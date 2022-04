10 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (21-27/4/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Twinsanity & DJ Micro + Frank Panx & Σαλταδόροι στο An Club

Το αθηναϊκό underground δίδυμο Twinsanity με τον πειραματικό ραπ ήχο και οι Frank Panx & Σαλταδόροι, με μουσική βγαλμένη από το μπαρούτι και την αλάνα της γειτονιάς, μοιράζονται τη σκηνή για ένα επαναστατικό live τη Μ. Πέμπτη στο An Club. Μαζί τους τα ατμοσφαιρικά και απρόσμενα scratches του DJ Micro.

21/4, An Club Music Venue, Σολωμού 13, είσοδος: 10 ευρώ

Το ροκ πανκ των Rita Mosssς στο six d.o.g.s

Ένα live ροκ πανκ μουσικής ετοιμάζεται στο six d.o.g.s από τους Rita Mosss και τους Σέρβους noise rock από το Nόβι Σαντ, Casillas. Οι Rita Mosss θα ξεκινήσουν την τουρνέ με τίτλο «Tsabouna tour ’22» από την Αθήνα και σε αυτήν θα περιλαμβάνονται κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ του «Inseqs vs. Rita Poppp» αλλά και κλασικές επιτυχίες.

22/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 6 ευρώ

Το μουσικό τρίο De Ambassade στην Death Disco

Το συγκρότημα De Ambassade και οι πιο πρόσφατες δημιουργίες του θα βρίσκονται την Παρασκευή στη σκηνή της Death Disco. Με τη ρυθμική και ατμοσφαιρική του μουσική υπόσχεται μια ενδιαφέρουσα βραδιά.

22/4, Death Disco, Ωγύγου 16, είσοδος: 15-18 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Καταβολές» της Στέλλας Μελετοπούλου στην Gallery Σκουφά

Η εικαστικός Στέλλα Μελετοπούλου παρουσιάζει την καινούργια ατομική έκθεσή της στην Gallery Σκουφά. Παίρνοντας έμπνευση από την πανδημία, την απομόνωση και την πραγματικότητα του πολέμου, μέσα από τα είκοσι τέσσερα έργα της πραγματεύεται έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η εξέλιξη και η επανάσταση. Χρησιμοποιώντας γνώριμα υλικά, π.χ. το ακρυλικό, το μελάνι, το μπαμπού, το ξύλο, το βαμβάκι, το μαλλί και το χαρτί, η καλλιτέχνις προβαίνει σε καλλιτεχνικούς πειραματισμούς που ξεπερνούν τα όρια των υλικών.

14/4-14/5, Gallery Σκουφά, Σκουφά 4, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

Ομαδική έκθεση χαρακτικής «etching ή αλλιώς» στον χώρο τέχνης Etch Ink

Η ομαδική έκθεση «etching ή αλλιώς» - Χαρακτικές καταθέσεις ΙΙΙ - 4 Σχολές Καλών Τεχνών περιλαμβάνει καλλιτεχνικά έργα από το διδακτικό προσωπικό και τους/τις φοιτητές/-τριες εικαστικών του Εργαστηρίου Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει ως σκοπό την παρουσίαση των διαφορετικών σχολών χαρακτικής στην Ελλάδα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που αυτές φέρουν στη χαρακτική και στις εικαστικές εκτυπώσεις.

14/4-21/5, χώρο τέχνης «Etch Ink», Αργυρουπόλεως 16, Αθήνα, είσοδος: ελεύθερη

«Paradoxical e-traditions», μια έκθεση εμπνευσμένη από το επαναστατικό δοκίμιο της Donna Haraway

Το «Paradoxical e-Traditions» είναι μια έκθεση με αφετηρία θέματα που τίθενται στο δοκίμιο της Haraway A cyborg manifesto. Σε αυτό η Haraway παρουσίασε μια προσπάθεια «να οικοδομήσει έναν ειρωνικό πολιτικό μύθο, πιστό στον φεμινισμό, στον σοσιαλισμό και στον υλισμό», όπως αναφέρει η ίδια. Το πρότζεκτ συγκεντρώνει έργα και περφόρμανς που αναφέρονται στην εξέλιξη της σχέσης του ανθρώπου με τη μηχανή και της αναδυόμενης υπολογιστικής τεχνολογίας με ό,τι είναι διαχρονικά αντιληπτό ως πολιτισμική παράδοση στις κοινωνίες.

12/4-25/5, P.E.T. Projects, Κερκύρας 87, είσοδος ελεύθερη

Ομαδική έκθεση - «Η ωραία Σιμονέτα» στο Βρυσάκι

Στο πλαίσιο της Γιορτής της Άνοιξης μια ομαδική έκθεση ανθίζει στο Βρυσάκι. Με πηγή έμπνευσης τη Σιμονέτα Βεσπούτσι, μια μορφή που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της εποχής της ανθοφορίας, είκοσι πέντε καλλιτέχνες αποδίδουν στον καμβά τη δική τους ζωγραφική και συναισθηματική οπτική της μούσας αυτής. Αναγέννηση, αναδημιουργία και ομορφιά, έννοιες τόσο συνδεδεμένες με τη φυσιογνωμία της, αποτυπώνονται με είκοσι πέντε διαφορετικούς τρόπους.

15/4-24/4, Βρυσάκι Χώρος Τέχνης και Δράσης, Βρυσακίου 17, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

«Αριζόνα» του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο

Το βραβευμένο έργο του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο ανεβαίνει για την πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία του Παντελή Δεντάκη με τους Σταύρο Καραγιάννη και Νικολέτα Παπαδοπούλου στο θέατρο Σταθμός. Η Αριζόνα γράφτηκε το 2005 από τον Ρούμπιο με αφορμή μια δημοσίευση που διάβασε σε εφημερίδας σχετικά με το ότι Αμερικανοί πολίτες εποπτεύουν τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικό για να εμποδίσουν την είσοδο λαθρομεταναστών στη χώρα τους.

26/4-24/5, Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα, είσοδος: 8-15 ευρώ

«Take me home», το νέο ροκ μιούζικαλ-θέατρο

«Take me home» ονομάζεται το ροκ μιούζικαλ που με πρωτοβουλία του κινήματος Athena Take me Home έρχεται να μας ενημερώσει σχετικά με την κλοπή των γλυπτών της Ακρόπολης. Το έργο βασίζεται στο κόμικ Παππού, θα μου πεις μια ιστορία; του Μανώλη Μουμαλίδη και παρότι βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα, αποτελεί μυθοπλασία.

27/4, Μέγαρο Μουσικής, Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

«Stellar», τη Μεγάλη Παρασκευή στο six d.o.g.s

Τη Μ. Παρασκευή στo six D.o.g.s οι πόρτες ανοίγουν τα μεσάνυχτα, μετά τον Επιτάφιο, για μια τέκνο βραδιά με τους DJ Cirkle, A. Metz, Monodroids και Liquid Gender.

22/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 5 ευρώ