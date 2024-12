Όταν η Φύση έχει πολλά κέφια

Ανακοινώθηκαν οι νικητές των φετινών βραβείων φωτογραφίας άγριας ζωής Nikon comedy. Ο Milko Marchetti είναι ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού για τη λήψη ενός κόκκινου σκίουρου που έχει κολλήσει σε ένα δέντρο με τίτλο «Stuck squirrel» (Κολλημένος σκίουρος).

Υπήρξαν και άλλοι νικητές στις 9 κατηγορίες του διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων ο Miguel Gallego Molinawho για το βραβείο εντόμων και ο Eberhard Ehmketopped για την κατηγορία ερπετών. Εκτός από τους νικητές των κατηγοριών, υπήρχαν 10 συμμετοχές που έλαβαν τιμητική διάκριση..

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 9000 εικόνες, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ στην δεκαετή ιστορία της διοργάνωσης, από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους που διεκδικούσαν την κορυφαία διάκριση του Nikon Comedy Wildlife Photographer of the Year. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν περίπου 45 από τις καλύτερες συμμετοχές για να καταλήξει η κριτική επιτροπή στις αγαπημένες της. Όπως πάντα, ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος μεταξύ των 5 κορυφαίων συμμετοχών, αλλά η εικόνα του Milko αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής.

Για την εξαιρετική λήψη του με τον κόκκινο σκίουρο να βρίσκεται σε ορθή γωνία με τον κορμό ο Milko αναφέρει: «Έχω τραβήξει πολλές, πολλές φωτογραφίες σκίουρων όλα αυτά τα χρόνια στην Ιταλία, αλλά αυτή εδώ μου φάνηκε πραγματικά αστεία. Κάθε φορά που δείχνω τη συγκεκριμένη εικόνα στα σεμινάρια για τη φύση στην τοπική φωτογραφική λέσχη μου, το κοινό πάντα ξεσπά σε τρανταχτά γέλια, οπότε έπρεπε να την καταχωρήσω!».

Ο διαγωνισμός ιδρύθηκε το 2015 από τον Paul Joynson-Hicks και τον Tom Sullam, και οι δύο επαγγελματίες φωτογράφοι και παθιασμένοι οικολόγοι, με σκοπό να δημιουργήσουν έναν αναζωογονητικό, διασκεδαστικό και δωρεάν διαγωνισμό φωτογραφίας που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο, παρουσιάζοντας σοβαρά αστείες εικόνες της πιο εκπληκτικής άγριας ζωής της γης και ευαισθητοποιώντας για τη διατήρηση της φύσης.

Ο Milko Marchetti με τη φωτογραφία του “Stuck Squirrel” κέρδισε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού. Φωτ.: Comedy Wildlife Photography award

Η φωτογραφία του Damyan Petkov που κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Πτηνά. Φωτ.: Damyan Petkov/Comedy Wildlife Photography award

Takashi Kubo, “Mafia Boss”. Η φωτογραφία έλαβε τιμητική διάκριση από την κριτική επιτροπή. Φωτ.: Comedy Wildlife Photography award

Tapani Linnanmäki, “Shake, ruffle, rattle, and roll”. Η φωτογραφία κέρδισε το βραβείο του κοινού. Φωτ.: Comedy Wildlife Photography award Randy Herman, "You're Not My Mother". Η φωτογραφία έλαβε τιμητική διάκριση από την κριτική επιτροπή. Φωτ.: Randy Herman/Comedy Wildlife Photography award

Leslie Mcleod, “Hide and Seek”. Φωτ.: Comedy Wildlife Photography award

Arvind Mohandas, “The Contemplative Chimpanzee”. Η φωτογραφία έλαβε τιμητική διάκριση από την κριτική επιτροπή. Φωτ.: Comedy Wildlife Photography award

Artur Stankiewicz, “I’m too sexy for my love”. Η φωτογραφία έλαβε τιμητική διάκριση από την κριτική επιτροπή. Φωτ.: Comedy Wildlife Photography award

Νικητής στην κατηγορία Έντομα : Jose Miguel Gallego Molina "Mantis Flamenca". Φωτ.: Jose Miguel Gallego Molina/Comedy Wildlife Photography award

Ο Przemyslaw Jakubczyk για τη φωτογραφία του που κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Ψάρια. Φωτ.: Przemyslaw Jakubczyk/Comedy Wildlife Photography award

Ο Sarthak Ranganadhan κέρδισε με τη φωτογραφία του το βραβείο της κατηγορίας Nikon Junior. Φωτ.: Sarthak Ranganadhan/Comedy Wildlife Photography award

Andy Rouse, “Alright mate, back off. This is my bird”. Η φωτογραφία έλαβε τιμητική διάκριση από την κριτική επιτροπή. Φωτ.: Comedy Wildlife Photography award

Ralph Robinson, "Gang Of Four". Η φωτογραφία έλαβε τιμητική διάκριση από την κριτική επιτροπή. Φωτ.: Ralph Robinson/Comedy Wildlife Photography award

Marti Phillips, “Are You Kidding?”. Η φωτογραφία έλαβε τιμητική διάκριση από την κριτική επιτροπή. Φωτ.: Marti Phillips/Comedy Wildlife Photography award