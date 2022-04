«Spring Forward»: Η μεγάλη γιορτή του σύγχρονου χορού έρχεται στην Ελευσίνα

Το Spring Forward, η μεγάλη γιορτή του σύγχρονου χορού, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Ελευσίνα, παρουσιάζοντας μια πλούσια επετειακή έκδοση 10 χρόνων.

Από την Πέμπτη 28 Απριλίου έως την Κυριακή 1 Μαΐου, η πόλη της Ελευσίνας, σε διοργάνωση του οργανισμού 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, του DAN.C.CE UNITIVA και του μεγαλύτερου δικτύου σύγχρονου χορού Aerowaves, θα αποτελέσει το διεθνές κέντρο του σύγχρονου χορού, φιλοξενώντας 25 παραστάσεις σε μοναδικούς χώρους της πόλης με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 χορογράφων και χορευτών από την Ευρώπη και την Ασία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περισσότερων από 150 επαγγελματιών του χώρου, αλλά και των λάτρεων της σύγχρονης δημιουργίας.

«Η κίνηση είναι η θεόρατη ένδειξη ότι είμαστε ζωντανοί. Ο χορός είναι η έντεχνη χαρά αυτού, η απόδειξη και η ανακούφισή μας. Ο άνθρωπος, ως απότοκος ενός δημιουργού, δεν αρκείται στις αποδείξεις, θέλει διαρκώς να επαναπροσδιορίζει αυτό το θαύμα δημιουργώντας κινούμενος. Κινούμενος μπορεί και αντιλαμβάνεται το θαύμα στο κορμί του. Γιατί εκεί αντιλαμβάνεται α) τη σημασία της υπάρξεώς του, β) τη σημασία του ότι δεν είναι μόνος, τη σημασία της συνύπαρξης άλλων. Ο χορός είναι η τέχνη που εορτάζει διαρκώς αυτές τις διαπιστώσεις.

Η Ελευσίνα είναι μια πόλη που προικίστηκε με έναν εντυπωσιακό αριθμό ενεργών εθνοτοπικών συλλόγων – δηλαδή ομάδες ανθρώπων που φέρουν και μεταφέρουν το αρχέγονο στοιχείo, συνυπάρχοντας σε έναν τόπο, ενώ προέρχονται από κάπου αλλού, διακριτοί όσο και αόρατοι και που χορεύουν για να συναντήσουν εμάς, τους υπόλοιπους, και για να αισθανθούν βαθιά την ταυτότητά τους. Μόνον έτσι μοιράζονται αυτό που μόνο εκείνοι κατέχουν. Συχνά, δε, χορεύοντας τραγουδούν, δίνοντας ποίηση και σημασία στις εσωτερικές κραυγές του σώματος, καθώς αυτό κινείται στον ρυθμό και στον χρόνο» λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οργανισμού 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Παράλληλα με τη σημαντική αυτή διοργάνωση, στην Ελευσίνα έχει ξεκινήσει ήδη ένα πρόγραμμα που λέγεται Ακαδημία Χορογραφίας. Είναι μια δράση παρακαταθήκης ως πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, που επιδιώκεται να μείνει στην Ελευσίνα, καθιστώντας τη μια κρυφή εστία που προσφέρει (όπως παλιά, κάποτε) κάτι που μόνο αν κάνεις τον ελάχιστο κόπο να βρεθείς εκεί μπορεί να σου προσφερθεί. Είναι ο μόνος τόπος αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα όπου μπορεί ένας νέος να εντρυφήσει στα σύγχρονα μυστήρια της τέχνης της χορογραφίας.

«Η πόλη της Ελευσίνας έχει και μια άτυπη στρατιά μικρών παιδιών που τρέχουν, χορεύουν και μαθαίνουν την τέχνη του χορού. Φανταστείτε αυτά τα υπέροχα κυτταράκια να κινούνται χορεύοντας μέσα απ’ τις οδούς της πόλης –σαν αρτηρίες ζωής και οξυγόνου– πηγαίνοντας κάπου! Οραματίζομαι, πραγματικά, μια στιγμή, έστω μια στιγμή στην Ελευσίνα όπου όλοι, όλοι οι άνθρωποί της να βρίσκονται, ας πούμε, μπροστά από τη θάλασσα, κρατημένοι από τα χέρια, κινούμενοι σαν σε έναν κύκλιο χορό ενός ρυθμού που βγαίνει από τα σπλάχνα αυτής της πόλης. Ενός ρυθμού που είναι ικανός να κινήσει και να συγκινήσει –να ξεκουνήσει– όλους μας! Κι αυτό που λέμε έχει πιθανότητες ακόμα και να συμβεί. Γιατί έτσι είναι η Ελευσίνα.

