συστήνει κάθε φορά στο κοινό μουσικούς της νέας γενιάς, αποχαιρετά το συναυλιακό καλοκαίρι της με μια βραδιά fem χιπ-χοπ με δύο από τις δυναμικότερες παρουσίες του χώρου, τις Expe και Χαρά. Τη συναυλία θα ανοίξει η DJ Alexandra Pitsouni, εκπρόσωπος του νέου ρεύματος στη rap μουσική.

15/9, Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ, 21:00, είσοδος ελεύθερη

Hauser: «Rebel with a Cello»

Ο σούπερ σταρ τσελίστας και ιδρυτικό μέλος του μουσικού διδύμου των 2Cellos επισκέπτεται την Αθήνα.

Ο σούπερ σταρ τσελίστας και ιδρυτικό μέλος του μουσικού διδύμου των 2Cellos, γνωστός ως Hauser, επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Rebel with a cello» για δύο συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

19-20/9, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, 21:00, είσοδος από 49 ευρώ

Louis Tomlinson

Ο Βρετανός ποπ-σταρ, πρώην μέλος των One Direction και συνδημιουργός επιτυχιών όπως τα «Story of my life», «Midnight Memories», «Perfect» και «History» θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια συναυλία με αγαπημένα hits αλλά και υλικό από το νέο του άλμπουμ «Faith in the future» που κυκλοφορεί στις 11 Νοεμβρίου.

20/9, πλατεία Νερού, Φάληρο, 21:00, είσοδος από 39 ευρώ

Οι Xiu Xiu live στο Temple

Φωτ.: Julia Brokaw

Οι αβανγκάρντ μουσικοί πρωτοπόροι Xiu Xiu επιστρέφουν στην Αθήνα και στο Temple στις 20 Σεπτεμβρίου για να σαγηνεύσουν το κοινό με τα πειραματικά, μοντέρνα και μετα-βιομηχανικά ηχητικά τους τοπία. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Jamie Stewart και Angela Seo, μαζί με τον David Kendrick.

20/9, Temple, Ιάκχου 17, 20:00, είσοδος από 22 ευρώ

Οι Gregorian στο Ηρώδειο

Οι Gregorian επιστρέφουν μετά από χρόνια στην Ελλάδα κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης για να παρουσιάσουν όλες τις κορυφαίες επιτυχίες τους. Οκτώ τραγουδιστές και 2 τραγουδίστριες που συνοδεύονται από 6μελές μουσικό συγκρότημα, όλοι τους με κλασική μουσική εκπαίδευση, ντυμένοι με βελούδινες στολές μοναχών, ενώνουν ήχους από μοναστικές χορωδίες με πιο σύγχρονα, ροκ ακούσματα.

14/9, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, είσοδος από 22 ευρώ

Η Μαρίζα Ρίζου live στο Θέατρο Βράχων

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Με τον ενθουσιασμό της κυκλοφορίας του τέταρτου προσωπικού της άλμπουμ «Το Χωριό», η Μαρίζα Ρίζου ολοκληρώνει την καλοκαιρινή της περιοδεία με μια μεγάλη συναυλία το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη».

16/9, θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», 21:00, είσοδος από 13 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Midnight Express

Talk to Me (2022)

Η κινηματογραφική λέσχη του Άκη Καπράνου υποδέχεται την πρώτη της πρεμιέρα με την προβολή της ταινίας Talk to me, το κινηματογραφικό ντεμπούτο δύο youtubers που εξελίχθηκε σε μια απροσδόκητη εισπρακτική επιτυχία. Σε σκηνοθεσία των ελληνικής καταγωγής Αυστραλών αδερφών Φιλίππου, το φιλμ εξελίσσεται ένα βράδυ κατά το οποίο μια παρέα εφήβων αποφασίζει να παίξει ένα επικίνδυνο παιχνίδι.

15/9, κινηματόγραφός Ριβιέρα, 23:30, είσοδος από 6 ευρώ

Μυστήριο 73 Σινεμά Παράδεισος: Βιομηχανίες Συνύπαρξης

Η Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας παρουσιάζει μια σειρά προβολών, έργων τέχνης νέων μέσων, μη αφηγηματικών φιλμ και ντοκιμαντέρ.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας παρουσιάζει μια σειρά προβολών, έργων τέχνης νέων μέσων, μη αφηγηματικών φιλμ και ντοκιμαντέρ από 22 διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Φέρνει στο κοινό ετερόκλητες ιστορίες, από ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Σωματείου Ναυπηγών στο Γκαντάνι του Πακιστάν, το Atlantis του πολυβραβευμένου Ben Russell και την ταινία μικρού μήκους της Εύης Καλογηροπούλου με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών μέχρι το θρυλικό «What are the clouds?» του Πιερ-Πάολο Παζολίνι.

