Η Beyoncé και ο Jay-Z ήταν καλεσμένοι στα Βραβεία Γκράμι που έγιναν την Κυριακή, από όπου έφυγαν με άδεια χέρια καθώς παρά τις αρκετές υποψηφιότητες δεν κέρδισαν σε καμία κατηγορία.

Αυτό βέβαια δεν τους εμπόδισε να κάνουν μια φαντασμαγορική εμφάνιση, να απολαύσουν δεόντως το event και να βγάλουν και τις παραδοσιακές stylish φωτογραφίες, τις οποίες δημοσίευσε η Beyoncé στον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι φωτογραφίες είναι λίγο πριν το Pre-Grammy Gala του Clive Davis:

Αυτή όμως που κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις δεν ήταν η τραγουδίστρια, αλλά μια άγνωστη κυρία που φαίνεται σε μία από τις φωτογραφίες και κοιτάζει έκπληκτη το διάσημο ζευγάρι να περνά μπροστά της.

Η αντίδρασή της, όπως ήταν φυσικό, δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη στους χρήστες του ίντερνετ, που απομόνωσαν το στιγμιότυπα και έκαναν μέσα σε λίγες ώρες viral την άγνωστη γυναίκα.

LMAOO this has me weak cause she could’ve easily cropped that woman out but she said “NO. I AM BEYONCÉ. WATCH HOW THE PEASANTS LOOK AT ME” pic.twitter.com/W2Mb7MooSs