Η επετειακή διοργάνωση θα ρίξει αυλαία την 1η Μαΐου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας με μια εντυπωσιακή παράσταση, το "Gran Bolero", σε μια νέα εκδοχή για 12 χορευτές και με τη συμμετοχή ντόπιων ερασιτεχνών χορευτών.

Αυτό είναι το νόημα, άλλωστε, του μυστικού προγράμματος μια πολιτιστικής πρωτεύουσας, να δημιουργεί δομές και υποδομές που διακηρύσσουν έμπρακτα, μέσα από τη δραστηριότητα και τη λειτουργία τους, τη μοναδικότητα της πόλης ως δυνατότητα, κάτι που μόνον εκεί μπορείς να συναντήσεις. Συνεορτάζοντας αυτή την τακτική, που ξεκινά από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα ως πρωτοβουλία και σχεδιάζεται να συνεχίσει για πολύ και μετά το τέλος της και να παραδοθεί στα χέρια της πόλης, λαμβάνει χώρα στην Ελευσίνα αυτό το διεθνές (σχεδόν παγκόσμιο) φεστιβάλ νέων χορογράφων, το Spring Forward, που τυχαίνει να εορτάζει και τα απαστράπτοντα 10 χρόνια της διεθνούς παρουσίας του και της μοναδικής προσφοράς του στην τέχνη του χορού και της χορογραφίας. Μια διεθνής συνάντηση ανθρώπων και δημιουργών από την Ευρώπη, από την Ασία, που μετατρέπουν την πόλη σε αυτό που θα θέλαμε να είναι: σημείο δημιουργίας και ανταλλαγής, όπου ανεβοκατεβαίνουν και κυκλοφορούν βάθη και χρώματα. Ένα σημείο / κέντρο διεθνούς ενδιαφέροντος για τον χορό αυτήν τη φορά, κάτι σαν Καλλίχορον Φρέαρ» τονίζει ο κ. Μαρμαρινός.

Hole In Space. Φωτο: Sebastian Lehner

Η φετινή διοργάνωση του Spring Forward πραγματοποιείται στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο του Moving Europe, ενός προγράμματος της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ που επικεντρώνεται στους νέους και τον χορό, έχοντας ως κύριους στόχους τη δημιουργία ενός διαλόγου ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, την ενεργό στήριξη νέων και ανερχόμενων χορογράφων και την καλλιέργεια ενός νέου κοινού για τον χορό στην πόλη πέρα από τα όρια του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Το Spring Forward είναι μια διασυνοριακή γιορτή του χορού, που φιλοξενείται από το 2011 κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ευρώπης. Τη διοργάνωση υπογράφει το Aerowaves, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρονου χορού, που φέτος γιορτάζει τα 25 του χρόνια. Στόχος του Spring Forward είναι η ανάδειξη της νέας γενιάς χορευτών και χορογράφων από όλη την Ευρώπη και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού, με τη συμμετοχή χορογράφων, χορευτών ανερχόμενων και επαγγελματιών, κριτικών, καλλιτεχνών και λάτρεων του σύγχρονου χορού. Αξίζει να σημειωθεί πως σε προηγούμενες διοργανώσεις του Spring Forward έργα τους έχουν παρουσιάσει μερικοί από τους πιο σημαντικούς Έλληνες χορογράφους: η Πατρίσια Απέργη, η Αναστασία Βαλσαμάκη, η Ίρις Καραγιάν, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, η Σοφία Μαυραγάνη, ο Άρης Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και η Μάρθα Πασακοπούλου.

Sigrid Stigsdatter ColdHawaii Dansateliers AnnavanKooij.

«Επιτέλους! Μετά από δύο χρόνια καραντίνας στα στούντιό τους, χορευτές από όλη την Ευρώπη κάνουν ένα άλμα μπροστά στην ελληνική άνοιξη. Κορυφαίος στην ομάδα είναι ο Ισπανός σταρ του προ πανδημίας Aerowaves, Jesus Rubio Gamo, και οι δεκάδες χορευτές του στο περίφημο «Gran Bolero» τους, που αποδεικνύουν πολύ πειστικά ότι o σπουδαίος Ravel μπορεί να πάρει μια τελείως διαφορετική έκταση. Ο προκλητικός και συνεχής κύκλος τους στο αμφιθέατρο αφηγείται χαρούμενες ιστορίες ατομικού και συλλογικού θριάμβου επί των αντιξοοτήτων, φέρνοντας μια κορύφωση στο φεστιβάλ που απογυμνώνει την ανθρωπότητα στη θεμελιώδη της αισιοδοξία» λέει ο διευθυντής του Aerowaves, John Ashford.