13, 15, 16, 17, 18, 19-24/9, Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας, παραλία Ελευσίνας, Κανελλοπούλου & Νικολαΐδου, 20:30, είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Beer Weekend

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης υποδέχεται ένα διήμερο αφιερωμένο στους λάτρεις της μπίρας, με περισσότερες από 20 ελληνικές και ευρωπαϊκές μικροζυθοποιίες/εισαγωγείς ζύθου καθώς και πολλές street food επιλογές. Στον ίδιο χώρο θα φιλοξενείται και μπαζάρ με merch, μεταξοτυπίες σε t-shirts, tote bags και μικροαντικείμενα διαφόρων ελληνικών brands.

16/09: 15:00-23:30, 17/09: 13:00 - 23:30, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Κυψέλη, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Art Athina 2023

Φωτ.: StSamios

Η Art Athina επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά, γιορτάζοντας τα τριάντα χρόνια ενεργής παρουσίας στην εικαστική σκηνή της Αθήνας. Στην επετειακή αυτή της έκδοση θα φιλοξενήσει 67 χώρους τέχνης από την Ελλάδα και 9 από το εξωτερικό, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, αφιερωμάτων, συζητήσεων και εκπαιδευτικών δράσεων.

14-17/9, Ζάππειο Μέγαρο

Aριστείδης Λάππας: «Seven days in New Crete» & Πάνος Προφήτης: «Κωμωδία/Comoedia»

Aristeidis Lappas, Forest Painting II, 2023, oil on canvas, 150 x 120 cm

Με δύο ατομικές εκθέσεις υποδέχεται το φθινόπωρο η γκαλερί The Breeder. Η έκθεση «Seven Days in New Crete» του Αριστείδη Λάππα αντλεί έμπνευση απο το ομώνυμο βιβλίο του ποιητή και κριτικού Robert Graves και εξερευνά τον τρόπο που μυθολογικά πλάσματα και προσωπικές μυθολογίες συμπλέκονται στην αφήγηση και επεκτείνονται από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον. Η πρώτη ατομική έκθεση του Πάνου Προφήτη στην γκαλερί παίρνει τον τίτλο αλλά και τη δομή της από την περιβόητη Θεία Κωμωδία του Δάντη, από το έργο του Αριστοφάνη, τον Μπρεχτ, τα χαρακτικά έργα του Gustave Doré, τη θρησκευτική τέχνη και την ουτοπική φιλοσοφία. Ο καλλιτέχνης αξιοποιεί την αρχιτεκτονική του κτιρίου για να αναπαραστήσει τον Κάτω και τον Πάνω Κόσμο αλλά και το υπερφυσικό στοιχείο, δημιουργώντας ένα προσωπικό ταξίδι προς τη θέωση.

15/9-14/10, The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο

Αννα-Μαρία Πινακά: «Stay with me, I’ll give you jewls»

Μέσα από μια νέα σειρά ζωγραφικών έργων, γλυπτών και επιτελεστικών πράξεων η Αννα-Μαρία Πινακά στην πρώτη της ατομική έκθεση στην Ελλάδα, σε επιμέλεια Ιωάννας Γερακίδη, εξερευνά ζητήματα σχετικά με την παιδικότητα, τη μητρότητα, το φύλο, τη θηλυκότητα και το τραύμα.

15/9-14/10, opbo studio, Φίλωνος 86, Πειραιάς

Έκθεση φωτογραφίας «Foodprint» στο ΕΜΣΤ

Morocco family. Φωτ.: Myrto Papadopoulos

Με θέμα τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για τη σύγχρονη ζωή, η έκθεση συνδέει την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Μαρόκο και την Κύπρο με την Κροατία μέσα από τις φωτογραφίες πέντε Ευρωπαίων φωτογράφων που συνομιλούν με έναν πανάρχαιο τρόπο ζωής και διατροφής. Αυτή η διατροφή έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων της. Βασισμένη στη λιτότητα, το μοίρασμα και την εποχικότητα, παρέχει λύσεις σε ορισμένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα, όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, η σπατάλη τροφίμων και η κλιματική αλλαγή. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, προβολές, συζητήσεις και εργαστήρια.

14/9-29/10, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή

Νίκος Τοπαλίδης: A walk along the shore

Νίκος Τοπαλίδης, Seascape, 2023

Η γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Τοπαλίδη. Σύμφωνα με το επιμελητικό σημείωμα, «τα ζωγραφικά έργα του Τοπαλίδη είναι τοπία προς διερεύνηση, επιφάνειες που προσκαλούν τον θεατή, το ενεργό βλέμμα του. Τοπία που αλλάζουν τους τονισμούς της ορατότητάς τους ανάλογα με τη δική μας ετοιμότητα».

14/9-7/10, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20

ΘΕΑΤΡΟ

Κατερίνα Γώγου, ο λόγος είναι πράξη

Η ταράτσα στο Ρομάντσο φιλοξενεί μια περφόρμανς βασισμένη στον ποιητικό κόσμο της Κατερίνας Γώγου. Ένα μπάσο, δύο μικρόφωνα, δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός διεισδύουν στην ποίησή της μέσα από μια πρωτότυπη διαδρομή με weird στοιχεία.

14/9, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:00, είσοδος 10 ευρώ