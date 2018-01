Πάνε σχεδόν τέσσερις μήνες από τότε που οι φήμες για την εγκυμοσύνη της Kylie Jenner άρχισαν να εξαπλώνονται, αλλά από τότε δεν έχουμε δει κοιλιά, δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση και γενικά όλες οι Καρντάσιαν κρατούν το στόμα τους κλειστό.

Οι θεωρίες είναι πάμπολλες - Κάποιοι λένε μάλιστα πως το παιδί έχει ήδη γεννηθεί ...

Όλα δείχνουν πως επιτέλους φτάνουμε στο φινάλε.

Στο promo για το επόμενο Κeeping up with the Kardashians γίνονται πράγματα που μάλλον θα σημειωθεί ρεκόρ τηλεθέασης.

Επίσης όπως λέει το βίντεο τα νέα είναι τόσο πολλά που χρειάζονται δύο επεισόδια και εκτός από την Κυριακή θα έχουμε επεισόδιο και τη Δευτέρα.

Η σπανιότητα των δύο επεισοδίων δείχνει ότι κάποια σημαντική εξέλιξη θα λάβει χώρα στις ζωές των Kardashian-Jenners.

Η κάμερα δείχνει σοκαρισμένα πρόσωπα, γεγονός που υποδηλώνει κάτι αναπάντεχο ανακοινώνεται.

Και αν είναι όλα ένα ακόμη κόλπο και απλά η οικογένεια δημιουργεί δράμα από το τίποτα;

Τότε σίγουρα πολλοί θα νευριάσουν με το πρωτοφανές τέντωμα της ιστορίας....

Δείτε το τρέιλερ