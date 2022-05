Την Κυριακή που η Βαρβάκειος έγινε club - Χιλιάδες στο electro party του This is Athens City Festival

Το This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων και οι Street Outdoors προσκάλεσαν την Paramida, resident του Βερολινέζικου Panorama bar, και τον Ouissam από το Βιετνάμ, για να μετατρέψουν χθες την Βαρβάκειο Αγορά σε club.

Χιλιάδες φανς της electro συμμετείχαν σε αυτή την πρωτόγνωρη μουσική εμπειρία που φιλοξενήθηκε στην Βαρβάκειο, δίνοντας παλμό και ένταση στην στοά της αγοράς. Το street party πάρτι ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές οι συμμετέχοντες ήταν πάνω από 6.000.

Μετά από δύο χρόνια «εσωστρέφειας» λόγω περιορισμών της πανδημίας, ο Δήμος Αθηναίων διοργάνωσε φέτος μια μεγάλη και πολυδιάστατη γιορτή στην πόλη, το This is Athens City Festival. Oι διοργανωτές της εκδήλωσης θέλησαν με το χθεσινό πάρτι να συνδέσουν το αθηναϊκό τοπόσημο της αγοράς με την χορευτική μουσική και για πρώτη φορά η Βαρβάκειος φιλοξένησε ένα τόσο μεγάλο electro party.

Εκτός από την τεράστια επιτυχία λόγω της μαζικής συμμετοχής του κόσμου, σημαντικό για την διοργάνωση ήταν πως μια τόσο μεγάλη εκδήλωση με δωρεάν είσοδο, ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και χωρίς να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα ή φθορά στο χώρο της αγοράς.

Τα επόμενα event του street Outdoors σε συνεργασία με το this is Athens city festival είναι:

Την Κυριακή 15 Μαΐου στη δημοτική αγορά Κυψέλης

Την Κυριακή 22 Μαΐου στην πλατεία Θεάτρου

Το φεστιβάλ, που θα διαρκέσει όλο το Μάιο, προτείνει περισσότερες από 100 δράσεις από τον χώρο του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της γαστρονομίας και του αθλητισμού σε όλες τις γειτονιές του Δήμου Αθηναίων ενώ στο πλαίσιο των δράσεων, αθηναϊκά μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις ανοίγουν τις πόρτες τους για να καλωσορίσουν τους Αθηναίους και τους ξένους επισκέπτες.

«Η Αθήνα επιστρέφει στους ρυθμούς της κι εμείς δημιουργούμε μία γιορτή-θεσμό για την πόλη, προσκαλώντας τους Αθηναίους και τους επισκέπτες σε αυτό το ανοιχτό, πρότυπο Φεστιβάλ, που εκτείνεται στο κέντρο και τις γειτονιές. Το This is Athens City Festival είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας που έχουμε με όλους τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, υλοποιώντας δράσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, αλλά και της δυναμικής προβολής της Αθήνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό», αναφέρει σχετικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων

Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων

Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων Φωτογραφία: Alex Aggouridakis

Το This is Athens City Festival αποτελεί διοργάνωση του This is Athens, του επίσημου οδηγού για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό και βασικού πυλώνα της ΕΑΤΑ.

Τα πάρτι και τα events συνεχίζονται όλο τον Μάιο και η σελίδα thisisathens.org έχει όλες τις πληροφορίες.

Φωτογραφία: Alex Aggouridakis

Φωτογραφία: Alex Aggouridakis

Φωτογραφία: Alex Aggouridakis

Φωτογραφία: Alex Aggouridakis