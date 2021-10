12 πολιτιστικά events που αξίζει να δείτε στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

The queer archive artshop

Tο The Queer Archive εγκαινίασε το Artshop του, μια διαδικτυακή γκαλερί τέχνης με στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης διεθνούς κοινότητας καλλιτεχνών των οποίων το έργο αγγίζει θέματα σεξουαλικής ταυτότητας και φύλου με τρόπο ενδιαφέροντα, πρωτότυπο, παιχνιδιάρικο και τολμηρό, και προτείνει νέες, ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στην γκαλερί Siilk στην οδό Καλλέργη και διαδικτυακά μπορεί να βρει κανείς το έργο των καλλιτεχνών που συνεργάζονται με το The Queer Archive: Unseen That, George Kanis, Alejandro H. Bascon, Kostis Fokas, The Dreamer, Aaron Moth, Chrysanthos Christodoulou, Nicklas Hultman, Neige Sanchez, Stephie Grape, Tamir David, Stuart Sandford, καθώς και τη νέα τους συνεργασία με Alina Gross, Jason Morris Danino Holt, George Striftaris και George Cassapides.

The queer archive artshop, Γκαλερί Siilk, Καλλέργη 20, www.thequeerarchive.com, artshop@thequeerarchive.com.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Atelier Portable» της Εύας Μήταλα

Έχοντας ως έμπνευση την ποιητική συλλογή του Πολ Κλοντέλ Εκατό φράσεις για βεντάλιες, η Εύα Μήταλα παρουσιάζει το «φορητό ατελιέ» της. Η καλλιτέχνις εμπνέεται από τις περιηγήσεις της στην Ανατολή, συγκεντρώνοντας βεντάλιες, μικρά ιαπωνικά ενθύμια από τα ταξίδια της, ενώ αφομοιώνει πράγματα και από τις εμπειρίες της στο Σαν Φρανσίσκο και στην Αθήνα. Μια έκθεση που αποτυπώνει τον «εκλεκτικό γυναικείο νομαδισμό» σε μια σειρά γλυπτών μικρών διαστάσεων και μεταξοτυπιών σε οργάντζα.

14/10-18/12, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Αμπελόκηποι, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

«Προδοσία» του Χάρολντ Πίντερ σε σκηνοθεσία του Αιμίλιου Χειλάκη

Ένα ερωτικό τρίγωνο, τρεις άνθρωποι που προδίδουν και προδίδονται. Το έργο του νομπελίστα Χάρολντ Πίντερ αναποδογυρίζει την ιστορία, για να την αφηγηθεί από το τέλος προς την αρχή. Μια παράσταση που διακόπηκε λόγω πανδημίας ανεβαίνει και πάλι στο θεατρικό σανίδι με τους Αθηνά Μαξίμου, Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Αιμίλιο Χειλάκη τους κεντρικούς ρόλους ‒ ο τελευταίος έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Μέσα από εννέα σκηνές η παράσταση επιχειρεί να πραγματευτεί τη σκληρότητα της αλήθειας.

Από 15 Οκτωβρίου, Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

«Η Ανταλλαγή» του Πολ Κλοντέλ από τη θεατρική ομάδα «Τhe 3rd person theatre group»

Ένα από τα πιο αξιόλογα κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας, η Ανταλλαγή, που γράφτηκε δύο φορές, το 1890 και ξανά το 1950, ψάχνει το ένστικτο της ποίησης. Η θεατρική παράσταση που ανεβαίνει στο θέατρο Θησείον από τη θεατρική ομάδα «Τhe 3rd person theatre group», σε σκηνοθεσία Βαλάντη Φράγκου, διαδραματίζεται σε μία ημέρα, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τέσσερα άτομα ψάχνουν την ενότητά τους, κάτι που τα ωθεί το ένα στο άλλο, ώσπου να δύσει ο ήλιος και να χωριστούν ξανά.

Από 18 Οκτωβρίου, Θέατρο Θησείον, Τουρναβίτου 7, Αθήνα, είσοδος: 10-12 ευρώ

«Έργα Χειρός»

Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του πιο πολυσύχναστου σταθμού μετρό της Αθήνας μεταμορφώνεται για λίγες μέρες προκειμένου να φιλοξενήσει πενήντα τρία μοναδικά κοστούμια από το βεστιάριο του Εθνικού Θεάτρου. Ανάμεσα στους σχεδιαστές των κοστουμιών βρίσκουμε τους Αντώνη Φωκά, Σπύρο Βασιλείου, Γιώργο Βακαλό, Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, Βασίλη Βασιλειάδη, Γιώργο Ανεμογιάννη, Λίζα Ζαΐμη, Βασίλη Φωτόπουλο. Η έκθεση τιμά το θεατρικό παρελθόν μας και κάποιες μέρες μπορείτε να την απολαύσετε με ξενάγηση από εθελόντριες φοιτήτριες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Έως 18/10, μετρό Συντάγματος, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, είσοδος ελεύθερη

«Φθινόπωρο Χειμώνας» του Λαρς Νορέν σε σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη

Έργο του Λαρς Νόρεν, βραβευμένου Σουηδού θεατρικού συγγραφέα με επιρροές από τον Στρίντμπεργκ και τον Μπέργκμαν, το Φθινόπωρο Χειμώνας είναι ένα οικογενειακό δράμα, μέρος της τριλογίας Τρία Αστικά Κουαρτέτα, και κυκλοφόρησε το 1992. Μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Νίκος Μαστοράκης και πρωταγωνιστούν οι Μπέτυ Αρβανίτη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία Καλλιμάνη και Άλκης Παναγιωτίδης. Τα κρυμμένα μυστικά μια οικογένειας ξετυλίγονται ώσπου να καταρρεύσει το πρότυπο της «καλής και υγιούς οικογένειας».

