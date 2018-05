Είδε έναν πολύ όμορφο άντρα να κάθεται απέναντί της στο μετρό και επειδή της θύμιζε κάποιον σκέφτηκε να τον τραβήξει μια φωτογραφία.

Δε ζήτησε την άδειά του, αλλά πιστεύοντας πως το κάνει διακριτικά, σήκωσε το τηλέφωνο και παριστάνοντας την αδιάφορη τον φωτογράφισε κρυφά.

Όμως η νεαρή κοπέλα την πάτησε...

Η Loiba Maria, κάτοικος της Νέας Υόρκης που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το επώνυμό της, βρισκόταν στο μετρό του Μανχάταν όταν παρατήρησε τον άντρα που αν και κάτι της θύμιζε πίστευε πως απλά είχε πετύχει μια πολύ ωραία παρουσία.

Αλλά λίγες μέρες μετά έπεσε πάνω σε ένα άρθρο του Buzzfeed και τον αναγνώρισε.

Αποδείχθηκε πως ήταν ο Nyle DiMarco, ένα κωφό μοντέλο και ακτιβιστής που κέρδισε το "Next Top Model της Αμερικής" το 2015 και το "Dancing With the Stars" το 2016.

Τότε, η Loiba αποφάσισε να αποκαλύψει το μικρό της έγκλημα και δημοσίευσε τη φωτογραφία που είχε τραβήξει κρυφά στην επίσημη σελίδα του μοντέλου.

«Νομίζω ότι σας είδα στο τρένο την περασμένη Κυριακή. Αν είστε εσείς τότε είστε πολύ πολύ όμορφος» έγραψε.

Και τότε πήρε την απάντησή της...

«Ναι, ήξερα ότι με τραβούσατε φωτογραφίες. Σας ευχαριστώ» έγραψε και αποκάλυψε πως ο ίδιος είχε πάρει τα μέτρα του!

Και ιδού >>>

Ποιος είναι ο Nyle;>>>

Ο Nyle DiMarco - Το διάσημο κωφό μοντέλο, ψηφίστηκε από το περιοδικό Attitude ως ο Άντρας της Χρονιάς