Ξεκινά το Athens Democracy Forum με διεθνείς προσωπικότητες

Ξεκινά αύριο 29 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα το διεθνές συνέδριο Athens Democracy Forum, που θα ολοκληρώσει τις εργασίες του την 1η Οκτωβρίου.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους New York Times θα λάβει χώρα, για 9 η συνεχή χρονιά, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και στην Στοά του Αττάλου.

Τίτλος του φετινού συνεδρίου, είναι η «Ανθεκτικότητα και Ανανέωση» με ομιλίες από πολιτικούς, ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ακαδημαϊκούς αλλά και ακτιβιστές, οι οποίοι αναζητούν και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και όχι απλή καταγραφή προβλημάτων.

Μεταξύ των ομιλητών ο ιστορικός Yuval Noah Harari, η πολιτική ηγέτης Stacey Abrams, ο καλλιτέχνης Ai Weiwei και η ηγέτης της Λευκορωσίας Sviatlana Tsikhanouskaya, που θα παραβρεθούν για να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, γεωπολιτικες ανακατατάξεις, η σχέση δημοκρατίας με την τεχνολογία.

Οι θεματικές ενότητες φέτος αφορούν στη σχέση ποιότητας της Δημοκρατίας μέσα από την επανάσταση και χρήση της τεχνολογίας, την αντιμετώπιση του ρατσισμού και ρητορικής μίσους, νέα οικονομικά μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί μετά την κρίση της πανδημίας, παραπληροφόρηση και εμπιστοσύνη, κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Πρεσβης Χριστόδουλος Λάζαρης, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, η Αμερικανίδα συγγραφέας και καθηγήτρια στο Harvard Business School, Soshana Zuboff, ο Christophe Deloire, Executive Director στους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα κ.λπ

Στο πάνελ των συντονιστών μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Serge Schmemann (Μέλος του Editorial Board των International New York Times (ΙΝΥΤ) και Διευθυντής Προγράμματος του Athens Democracy Forum) Liz Alderman (Επικεφαλής Ανταποκρίτρια ΙΝΥΤ), Steven Erlanger (Διπλωματικός Ανταποκριτής INYT για την Ευρώπη), Daniel Höltgen, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εκπρόσωπος Τύπου της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Το Athens Democracy Forum που γίνεται σε συνεργασία με τους The New York Times, διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το Democracy and Culture Foundation, έναν ανεξάρτητο μη- κερδοσκοπικό οργανισμό.

Πρόκειται για ένα υβριδικό συνέδριο στα πρότυπα των οδηγιών που επιτρέπει η πανδημία, με περιορισμένο αριθμό ομιλητών και καλεσμένων στην αίθουσα.

Το Democracy and Culture Foundation επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που θα παραγάγουν τα αποτελέσματα «βέλτιστης διακυβέρνησης» και «ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών» και επιδιώκει οι συζητήσεις να εμπνεύσουν και άλλα άτομα και οργανισμούς να περάσουν από τα λόγια στην πράξη με βάση την στρατηγική του Ιδρύματος που αποτυπώνεται με την απλή φράση “Think. Talk. Do.”