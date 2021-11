14 events για αυτή την εβδομάδα (12-18/11)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Aleksandar Todorovic, «Brave new normal world»

Ο Έλον Mασκ μπορεί να συναντά τον Τζεφ Μπέζος και ο Mαρκ Zούκερμπεργκ τον Μπιλ Γκέιτς στις ιδιοσυγκρασιακές, καυστικές «αγιογραφίες» της ατομικής έκθεσης του Aleksadar Todorovic. Το «Brave new normal world» («Θαυμαστός καινούργιος κανονικός κόσμος») δανείζεται την τεχνοτροπία της βυζαντινής αγιογραφίας για να σχολιάσει σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα μέσα από πρόσωπα που παρουσιάζονται συχνά-πυκνά στα κυρίαρχα μέσα. Με το διαδίκτυο να τίθεται στο επίκεντρο του προβληματισμού του καλλιτέχνη, το παρουσιαζόμενο σύνολο αυτών των έργων του αποκτά επιπλέον βαρύτητα μέσα από την πανδημία και τη σχέση της με τον παγκόσμιο ιστό.

18/11/21-15/1/22, Δυο Χωριά Project Space, Μαντζουράκη 16, Νέα Φιλοθέη, είσοδος ελεύθερη

«If anything survives –Archaeologies, utopias & the void»

Πώς μοιάζει το τέλος και τι έρχεται μετά από αυτό; Ποια είναι τα ίχνη που θα αφήσουμε για τον άνθρωπο του μέλλοντος; Με ένα σενάριο που στηρίζεται σε αυτές τις ιδέες μια ομάδα καλλιτεχνών συνεργάζεται για τη συλλογική αυτή έκθεση που χωρίζεται σε τρία κεφάλα και πραγματοποιείται σε τρεις τοποθεσίες των Εξαρχείων. Οι καλλιτέχνες δίνουν μορφή στην έννοια της οπτικής αφήγησης, χρησιμοποιώντας διάφορες φόρμες των εικαστικών τεχνών. Το «Μέρος I – Αρχαιολογίες» διερευνά τα στοιχεία και σχετίζεται με την πραγματικότητα, το «Μέρος ΙΙ - Ουτοπίες» διερευνά τις πιθανότητες και σχετίζεται με τα όνειρα, ενώ το τρίτο μέρος του «If anything survives», που λέγεται «Το Κενό», εξερευνά το χάος και έχει να κάνει με τον μηδενισμό, συνομιλώντας με το τίποτα.

11/11-5/12, Potential Project, Ανδρέα Μεταξά 25, Αθήνα / Εκδόσεις Ύψιλον, Ερεσού 40, Τζαβέλλα 15, είσοδος ελεύθερη

Απόστολος Χαντζαράς, «Αντάμωμα - Memories»

Ορμώμενος από τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 αλλά και από τους σχετικούς εορτασμούς που γίνονταν στο Αγρίνιο, όπου και μεγάλωσε, και στο Μεσολόγγι, ο Απόστολος Χαντζαράς πραγματεύεται τις συλλογικές και προσωπικές μνήμες μέσα από τη σύγχρονη δυναμική ζωγραφική του. Στα έργα της ατομικής του έκθεσης αποτυπώνει τους ήρωες της Επανάστασης ως καθημερινούς ανθρώπους που παλεύουν με σεβασμό στο παρελθόν αλλά και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στη σύγχρονη τέχνη.

12/11-4/12, Sianti Gallery, Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Μιχαλακοπούλου, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Δημήτρης Καμαρωτός, «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου (προβολή)

Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τότε που μπορούσαμε να απολαύσουμε θέατρο μόνο μέσα από τις μικρές οθόνες του σπιτιού μας, ο Δημήτρης Καμαρωτός έκανε παράσταση το κλασικό έργο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που παίχτηκε πέντε φορές και αναμεταδόθηκε επιτυχημένα διαδικτυακά. Για την παράσταση έγινε νέα μετάφραση του κειμένου από τον Νίκο Α. Παναγιωτόπουλο, με το έργο να παίρνει τη μορφή πυκνής σε ρυθμό προσωποποιημένης αφήγησης. Τώρα «μεταμορφώνεται» μέσα από την κατάλληλη επεξεργασία σε θεατρικο-κινηματογραφημένη ταινία για μία και μόνο προβολή στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Με τους Αμαλία Μουτούση, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, τη μεσόφωνο Άννα Παγκάλου και τους μουσικούς Κατερίνα Κωνσταντούρου και Χρήστο Λιάτσο.