«Αυτή θα είναι η 25η παράσταση σε τέσσερις ημέρες, μια ιλιγγιώδης παρέλαση που φέρνει στις ειδικά διαμορφωμένες σκηνές της Ελευσίνας εκατό χορευτές από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες και ειδικούς καλεσμένους από προγράμματα ανταλλαγής με την Ιαπωνία, τη Νότιο Κορέα και την Ταϊβάν. Αυτές οι 25 παραστάσεις σηματοδοτούν τα 25 χρόνια που πρώτο το Aerowaves ανακαλύπτει νέα χορογραφικά ταλέντα· παλαιότερα τον Κωνσταντίνο Ρήγο, την Πατρίσια Απέργη και τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Ποια 25 μυστήρια όμως θα φέρουν οι νεοφερμένοι στην Ελευσίνα; Χορευτικές πληγές από τον Μεσαίωνα, ο τελευταίος βόρειος λευκός ρινόκερος, η ευχαρίστηση να κατεβαίνεις από ένα άλογο όταν κινείται με πλήρη ταχύτητα, μια ισχυρή υπενθύμιση του γιατί οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία, σιωπηλή house μουσική μέσα από καλειδοσκόπιο και περισυλλογή για το τέλος της φύσης. Τίποτα, εν ολίγοις, δεν περιλαμβάνει το Spring Forward, που να περιμένει κανείς από τον χορό».

CieVivons N21. ©Mark Maborough

Με σύνθημα «Ετοιμαστείτε να (+)κινηθείτε» το πρόγραμμα του Spring Forward περιλαμβάνει 24 παραστάσεις χορού που θα μας ταξιδέψουν σε 16 χώρες (Ιαπωνία, Ταϊβάν και Κορέα, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ολλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ελβετία, Ισπανία, Ελλάδα, Αρμενία, Ρουμανία, Ουγγαρία), μετατρέποντας την Ελευσίνα σε τόπο μιας σπουδαίας διεθνούς συνάντησης και ανταλλαγής ανάμεσα στους Ελευσίνιους, τους επισκέπτες της πόλης, καθώς και τους δημιουργούς από την Ευρώπη και την Ασία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις, όπως το Dance Quality Writing, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για ανερχόμενους συγγραφείς χορού, το Upstart Forum, μια δημόσια συζήτηση-ξενάγηση στη διοργάνωση για ζητήματα προγραμματισμού, το Spingback Social με ζωντανή μετάδοση συνεντεύξεων των καλλιτεχνών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.

Παράλληλα με τις ομάδες χορού με βάση την Ευρώπη, εταίροι από την Ασία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανταλλαγής του Aerowaves θα παρουσιάσουν στο φετινό Spring Forward νέα και σημαντικά έργα. Ανάμεσα σε άλλα, η διοργάνωση θα υποδεχθεί τους Ayano Yokoyama (Ιαπωνία), Q dance company (Νότια Κορέα), Yeu-kwn Wang/ Shimmering Productions (Ταϊβάν) και Movers Platform (Ιαπωνία/Κορέα/Ελλάδα).

alcunecoreografie3. ©Jacopo Jenna.

«Ένα από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, αφιερωμένο στον σύγχρονο χορό, θα φιλοξενηθεί φέτος στη χώρα μας. Ο λόγος για το Spring Forward που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Aerowaves, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρονου χορού. Η 10η επέτειός του θα εορταστεί στην πόλη της Ελευσίνας από τις 28 Απριλίου ως την 1η του Μάη» λέει η Φρόσω Τρούσα, καλλιτεχνική διευθύντρια DAN.C.CE Unitiva/ARC for Dance Festival/Moving Colors Fest.

«Ως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και δημοφιλή σημεία καλλιτεχνικής συνάντησης, το φεστιβάλ φέρνει μαζί ανερχόμενους και πολλά υποσχόμενους δημιουργούς από όλη την Ευρώπη και την Ασία –που έχει την τιμητική της φέτος– και παρουσιάζει έργα που χαρακτηρίζονται από μια πλέον φρέσκια μάτια στη σύγχρονη χορογραφική σκηνή.

