10 πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα (1-7/7/2022)

ΘΕΑΤΡΟ

Γιούλα Μπούνταλη, Άνοιξη

Άνοιξη 1960, Μεσολόγγι. Μια ομάδα μαθητριών του Γυμνασίου Θηλέων διασχίζει τους δρόμους της πόλης, αντιδρώντας στην ίδρυση Πρακτικού Γυμνασίου στο Αρρένων, που θα απέκλειε τις ίδιες από τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης. Μια ιστορία γυναικών που γεννήθηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο σε μια κλειστή επαρχιακή κοινωνία και οραματίστηκαν έναν ρόλο ισότιμο με των αντρών. Κορίτσια αυτόφωτα, γι’ αυτό παράξενα για την εποχή τους αλλά και για τη δική μας, με τους έμφυλους ρόλους να ορίζουν ακόμα, παρά τον επιδερμικό τους μετασχηματισμό, το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα. Μια πρωτότυπη παράσταση βασισμένη σε μια αληθινή (και αληθινά ελληνική) ιστορία.

2-4/7, Πειραιώς 260 (Ε), 21:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Gameathlon Summer 2022

Μετά από δύο χρόνια στον κυβερνοχώρο και μια μικρή στάση στο eGaming 2022, το Gameathlon ανοίγει ξανά τις πόρτες του Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, αρχές Ιουλίου. Σε ένα στάδιο 12.000 τ.μ. ξέφρενα πάρτι με εκπλήξεις και activations θα περιμένουν όλους τους παρευρισκόμενους, ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνολογία, τους προγραμματιστές και τα βιντεοπαιχνίδια made in Greece. Στην καρδιά του event θα βρίσκονται για άλλη μια φορά όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που με τη δουλειά τους και την τέχνη τους προωθούν την ποπ κουλτούρα. Cosplayers, artists, crafters, μαγαζιά, μικρά και μεγάλα θα σας περιμένουν στον πρώτο όροφο του σταδίου για να κάνουν τη βόλτα σας ακόμα πιο απολαυστική.

2-3/7 Ιουλίου, Tae Kwon Do Olympic Arena, Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, 10:00-22:00

ΧΟΡΟΣ

Mal-Embriaguez divina / Το Κακό-Θεϊκή μέθη

Στο νέο έργο της αντισυμβατικής χορογράφου Marlene Monteiro Freitas (Αργυρός Λέοντας για τον Χορό, Μπιενάλε της Βενετίας, 2018) κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός αλλά και το άφθονο χιούμορ. Τοποθετημένη σε μια εξέδρα, ως χορωδία, η ομάδα χορευτών/-τριών της εξερευνά το κακό ως θεϊκή μέθη, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του έργου, αλλά και ως συνθήκη έκστασης, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ανατροπής, με τη σκηνή του θεάτρου να γίνεται ο κατεξοχήν χώρος αποκάλυψής του.

1/7, Πειραιώς 260 (Δ), 21:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Yasmin Levy στο Parklife του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Κόρη Τούρκων μεταναστών με σεφαραδίτικη καταγωγή, η Levy καθιερώθηκε εκμοντερνίζοντας το ladino (μεσαιωνικό είδος τραγουδιού στα «εβραϊκά» ισπανικά) με στοιχεία φλαμένκο και παραδοσιακής τουρκικής μουσικής. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντελώς νέο λήμμα στην παγκόσμια μουσική που υπηρετεί παραπάνω από δεκαπέντε χρόνια και την έχει μετατρέψει σε διεθνή σταρ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδια είναι πρέσβειρα Καλής Θέλησης για την οργάνωση «Παιδιά της Ειρήνης» που βοηθά παιδιά που υποφέρουν από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

2/7, Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 21:00

Ο Μίσα Μάισκι με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Ηρώδειο

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεργάζεται με τον διεθνώς καταξιωμένο τσελίστα Μίσα Μάισκι και τον Γάλλο μαέστρο Λιονέλ Μπρινγκέ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Η συναυλία θα ανοίξει με ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά έργα του εκπροσώπου της ελληνικής Εθνικής Σχολής Αντίοχου Ευαγγελάτου. Στη συνέχεια, ο τσελίστας Μίσα Μάισκι θα ερμηνεύσει το κοντσέρτο του Τσέχου ρομαντικού Αντονίν Ντβόρζακ. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας ο Γάλλος μαέστρος διευθύνει τη δημοφιλή 2η Συμφωνία του Σεργκέι Ραχμάνινοφ, κορωνίδα του συμφωνικού του έργου.

2/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00

Ο ΛΕΞ live στην Αθήνα

Με τον νέο δίσκο «Μετρό» στις αποσκευές του ο θρυλικός Σαλονικιός ράπερ ΛΕΞ επιστρέφει στην Αθήνα για ένα live που το κοινό αναμένει με αγωνία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το event μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο, στο Στάδιο Πανιωνίου Νέας Σμύρνης.

3/7, Στάδιο Πανιωνίου, Νέα Σμύρνη, 18:00, είσοδος: €8

Viagra Boys live στην Αθήνα

Το εξαμελές πανκ σχήμα απ’ τη Στοκχόλμη που έρχεται επιτέλους στην Αθήνα διαγράφει έναν καθαρά δικό του δρόμο που κατέληξε να ονομάζεται ugly gonzo post punk. Σε μια μαρμίτα με αναμειγμένες επιρροές από Screaming Jay Hawkins, Butthole Surfers, Suicide και Dead Kennedys ζυμώνεται ένα εκρηκτικό μείγμα που προαναγγέλλει μια αξέχαστη τη βραδιά.

4/7, Lunar Space - Open Air, 20:00, είσοδος: €20

Οι Gogol Bordelo στην Τεχνόπολη

Οι εκρηκτικοί gypsy punk rockers ιδρύθηκαν το 1999 στη Νέα Υόρκη και πήραν το όνομά τους από τον κλασικό Ρώσο συγγραφέα ουκρανικής καταγωγής Νικολάι Γκόγκολ αλλά και από τη λέξη «bordello», πορνείο στα ελληνικά. Μέχρι και σήμερα έχουν κυκλοφορήσει επτά studio albums και έχουν εμφανιστεί ζωντανά στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, κερδίζοντας τον τίτλο του πιο ξεσηκωτικού συγκροτήματος στον πλανήτη! Με το ακορντεόν και το βιολί να αποτελούν τα κυρίαρχα όργανα στη μουσική τους, δημιούργησαν τον δικό τους ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό ήχο, ο οποίος συνδυάζει τη μουσική των Ρομά της Ανατολικής Ευρώπης, απ’ όπου κατάγονται και τα περισσότερα μέλη τους, με το πανκ, αλλά και το dub.

5/7, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, 20:00, είσοδος: €35

Οι Autechre στην Ακρόπολη

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της πρωτοποριακής ηλεκτρονικής μουσικής κάνει μια σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα. Πειραματικοί και ακριβοθώρητοι, εντυπωσίασαν με τη weird electronica τους όταν κυκλοφόρησαν το «Lego Feet» το 1987, πριν ακόμα υιοθετήσουν το όνομά τους, ενώ το πρώτο άλμπουμ τους, το «Incunabula», για τη Warp Records το 1993, τους χάρισε και επιτυχία, πέρα από την αναγνώριση, ως ένα από τα σημαντικότερα δίδυμα των ’90s με σπουδαία άλμπουμ όπως τα «Amber», «Tri Repetae», «Chiastic Slide» και «LP5».

5/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού-Ηρώδειο, 21:45

Λεωνίδας Καβάκος, κονσέρτα για βιολί του Μπαχ

Στο Ρωμαϊκό Ωδείο ο Λεωνίδας Καβάκος θα παρουσιάσει κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ με ένα μικρό σχήμα από έξι εκλεκτούς Έλληνες μουσικούς (δύο βιολιά, μία βιόλα, ένα τσέλο, ένα κοντραμπάσο, ένα τσέμπαλο).

6/7 Ηρώδειο, 21:00, είσοδος: €5