«You and AI»: Πρώτες εικόνες από τη μεγάλη έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πεδίον του Άρεως

Οι πρώτες εικόνες από τη μεγάλη έκθεση «You and AI», με τα έργα και τις εγκαταστάσεις που ήδη έχουν στηθεί στο Πεδίον του Άρεως, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Σε αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνει η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η τεχνητή νοημοσύνη είναι στο επίκεντρο όχι ως μελλοντική πιθανότητα, αλλά ως καθημερινή πραγματικότητα.

Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μέσω αλγορίθμων επιλέγουν το περιεχόμενο που θα δούμε και θα ακούσουμε, τους φίλους μας και τα μέρη που θα βγούμε, μέχρι τους ψηφιακούς χάρτες που μας προτείνουν πώς και πού να πάμε, ή ακόμα και τους επεξεργαστές κειμένου στις κινητές μας συσκευές, που συμπληρώνουν τις λέξεις μας και γράφουν μαζί μας, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάνω στο ίδιο μας το σώμα.

«Το "You and AI – Η τεχνητή νοημοσύνη κι εσύ" είναι μια έκθεση που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα ασχολείται με το πώς εμείς αλλάζουμε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη» εξηγεί ο Πρόδρομος Τσιαβός, διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουλίου και η επιλογή του Πεδίου του Άρεως έγινε ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν χώρο που είναι δημόσιος, ο οποίος δίνει την αίσθηση φυσικού περιβάλλοντος, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα τεχνητό πάρκο.

Η έκθεση απαρτίζεται από τρεις θεματικές περιοχές (και αντίστοιχες τοποθεσίες) που εξετάζουν το πώς ακριβώς υπάρχουμε εμείς και η τεχνητή νοημοσύνη. Το πρώτο κομμάτι αφορά τον τρόπο με τον οποίον διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη τον δημόσιο χώρο, τη συμμετοχή και τη δημοκρατία, το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε τον αλγόριθμο και πώς μας βλέπει αυτός και το τρίτο εστιάζει στη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με τη φύση.

Τεχνητή νοημοσύνη, πολιτικός χώρος, συμμετοχή & δημοκρατία

The Wandering Mind: You start to wonder whether it's a dream

slow immediate (2020)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Θα αφήσετε την τεχνητή νοημοσύνη να σας μεταφέρει σε ένα δαιδαλώδες, ονειρικό ταξίδι; Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ένα δαιδαλώδες ονειρικό ταξίδι για κοιμώμενα κοινά, αναμειγνύοντας και ανασυνθέτοντας θραύσματα ήχων από όλο τον κόσμο, τα οποία αντλήθηκαν από ηχογραφήσεις πεδίου που βρίσκει κανείς στο Διαδίκτυο.

The Normalizing Machine

Mushon Zer-Aviv, Dan Stavy, Eran Weissenstern (2018)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Ποιος είναι αυτός που ορίζει τι είναι «φυσιολογικό»; Και τι συμβαίνει όταν η μηχανή σε βλέπει ως μελλοντικό εγκληματία; Το πειραματικό έργο The Normalizing Machine διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι μηχανές ορίζουν το «φυσιολογικό». Ποιες επικίνδυνες μεροληψίες θα μπορούσαν να κληρονομήσουν οι μηχανές από εμάς, τους δασκάλους τους;

Insulae [Of the Island]

Nye Thompson (2019)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Τι αποκρύπτεται όταν η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την κοινωνική ιστορία μας; Το Insulae [Of the Island] είναι ένας ψηφιακά ανακατασκευασμένος διάπλους των παράκτιων υδάτων της βρετανικής ακτογραμμής. Το έργο, που δημιουργήθηκε με τη χρήση του Google Earth, στοχάζεται τον αντίκτυπο της νησιωτικής γεωγραφίας στην εθνική ταυτότητα, και την πλαστότητα των ιστορικών αφηγήσεων.

Abra

Hiba Ali (2018)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Άραγε, εμείς ελέγχουμε τη μηχανή ή η μηχανή εμάς; Στο Abra, η καλλιτέχνις συζητά με την Peccy, τη μασκότ της Amazon που έχει εμμονή με την εξυπηρέτηση πελατών. Καθώς συζητούν για τις συνθήκες εργασίας της εργατικής τάξης, για την επιτήρηση και τις φούσκες, η κουβέντα τους χρωματίζει το βίντεο πορτοκαλί.

Voicing Erasure

Algorithmic Justice League (2020)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Είναι αποδεκτό οι μηχανές να παρουσιάζουν τις γυναίκες ως υποτακτικές ή οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να συλλέγουν δεδομένα χωρίς να το γνωρίζουμε; Ένα ποιητικό έργο που απαγγέλλεται από κορυφαίες φωνές της γυναικείας ενδυνάμωσης και από σημαντικές ερευνήτριες ζητημάτων φυλής, φύλου και τεχνολογίας.

Before the bullet hits the body

Bill Balaskas & Stop LAPD Spying Coalition (2021)

Φωτο: Γιώργος Παπαχαραλάμπους

Τι θα συνέβαινε εάν ένας αλγόριθμος σας χαρακτήριζε άδικα εγκληματία βάσει της φυλής, ή της καταγωγής σας; Επισκεφθείτε το site της Στέγης για να ανακαλύψετε μια επιμελημένη παρουσίαση της δουλειάς του Stop LAPD Spying Coalition και μια σειρά διαδικτυακών συζητήσεων. Ένας αλγόριθμος περιγράφει την πρόβλεψη του ρυθμού εγκληματικής δραστηριότητας που έχει κάνει για μια περιοχή, η οποία έχει προκύψει από τον ιστορικό μέσο όρο των εγκλημάτων, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες τάσεις του. Τα εγκληματολογικά δεδομένα εκτίθενται ως ένα κοινωνικό κατασκεύασμα που αποσκοπεί στη συμμόρφωση, τον έλεγχο και την ποινικοποίηση των μαύρων, των ισπανόφωνων και των φτωχών κοινοτήτων.

