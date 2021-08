Το Μονοπάτι της Ανακάλυψης: Μια ιστορική έκθεση του Ισάμου Νογκούτσι στο Τόκιο

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης του Τόκιο παρουσιάζει μέχρι τις 29 Αυγούστου μια μεγάλη έκθεση ιστορικής σημασίας αφιερωμένη στον Ισάμου Νογκούτσι. Ο τίτλος της έκθεσης «Μονοπάτι της ανακάλυψης» αφορά ολόκληρη τη διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα προς την αναζήτηση της φιλοσοφίας και του προσωπικού του αισθητικού οράματος.

Γιός ενός Ιάπωνα και μιας Αμερικανίδας, ο Νογκούτσι αγωνιζόταν για την ταυτότητά του ως καλλιτέχνη που βρέθηκε ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, τον Ανατολικό και τον Δυτικό. Βαθιά επηρεασμένος από το έργο του Κονσταντίν Μπρανκούζι που γνώρισε όταν ήταν είκοσι ετών ο Νογκούτσι αφιέρωσε τη ζωή του στην αναζήτηση ενός κόσμου που θα επέτρεπε τη δημιουργία μιας αφηρημένης μορφής που θα αντηχεί θεμελιωδώς στη φύση.

Λόγω του πολέμου, ο Νογκούτσι γνώριζε επίσης τον πόνο του να ανήκεις σε έθνη που ήταν εχθροί και παρήγαγε έργα τέχνης εμποτισμένα με μια έντονη επιθυμία για ειρήνη.

Στα γλυπτά του, η διπλή καταγωγή του Νογκούτσι εκφράστηκε με το συνδυασμό ετερόκλητων στοιχείων που συνδυάζουν τους δύο πολιτισμούς. Εκτός από την αφαίρεση του Μπρανκούσι και την αρχαία ελληνική γλυπτική, ο Νογκούτσι επηρεάστηκε εξίσου από τους σουρεαλιστές και την ανατολική καλλιγραφία χωρίς όμως, να ενταχθεί ποτέ του σε κάποιο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό κίνημα.

Στην καλλιτεχνική του πορεία ο Νογκούτσι, απεικόνισε με αρχαϊκή απλότητα και καθαρότητα σύγχρονες εικόνες, ανάπλασε τοπία και δημόσιους χώρους, δημιούργησε σκηνικά για παραστάσεις μοντέρνου χορού σε διάφορες χώρες και σχεδίασε αντικείμενα τα οποία επηρέασαν το σύγχρονο ντιζάιν.

Στην καλλιτεχνική του πορεία ο Νογκούτσι, απεικόνισε με αρχαϊκή απλότητα και καθαρότητα σύγχρονες εικόνες, ανάπλασε τοπία και δημόσιους χώρους, δημιούργησε σκηνικά για παραστάσεις μοντέρνου χορού σε διάφορες χώρες και σχεδίασε αντικείμενα τα οποία επηρέασαν το σύγχρονο ντιζάιν.

Η έκθεση επιχειρεί να μεταφέρει τη βαθιά γνώση αυτού του οραματιστή καλλιτέχνη με την περίοπτη θέση στον ιαπωνικό πολιτισμό, αποκαλύπτοντας την ουσία της τέχνης και του νοήματος που έχει για εμάς σήμερα.

Σε τρεις διαφορετικούς χώρους αποκαλύπτονται οι γλυπτικές του εμπνεύσεις ενώ αποκαλύπτουν πολλά για την ουσία του design που υπάρχει στο έργο του. Μέσα από τα διάσημα φωτιστικά του από μπαμπού, μπρούτζινες, χαλύβδινες και μαρμάρινες εγκαταστάσεις, ξεδιπλώνεται η εμβάπτισή του στον ιαπωνικό πολιτισμό.

Black Sun, 1967-69, The National Museum of Art, Osaka ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Avatar, 1947 (cast in 1972), Bronze, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Untitled, 1987, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Akari light installation in bamboo, paper & iron, 1952-86, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Kyoko-san, 1984, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Void, 1971(1980), The Museum of Modern Art, Wakayama ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Dance 1982, The Museum of Modern Art, Wakayama ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Άποψη της έκθεσης The Museum of Modern Art, Wakayama ©2021

Incarnation, 1947 (cast in 1972), Bronze, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Αkari installation from up close in paper, bamboo & iron, A, D & F series, 1954-74, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Squirrel, 1988, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Untitled, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Floor Rock, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713

Άποψη της έκθεσης, The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York (Whereabouts: The Isamu Noguchi Foundation of Japan) ©2021 The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum/ARS,NY/JASPAR,Tokyo E3713