Απόψε μην κανονίσετε έξοδο γιατί α) θα βρέχει και β) μπαίνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο SURVIVOR.

Το τρέιλερ έδειξε λίγο πλάτη Σπυροπούλου χθες και αυτό ήταν αρκετό για να αρχίσει το γλέντι στο Twitter.

Στο αποψινό επεισόδιο, πριν το αγώνισμα, ο Σάκης Τανιμανίδης κάνει την ανακοίνωση για την είσοδο των νέων προσώπων και υποδέχεται τις δύο παίκτριες.

Η μία είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- η άλλη έκπληξη ακόμη...



Στο σημερινό επεισόδιο, βέβαια, αναμένεται να δούμε και τον παίκτη που θα φύγει πρώτος από το παιχνίδι. Μετά τη χθεσινή ψηφοφορία, υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι οι Ελένη Χατζίδου, Γιάννης Δρυμωνάκος και Αλέξανδρος Παρθένης.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπουλού όπως βλέπετε είναι η παίκτρια που λόγω καλής απόδοσης θα έχει κάθε βδομάδα την ασυλία.

Hate it or Love it is she is already the winner 🥇 #survivorGR pic.twitter.com/XvhN9CCGh2