15/11, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 5-10 ευρώ

«Λεωφορείον ο Πόθος», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Το κλασικό πλέον έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ Tενεσί Ουίλιαμς, που έχει ανέβει πολυάριθμες φορές στις σκηνές του κόσμου από το 1947 ‒το πρώτο του ανέβασμα στο Μπρόντγουεϊ‒ και έχει διασκευαστεί για τον κινηματογράφο από τον Eλία Kαζάν, ανεβαίνει για πρώτη φορά από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου. Τοποθετημένο στη Νέα Ορλεάνη τη δεκαετία του ’40, το έργο ακολουθεί την ιστορία του Πολωνού μετανάστη Στάνλεϊ Κοβάλσκι και της Στέλλας, μιας ξεπεσμένης αριστοκράτισσας του Νότου. Όλα θα αλλάξουν με την έλευση της Μπλανς Ντιμπουά, της αδελφής της Στέλλας, που φέρνει μαζί της την απελπισία και τον εύθραυστο ψυχισμό της. Με τους Αποστόλη Τότσικα, Νάνσυ Μπούκλη και Κωνσταντίνα Τάκαλου.

12/11-16/1, Εθνικό Θέατρο -Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Κτίριο Τσίλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα, είσοδος: 5-18 ευρώ

«Ποιητικές Συνομιλίες 2021-22» από το Τhéâtre de la Ville

Πολλοί έχουν ταυτιστεί με την ποίηση και έχουν αφιερώσει ποιήματα σε αγαπημένα τους πρόσωπα, όμως σας έχουν «συνταγογραφήσει» ποτέ ποίημα; Σε αυτή την πρωτοβουλία του Τhéâtre de la Ville, που θα τρέχει για αρκετούς μήνες στη Στέγη, η ποίηση σας καλεί. Εσείς αρκεί να κλείσετε ένα ραντεβού για να συναντηθείτε με έναν/μία ηθοποιό, ο/η οποίος/-α, αφού συνομιλήσει μαζί σας, εμπνέεται από την κουβέντα σας και διαλέγει το κατάλληλο για εσάς ποίημα, προτείνοντας την εξατομικευμένη ποιητική «συνταγή» σας. Οι «Ποιητικές Συνομιλίες» αφιερώνουν την πρώτη τους περίοδο στην ανάγνωση των ποιημάτων της Μάτσης Χατζηλαζάρου.

5/11-30/6, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη κατόπιν ραντεβού

ΜΟΥΣΙΚΗ

Θοδωρής Βουτσικάκης & Λίνα Νικολακοπούλου, «Στην οδό Φρυνίχου»

Η γοητεία των μπουάτ μιας άλλης εποχής αναβιώνει στην οδό Φρυνίχου και στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν μέσα από έξι βραδιές που θα πρωταγωνιστεί το τραγούδι. Η σπουδαία Λίνα Νικολακοπούλου θα επιλέξει μια σειρά τραγουδιών που θα ερμηνεύσει ο συνεργάτης της τα τελευταία χρόνια Θοδωρής Βουτσικάκης, με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη στο πιάνο και τον Βασίλη Ραψανιώτη στο βιολί. Ανάμεσα στα κομμάτια θα χωρέσουν μικρά κείμενα, μικρά ποιήματα και μικρές παύσεις, δίνοντας την ανάσα που χρειάζεται η μουσική διήγηση.

15-30/11, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου 14, Αθήνα, είσοδος: 12-15 ευρώ

Whereswilder live at six d.o.g.s

Οι Αθηναίοι Whereswilder, που αγαπούν τις ηλιόλουστες, ψυχεδελικές μελωδίες, επιστρέφουν εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, δηλαδή τη σκηνή του six d.o.g.s, όταν ξεκίνησαν το μουσικό τους ταξίδι πίσω στο 2014. Η γιορτή, αυτήν τη φορά, διπλή: αφενός η επανέναρξη των συναυλιών και αφετέρου ο νέος δίσκος των Whereswilder, «Movement In Place», που έρχεται από τη United We Fly και τα κομμάτια του παρουσιάζονται ζωντανά.

13/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

BLACKABLACKABLACKA w/ Pi’erre Bourne

Ακόμα κι αν το όνομα του Pi’erre Bourne δεν σας λέει κάτι, σίγουρα σας λένε τα ονόματα για των οποίων τα κομμάτια έχει υπογράψει κατά καιρούς την παραγωγή: Kanye West, Travis Scott, Playboi Carti, 6ix9ine, 21 Savage, είναι λίγες μόνο από τις συνεργασίες του. Ο Pi’erre Bourne, όμως, είναι παράλληλα και σόλο ράπερ με πολλά singles, mixtapes αλλά και τον δίσκο «The Life of Pi’erre 5» στο ενεργητικό του, τα οποία και βάζει στις αποσκευές του για να κάνει μια στάση στην Αθήνα και το Gagarin 205 ως καλεσμένος των Plisskën Festival και Black Athena.

11/11, Gagarin 205, λεωφ. Λιοσίων 205, Αθήνα, είσοδος: 12-65 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

«Before CHAØS»

Δεν υπάρχει τάξη και δημιουργία χωρίς το χάος. Το Temple στήνει ένα κοσμικό dancefloor στο Ωδείο Αθηνών και αφήνει το χάος να γίνει η ελευθερία της έκφρασης, της ενσάρκωσης και της δημιουργίας μέσα από τον χορό, καταστρέφοντας τις παλιές ιδέες και φέρνοντας νέα ιδανικά. Στο line-up οι MCMLXXXV, Varg, Sawf, Morah, Figkott και Bekha Mujiri.

13/11, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19, είσοδος: 10-12 ευρώ

Discosodoma x Needless at #sixdogs

Δύο από τα πιο αγαπημένα mobile parties, το Discosodoma και το Needless, κατευθύνονται αυτό το Σάββατο στο στενό της Αβραμιώτου για ένα πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους Maria Politi, Chevy, Stathis και Mr. Z.

13/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 6 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Julie Desprairies, «Ένα άλλο μυστήριο» («Un autre mystère»)

Στο πλαίσιο της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023, η κορυφαία Γαλλίδα χορογράφος Julie Desprairies και η ομάδα της, Compagnie des Prairies αφουγκράζονται την πόλη μέσα από ένα in-situ χορογραφικό έργο. Χορευτές, κάτοικοι αλλά και τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν έναν περίπατο δύο χιλιομέτρων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, από τη δύση ως την ανατολή. Όπως όλα τα έργα της Desprairies, έτσι κι αυτό διακρίνεται από την ιδέα ότι η πόλη γίνεται η σκηνή και οι κάτοικοι οι ερμηνευτές.

13 & 14/11, αφετηρία: Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας, Τέρμα: Πάρκο Πλάτωνος, είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης

«U(R)TOPIAS» από την ομάδα σύγχρονου χορού Αερίτες

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το νέο έργο της ομάδας σύγχρονου χορού Αερίτες, σε σύλληψη και χορογραφία της Πατρίσιας Απέργη, έχει ως βασικό της άξονα την έννοια της ουτοπίας. Η ουτοπία της Ελληνικής Επανάστασης που έγινε πραγματικότητα, οι ουτοπίες που θέλουμε και ελπίζουμε να έρθουν, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις δυστοπίες που ζούμε, όλες μαζί μπλέκονται σε αυτήν τη χορευτική παράσταση. Πρόκειται για ένα έργο, όμως, που ποτέ δεν παραβλέπει το παρελθόν, εξού και προσθέτει το πρόθεμα «Ur-» που σημαίνει αρχαίο, πρωτόγονο, πρωτότυπο και συμβολίζει τον στόχο για τον ορισμό μιας νέας ουτοπίας που δεν ξεχνάει την Ιστορία.

12-21/11, Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, Ακαδημίας 59, Αθήνα, είσοδος: 5-25 ευρώ

«Η Ιταλία επί σκηνής», Διαδικτυακό Φεστιβάλ Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού

Η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας στήνουν μια μεγάλη γιορτή για τη γείτονα χώρα, που μπορείτε να απολαύσετε στις οθόνες σας μέχρι και τις αρχές του 2022 σε ένα διαδικτυακό πολυθεματικό φεστιβάλ. Από το σπουδαίο ιταλικό σινεμά του παρελθόντος μέχρι τη μικρού μήκους παραγωγή του σήμερα, από ένα αφιέρωμα στον εμβληματικό ζωγράφο Καραβάτζιο μέχρι τη βιώσιμη μόδα, από το ιταλικό street food μέχρι τις παραδοσιακές συνταγές των γιαγιάδων, η «Cultura made in Italy» είναι λίγα κλικ μακριά.

5/11/21-16/1/22, διαδικτυακά, με ελεύθερη είσοδο στην πλατφόρμα