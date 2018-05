Μια αστεία και ταυτόχρονα αποστομωτική απάντηση έδωσε η Rihanna όταν τη ρώτησαν αν θα είναι στο γάμο του πρίγκιπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε γνωρίσει από κοντά τον πρίγκιπα Χάρι το 2016 στη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε τότε από το Εθνικό Συμβούλιο HIV/AIDS του Μπαρμπέϊντος.

Με τον βασιλικό γάμο να απασχολεί πολλά μέσα ενημέρωσης και μιας που η Rihanna έχει γνωρίσει τον πρίγκιπα, μια ρεπόρτερ του Access Hollywood αποφάσισε να τη ρωτήσει αν θα παραβρεθεί.

«Γιατί νομίζεις ότι είμαι καλεσμένη;», ήταν η απάντηση της τραγουδίστριας.

Κι όταν η ρεπόρτερ σχολίασε πως το θεωρεί πιθανό επειδή τον έχει γνωρίσει στο παρελθόν, η Rihanna της απάντησε: «Εντάξει, κι εσύ με γνώρισες τώρα, νομίζεις ότι θα έρθεις στο γάμο μου; Ή εγώ στον δικό σου;».

Δείτε το βίντεο:

When you get roasted by @Rihanna 😂🔥 Riri is clearly not keeping up with the #royalwedding! pic.twitter.com/xeJQePcVi0