15/10-28/11, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, είσοδος: 13-15 ευρώ

«Η Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» του Στέφανο Μασσίνι σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος γιορτάζει τριάντα χρόνια στη σκηνοθεσία και καταπιάνεται με ένα έργο που έχει μεταφραστεί σε είκοσι τέσσερις γλώσσες και έχει ανέβει στο παρελθόν από σκηνοθέτες όπως ο Σαμ Μέντες. Η ιστορία των Λήμαν Μπράδερς είναι συγχρόνως και η ιστορία της Αμερικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Από το 1844 που ο Εβραίος Χεγιούν Λήμαν πήγε στις ΗΠΑ και άνοιξε ένα κατάστημα υφασμάτων μέχρι τη σύμπραξη, λίγα χρόνια αργότερα, με τους αδερφούς του Εμάνουελ και Μάγιερ, και από την ίδρυση μιας οικονομικής αυτοκρατορίας, που επιβίωσε 164 χρόνια, μέχρι την κατάρρευση το 2008 της τράπεζας επενδύσεων Λήμαν Μπράδερς, σημαίνοντας την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι Μάκης Παπαδημητρίου, Αργύρης Ξάφης και Μιχάλης Οικονόμου ανεβαίνουν στη σκηνή για να αφηγηθούν την Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς.

13/10-7/11, Θέατρο Ιλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια, είσοδος: 17-20 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Cosmos: Venezuelan Brass Ensemble»

Παιδιά του El Sistema της Βενεζουέλας, οι Venezuelan Brass Ensemble αποτελούν τους πιο ταλαντούχους μουσικούς χάλκινων πνευστών στη χώρα τους. Ο ήχος τους είναι συχνά ανατρεπτικός, συνδυάζοντας τη φρεσκάδα του τώρα με τον σεβασμό στο παρελθόν. Με εμφανίσεις σε μερικά από τα πιο ξακουστά venues του κόσμου, όπως το Royal Albert Hall στο Λονδίνο και το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, οι Venezuelan Brass Ensemble έρχονται για μια εμφάνιση στην Αθήνα με μαέστρο τους τον Andres David Ascanio Abreu, διευθυντή του Ακαδημαϊκού Ορχηστρικού Προγράμματος και μουσικό ακαδημαϊκό διευθυντή του El Sistema στη Βενεζουέλα.

18/10, Eθνική Λυρική Σκηνή - Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 5-15 ευρώ

ΒΙΒΛΙΟ

«13ο Φεστιβάλ ΛΕΑ»

Το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνία Εν Αθήναις-ΛΕΑ γίνεται στην πόλη από το 2008 και φέτος θα αποτίσει φόρο τιμής στην Ελληνική Επανάσταση με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων. Ο Έλληνας συγγραφέας και διπλωμάτης Βασίλης Παπαδόπουλος, ο Κουβανός διπλωμάτης Οριόλ Μαρέρο και ο Μεξικανός δραματουργός Λουίς Εδοάρδο Τόρες θα συνομιλήσουν για τους «εθνικούς» ποιητές Διονύσιο Σολωμό (Ελλάδα), Χοσέ Μαρτί (Κούβα) και Ραμόν Λόπες Βελάρντε (Μεξικό).

17/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή

ΧΟΡΟΣ

«Salema Revisited»

«Σάλεμα» σημαίνει «μια πάλη με τον χρόνο, την ακινησία και τη στιγμή». Ο Αντώνης Φωνιαδάκης, ορμώμενος από τη χορευτική παράδοση της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κρήτης, αλλά και τη μεγάλη πείρα του στον σύγχρονο χορό επιχειρεί να παντρέψει τις δύο προσεγγίσεις σε μια χορευτική παράσταση που κινείται μεταξύ δύο διαφορετικών ρυθμών και μελωδιών. Ένα παράξενο σκηνικό παιχνίδι που θέλει να ξυπνήσει μνήμες και συναισθήματα, σε παγκόσμια πρεμιέρα.

16 & 17/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα, είσοδος: 8-40 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«Η διπλωματία της Ουροδόχου Κύστης»

Μια ιδιαίτερη διάλεξη-περφόρμανς, στην οποία ο διακεκριμένος εικαστικός από τη Βηρυτό Zιάντ Aντάρ συνεργάζεται με τη συγγραφέα Rasha Salti, ώστε μέσα από τη σάτιρα να εξετάσει τον τρόπο που η παγκοσμιοποίηση της αγροτικής οικονομίας παρεμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον και επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες. Ο καλλιτέχνης επιλέγει να μελετήσει τη σχέση της Δύσης με τη λεκάνη της Μεσογείου μέσα από την ιστορία της πατάτας, της ντομάτας και της οροβάγχης, ενός φυσικού ζιζανίου που τις καταστρέφει. Την περφόρμανς θα συνοδεύσει η προβολή του ντοκιμαντέρ Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες.

16 & 17/10, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα, είσοδος: 5-14 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Bios x AB7 x FADE Radio

To Bios συνεργάζεται με την 7η Μπιενάλε της Αθήνας και το Fade Radio, μια ραδιοφωνική κοινότητα για όσους αγαπούν το underground, για να στήσουν μαζί ένα τριήμερο πάρτι στην πλατεία Σανταρόζα, από αυτά που τόσο μας έλειψαν. Jeph Vagner και DJ Scammer (14/10), Breakin Moves και Liegota (15/10), DJ Problems και Poor J’Darr (16/10) αναλαμβάνουν τα μουσικά ηνία στο ειδικά διαμορφωμένο pop-up bar που έχει στήσει το Bios στον χώρο και αφήνουν το σώμα μας να ακολουθήσει.

14-16/10, πλατεία Σανταρόζα, Αρσάκη 1, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη