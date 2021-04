Brexit: Χειρότερο από το αναμενόμενο το πλήγμα για το Σίτι του Λονδίνου- Ποιες πόλεις βγαίνουν κερδισμένες

Περισσότερες από 400 χρηματοοικονομικές εταιρείες της Βρετανίας μετέφεραν στην ΕΕ δραστηριότητες, προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία ενός τρισεκατομμυρίου λιρών (1,4 τρισ. δολ.), λόγω του Brexit.

Οι συνολικά 440 μετεγκαταστάσεις που καταγράφει έκθεση του New Financial είναι πολύ περισσότερες από τις 269 που ανέφερε σε έρευνα του 2019 το think tank, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός τους είναι πολύ πάνω από τις 500. Και έρχονται περισσότερες απώλειες, σύμφωνα με το New Financial.

«Πιστεύουμε ότι αποτελεί υποεκτίμηση και αναμένουμε ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν με τον καιρό. Είμαστε μόνο στο τέλος της αρχής του Brexit», αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη.

Περίπου 7.400 θέσεις εργασίας μετακινήθηκαν από τη Βρετανία ή δημιουργήθηκαν σε νέα κέντρα στην ΕΕ, σύμφωνα με τη μελέτη. Τραπεζίτες ανέφεραν στο Reuters ότι κάποιες από τις μετακινήσεις προσωπικού έχουν καθυστερήσει, εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω του κορωνοϊού.

Οι μεγάλοι νικητές

Το Δουβλίνο είναι ο μεγάλος νικητής, καθώς εκεί έχουν γίνει 135 από τις μετεγκαταστάσεις από τη Βρετανία. Ακολουθούν το Παρίσι με 102, το Λουξεμβούργο με 95, η Φρανκφούρτη με 63 και το Άμστερνταμ με 48.





«Αυτή η αναδιανομή δραστηριότητας στην ΕΕ γυρίζει το ρολόι πίσω κατά περίπου 20 χρόνια», αναφέρει η μελέτη.

Οι τράπεζες έχουν ήδη μεταφέρει- ή μεταφέρουν- από τη Βρετανία προς την ΕΕ περιουσιακά στοιχεία που η αξία τους ξεπερνά τα 900 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ ασφαλιστές και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχουν μεταφέρει πάνω από 100 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και fund, κάτι που περιορίζει τη φορολογική βάση της Βρετανίας.

«Αναμένουμε ότι η Φρανκφούρτη θα είναι μακροπρόθεσμα ο νικητής σε όρους περιουσιακών στοιχείων και ότι το Παρίσι θα είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας», αναφέρει η μελέτη.

Το think tank εκτιμά ότι 300-500 μικρότερες χρηματοοικονομικές εταιρείες μπορεί να ανοίξουν μόνιμο γραφείο στη Βρετανία, πολύ λιγότερες από τις επικρατέστερες προβλέψεις για περίπου 1.000.





Το Σίτι του Λονδίνου θα παραμείνει το κυρίαρχο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης για το άμεσο μέλλον, αλλά η επιρροή του θα είναι μειωμένη, κάτι που απειλεί να μειώσει το ετήσιο πλεόνασμα της Βρετανίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, της τάξεως των 26 δισεκατομμυρίων λιρών, σημειώνει η μελέτη.

Με πληροφορίες από Reuters