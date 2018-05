Το «Mamma Mia 2: Here We Go The Again» που σε λίγες μέρες ετοιμάζεται για τις κινηματογραφικές αίθουσες έχει έναν ρόλο που σίγουρα θα έπρεπε να επανεξεταστεί καθώς τα μαθηματικά και η φύση εναντιώνονται στο κάστινγκ.

Αυτός είναι της Cher η οποία θα υποδυθεί την μητέρα της Μέριλ Στριπ στο φιλμ.

Πού είναι το πρόβλημα; Πώς η Cher είναι στην πραγματικότητα 71 ετών και η Μέριλ Στριπ 68.

Και επειδή αποκλείεται στην πραγματική ζωή η Cher ή οποιαδήποτε άλλη γυναίκα να έκανε παιδί στα τρία της, ο Guardian αποφάσισε να εξετάσει σε ποιες άλλες ταινίες υπήρξε πρόβλημα διανομής λόγω ηλικίας.

Σημειώνεται πως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζονται αυτές όπου οι ηθοποιοί κλήθηκαν με εφέ και μακιγιάζ να υποδυθούν ρόλους φαινομενικά πολύ μεγαλύτερους από την ηλικία τους:

Indiana Jones and the Last Crusade

Διαφορά ηλικίας: 12 έτη

O Harrison Ford 47 ετών όταν γυρίστηκε το φιλμ και ο πατέρας του Sean Connery 59.

The Fighter

Διαφορά ηλικίας: 10 έτη

Η Melissa Leo σήμερα 57 ετών υποδύεται τη μητέρα του Mark Wahlberg ο οποίος είναι σήμερα 47 ετών.

Mean Girls

Διαφορά ηλικίας: 7 έτη

Η Rachel McAdams είναι 39, αλλά η Amy Poehler, που υποδύεται τη μητέρα της 46.

Brokeback Mountain

Διαφορά ηλικίας: 4 έτη

Η 22χρονη Kate Mara υποδύθηκε την 19χρονη κόρη του 26χρονου Heath Ledger.

Alexander

Διαφορά ηλικίας: 1 έτος

Η Angelina Jolie έχει γεννηθεί μόλις 362 μέρες νωρίτερα από τον Colin Farrell, αλλά κατέληξε να υποδυθεί τη μητέρα του.