Dan Flavin, ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης του φωτός σε μια νέα έκθεση

Τον πρωτοπόρο Αμερικανό καλλιτέχνη του μινιμαλισμού Dan Flavin (1933-1996) παρουσιάζει το Kunstmuseum της Βασιλείας, σε μια έκθεση με έργα του που αναφέρονται σε άλλους καλλιτέχνες και σε συγκεκριμένα γεγονότα, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Αυγούστου.

Ο Dan Flavin έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1960 με τη δουλειά του, στην οποία χρησιμοποιούσε βιομηχανικούς σωλήνες φθορισμού, εφευρίσκοντας μια νέα μορφή τέχνης και εξασφαλίζοντας τη θέση του στην ιστορία της τέχνης.

Το 1963, τοποθέτησε έναν ενιαίο, βιομηχανικό σωλήνα φθορισμού σε γωνία 45 μοιρών στον τοίχο του στούντιό του, ανακηρύσσοντάς το τέχνη. Η πράξη ήταν ριζοσπαστική και είναι ακόμα και σήμερα. Πράγματι, χάρη σε αυτήν τη δράση θα εισαχθούν στην τέχνη τυπικά εμπορικά προϊόντα: η εκκολαπτόμενη minimal art της εποχής έδινε έμφαση στη σειριακότητα, την αναγωγή και την αντικειμενικότητα. Κάπως ειρωνικά, ενώ ο αυτοδίδακτος Flavin δεν επιδίωξε ποτέ να είναι μέλος αυτού του κινήματος στην τέχνη, θα γινόταν ένας από τους πιο επιφανείς εκφραστές του.

Ο Flavin άρχισε να εργάζεται με σωλήνες φθορισμού από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και μετά. Τα χρώματα και οι διαστάσεις των υλικών που χρησιμοποιούσε είχαν τις προδιαγραφές της βιομηχανικής παραγωγής. Πλημμυρισμένοι στο φως, οι ίδιοι οι θεατές γίνονται μέρος των έργων: ο χώρος αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα μέσα του και δημιουργεί εμβαπτιστικές εμπειρίες τέχνης που πυροδοτούν αισθητικές, σχεδόν πνευματικές εμπειρίες. Η έκθεση «Dan Flavin: Dedications in Lights» χρησιμοποιεί σχεδόν 60 έργα, συμπεριλαμβανομένων 35 φωτιστικών εγκαταστάσεων, για να επανεξετάσει ολόκληρη την επαγγελματική ζωή του καλλιτέχνη.

Ο Flavin απελευθέρωσε το χρώμα από τη δισδιάστατη ζωγραφική. Η επικρατούσα αντίληψη για τα ελαφριά έργα του έχει, μέχρι σήμερα, επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη μινιμαλιστική, βιομηχανική τους πτυχή, και επομένως στην εγγενή απλότητα της ομορφιάς τους.

Η έκθεση στο Kunstmuseum Basel, αντιθέτως, δίνει έμφαση στην εξέταση του έργου του Flavin σε ένα λιγότερο οικείο περιβάλλον: τα έργα του, αν και αρχικά χωρίς σαφώς αναγνωρίσιμη υπογραφή, κάνουν συχνά αναφορά στους τίτλους τους σε συγκεκριμένα γεγονότα, όπως φρικαλεότητες εν καιρώ πολέμου ή αστυνομική βία, ή είναι αφιερωμένα σε άλλους καλλιτέχνες – όπως το έργο «Χωρίς τίτλο (στη μνήμη του Urs Graf)», το οποίο κάθε βράδυ πλημμυρίζει την εσωτερική αυλή του Hauptbau με πολύχρωμο φως.

Τα έργα του είναι άμεσα αναγνωρίσιμα. Όταν πέθανε το 1996, σε ηλικία 63 ετών, δεν θεωρούσε τον εαυτό του μινιμαλιστή ή γλύπτη.

Προτιμούσε διφορούμενους ή κρυπτικούς όρους, όπως «αντικείμενα» ή ακόμα και «αέριες εικόνες» για να περιγράψει τα εντυπωσιακά γεωμετρικά κομμάτια του. Λάτρης των εκκεντρικών τίτλων που περιλαμβάνουν περιπαικτικές αφιερώσεις, ο Flavin, όπως και το κίνημα που τον διεκδίκησε, δεν πίστευε σε θεματικές ή ποιητικές αναφορές στο έργο του.

Το πρώτο του έργο, ένα έτοιμο κίτρινο φως φθορισμού μήκους 6 ποδιών, στερεωμένο σε έναν τοίχο υπό γωνία, ονομαζόταν «Η διαγώνιος της 25ης Μαΐου 1963» και ήταν αφιερωμένο στον Constantin Brancusi. Αιθέριο αλλά βιομηχανικό, κομψό αλλά βάναυσο, ήταν μια απομάκρυνση από τους προηγούμενους πίνακές του και ισοδυναμεί εκ των υστέρων με μανιφέστο.

Στο μουσείο της Βασιλείας υπάρχει η μόνιμη υπαίθρια εγκατάσταση του καλλιτέχνη «Χωρίς τίτλο (στη μνήμη του Urs Graf)». Ο Flavin βρήκε ένα είδος συγγένειας με τον Ελβετό καλλιτέχνη και χρυσοχόο της Αναγέννησης, του οποίου η ζωή ως μισθοφόρου άφησε πίσω του ζωντανά ίχνη σε συχνά γκροτέσκα έργα σε χαρτί που αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής του Kunstmuseum Basel. Ένα άλλο τεράστιο άτιτλο έργο του 1973 είναι αφιερωμένο στον συνιδρυτή του Dia Art Foundation της Νέας Υόρκης, Heiner Friedrich, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο στην καριέρα του Flavin.

Dan Flavin, «Άτιτλο (to you, Heiner, with admiration and affection)», 1973. © 2001 Dan Flavin