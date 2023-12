Kι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; Το ΕΜΣΤ απαντά με επτά μήνες γεμάτους «γυναικεία» τέχνη

Δανάη Ανεσιάδου, Άποψη εγκατάστασης (από αριστερά προς τα δεξιά): Pumpkin Seeds for Left Shell, 2023; Papaya Seeds for Right Shell, 2023. Προσωπικά αντικείμενα, εποξειδική ρητίνη, μεταλλικά ρινίσματα, κρύσταλλοι χαλαζία και σουνγκίτης 65 x 56 x 7 εκ. (και τα δύο). Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας Φωτ.: we document art