Ειδικά φέτος, μετά από δυο συναπτά χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας που όλοι βιώσαμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, το Spring Forward καταφτάνει ως ένα χαρμόσυνο δρώμενο που μας προσμένει να ζήσουμε παρέα την επαναφορά και την επιστροφή μας σε ανοιχτά και συμμετοχικά καλλιτεχνικά δρώμενα. Στα δέκατά του γενέθλια, το φεστιβάλ μας προσκαλεί τώρα περισσότερο από ποτέ να νιώσουμε πολίτες του κόσμου, χωρίς σύνορα να μας χωρίζουν, αλλά και να αντιληφθούμε βιωματικά τον ρόλο και το πρόταγμα της τέχνης παντός καιρού και κατάστασης. Εν τέλει, αυτή η πολύβουη συνύπαρξη μάς καλεί να βιώσουμε μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και έμπνευσης».

CollectivoMine Esercizi3

Η διοργάνωση του φεστιβάλ στην Ελλάδα σηματοδοτεί την επαναφορά στην εξωστρέφεια και τον διάλογο με άλλες χώρες, πάντα με επίκεντρο τον σύγχρονο χορό. Καλωσορίζοντας συνολικά περίπου 200 επαγγελματίες του χώρου και 130 καλλιτέχνες, οι παραστάσεις και οι παράλληλες δράσεις θα γίνουν αφορμή να ανακαλύψουμε σημαντικά τοπόσημα της πόλης της Ελευσίνας, να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες με απώτερο στόχο να μοιραστούμε εμπειρίες και πρακτικές για την ενδυνάμωση του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Η επετειακή διοργάνωση θα ρίξει αυλαία την 1η Μαΐου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας με μια εντυπωσιακή παράσταση, το «Gran Bolero», σε μια νέα εκδοχή για 12 χορευτές και με τη συμμετοχή ντόπιων ερασιτεχνών χορευτών, σε χορογραφία του Ισπανού χορογράφου Jesús Rubio Gamo, ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που έχει αναδείξει το Aerowaves. Το έργο εξερευνά τα σύνορα μεταξύ ελαφρότητας και βαρύτητας και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την ευχαρίστηση από την εξάντληση. Η παράσταση είναι βασισμένη στο ντουέτο «Bolero», που παρουσίασε ο καλλιτέχνης στο Spring Forward 2017 στο Aarhus.

Soirée d'études 10. © Marc Domage Gran Bolero

Το πρόγραμμα του Spring Forward 2022 περιλαμβάνει έργα από 12 χώρες, από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία μέχρι τη Ρουμανία και την Ολλανδία, αποδεικνύοντας τον θεματικό και αισθητικό πλούτο της αναδυόμενης χορευτικής σκηνής της Ευρώπης. Συγκεκριμένα: «Soirée d’études», Cassiel (Βέλγιο), «Comme un symbole» (σύντομη εκδοχή), Cie Al-Fa/Alexandre Fandard (Γαλλία), «HOLE IN SPACE», Diego Tortelli & Miria Wurm (Γερμανία), «Treatment of Remembering», POCKETART (Τσεχία), «Warping Soul», Andreas Hannes (Ολλανδία), «Esercizi per un manifesto poetico», Collettivo Mine (Ιταλία), «the pleasure of stepping off a horse when it’s moving at full speed», Courtney May Robertson (Ολλανδία), «Pas de deux», Anna-Marija Adomaityte/Cie A M A (Λιθουανία/Ελβετία), «Some choreographies», Jacopo Jenna (Ιταλία), «Plastic bag», «The Very Last Northern White Rhino», Gastón Core (Ισπανία), «Vanishing Point», Dafni Antoniadou, Alexandros Vardaxoglou & Constantine Skourlis (Ελλάδα), «Me, My non-Self and I», Rima Pipoyan (Αρμενία), «Cold Hawaii, Sigrid Stigsdatter Mathiassen» (Ολλανδία), «Choreomaniacs», Simona Deaconescu (Ρουμανία), «Deep Fake», Gergo D. Farkas (Ουγγαρία), «Call Alice», Temporary Collective (Ondrová, Tejnorová & coll.) (Τσεχία), «STUDY 4, FANDANGO AND OTHER CADENCES», Aina Alegre (Γαλλία/Ισπανία), «Never Twenty One», Compagnie Vivons! (Γαλλία) και «Open Drift», Philippe Kratz (Ιταλία).

Gran Bolero.

Treatment of Remembering2. ©Vojtech Brtnicky

Alice Brazzit-White Rhino.

Warping Soul-AndreasHannes. ©Salih_Kilic

Μερικοί από τους επαγγελματίες Ισπανούς χορευτές του «Gran Bolero» εμφανίζονται γυμνοί. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης εδώ.