Epigraph for non-physical entities spirits that exist outside material cultures

Κατερίνα Κανά (2020)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Κι αν τελικά οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν τις ίδιες τις πεποιθήσεις μας; Η μαρμάρινη επιγραφή τιμά αυτό που έχει γίνει κεντρικό στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού: τους υπολογιστές. Μια μεγάλη μεταβολή συμβαίνει στην κουλτούρα μας, καθώς οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν νέα πρότυπα πεποιθήσεων.

Όταν βλέπουμε & μας βλέπουν μέσα από αλγόριθμους

Zizi - Queering the dataset

Jake Elwes (2019)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Τι θα συνέβαινε αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούσε να αναγνωρίσει ένα πρόσωπο όπως το δικό σας; Το Zizi - Queering the Dataset στιγματίζει την έλλειψη αντιπροσώπευσης και πολυμορφίας στα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται συχνά από τα συστήματα αναγνώρισης προσώπων. Το βίντεο δημιουργήθηκε μετά από τη διατάραξη τέτοιων συστημάτων και την επανεκπαίδευσή τους, με την προσθήκη παρενδυτικών και διεμφυλικών προσώπων.

Learning to see

Memo Akten (2017)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Μπορούμε να δούμε τον κόσμο διαφορετικά μέσα από τα μάτια της μηχανής; Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αντικρίζει τον κόσμο και προσπαθεί να κατανοήσει αυτό που βλέπει. Αλλά ο μόνος τρόπος να δει είναι διαμέσου όσων ήδη γνωρίζει. Ακριβώς όπως κι εμείς. Δεν βλέπουμε τον κόσμο σύμφωνα με το πώς είναι εκείνος, αλλά σύμφωνα με το πώς είμαστε εμείς οι ίδιοι.

Deep Meditations: A brief history of everything in 60 minutes

Memo Akten (2019)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Με τι μοιάζει η αγάπη; Με τι μοιάζει η πίστη; Το τελετουργικό; Η λατρεία; Με τι μοιάζει ο Θεός; Θα μπορούσαμε να διδάξουμε σε μια μηχανή αυτές τις πολύ αφηρημένες, και υποκειμενικές ανθρώπινες έννοιες; Ένα πνευματικό ταξίδι μέσα από αργές, στοχαστικές, διαρκώς εξελισσόμενες εικόνες και ήχους, με αφηγητή τη φαντασία ενός βαθιού τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Ένας ύμνος στη ζωή, στην φύση, στο σύμπαν, και στην υποκειμενική μας εμπειρία.

Τεχνητή & φυσική νοημοσύνη

The substitute

Alexandra Daisy Ginsberg (2019)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Μπορεί ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει ένα χαμένο είδος; Ο εκλιπών λευκός ρινόκερος του Βορρά επαναφέρεται ψηφιακά στη ζωή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός ο τεχνητός ρινόκερος περιφέρεται σε έναν εικονικό κόσμο και γίνεται όλο και πιο «πραγματικός», όσο εγκλιματίζεται στον χώρο του.

Excerpts from asunder

Tega Brain, Julian Oliver & Bengt Sjölén (2019)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να σώσει τον πλανήτη, κι εμάς μαζί του; Ένας «περιβαλλοντικός μάνατζερ» τεχνητής νοημοσύνης προσομοιώνει ιδέες μεταβολής του πλανήτη, ως απάντηση σε κρίσιμες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Συχνά, τα αποτελέσματα που φέρνει είναι απαράδεκτα, ή και παράδοξα ακόμα.

Παράλληλη δράση

It's not YOU, it's me

Ilan Manouach (2021)

Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας

Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει σε έναν κόσμο όπου δεν θα διακρίνουμε την πραγματικότητα από την προσομοίωση; Ανέβασε στo Instagram μία selfie σου με hashtag #greece2021 και δες τον εαυτό σου αλλιώς. Το It’s Not YOU, It’s Me, που λαμβάνει χώρα σε διάφορες πλατφόρμες, εικονικές και φυσικές, διερευνά πώς η νοημοσύνη αλλάζει τη δυναμική της αυτοαναπαράστασης, της ταυτότητας και της σχέσης μεταξύ πραγματικότητας και προσομοίωσης. Σε επιμέλεια του José Luis de Vicente.

You and AI

Πεδίον του Άρεως

24/6-18/7

Με ελεύθερη είσοδο.

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Memo Akten // Algorithmic Justice League // Hiba Ali // Bill Balaskas & Stop LAPD Spying Coalition // Tega Brain, Julian Oliver, Bengt Sjölén // Catherine D’Ignazio, Lauren F. Klein, Marcia Diaz Agudelo // Stephanie Dinkins // Jake Elwes // Entangled Others (Sofia Crespo & Feileacan McCormick) // Alexandra Daisy Ginsberg // Κυριακή Γονή // Εύη Καλογηροπούλου // Κατερίνα Κανά // Egor Kraft // Ilan Manouach // Μανώλης Μανουσάκης & Αφροδίτη Παναγιωτάκου // Naho Matsuda // Helena Nikonole // Anna Ridler // slow immediate (Gershon Dublon & Xin Liu) // Jenna Sutela // Nye Thompson // Mushon Zer-Aviv, Dan Stavy, Eran Weissenstern