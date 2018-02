Πρώτα συνέβη εκείνο που μαζευόταν κόσμος σε δημόσιους χώρους για να φωνάξει σαν τον Goku. Για όσους δεν τον γνωρίζουν είναι χαρακτήρας από το Dragon Ball Z.

O Goku είναι αυτός και φωνάζει κάπως έτσι...

Και πριν μερικούς μήνες εμφανίστηκαν στο YouTube διάφορα βίντεο με κόσμο μαζεμένο να κάνει κάπως έτσι... (Το συγκεκριμένο είναι από μια πλατεία στη Μελβούρνη):

Τώρα το νέο κόνσεπτ είναι πιο ήσυχο και εμπνευσμένο από τον Όουεν Γουίλσον, που όπως αποδείχθηκε λέει πάρα πολύ συχνά «Ουάου».

Οπότε κάποιοι αποφάσισαν να τον μιμηθούν, because why not.

Το event είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στην ίδια πλατεία της Μελβούρνης και μέχρι στιγμής έχουν πατήσει attend 3.900 άτομα, ενώ άλλες 15.000 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αυτό που θα κάνουν είναι απλώς να πάνε στην πλατεία, να πουν ήσυχα «Ουάου» αλά Γουίλσον και να φύγουν.

Το σίγουρο είναι πως ο διάσημος ηθοποιός αναφωνεί όντως πολύ συχνά «Ουάου»: