Αυτή είναι η 24χρονη Rebecca Weaver με τον αρραβωνιαστικό της, που ζουν στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης μαζί με τον σκύλο τους τον Clark, έναν «σούπερ φιλικό και αστείο σκύλο» όπως λένε.

Κι αυτό που κάνει κάθε φορά που τους βλέπει στη μπανιέρα τον κάνει την επιτομή της γλύκας...

Η Rebecca πρόσφατα παρατήρησε πως κάθε φορά που μπαίνει να κάνει μπάνιο, ο Clark έρχεται στην μπανιέρα και της πετάει μέσα το παιχνίδι του επειδή νομίζει πως εκείνη είναι στενοχωρημένη. Σημειωτέον πως ο ίδιος μισεί το μπάνιο.

«Από τότε που μετακομίσαμε στο νέο μας σπίτι, το οποίο έχει μπανιέρα, έρχεται και μας φέρνει το παιχνίδι του. Εκεί που μέναμε παλιά είχαμε μόνο ντους», λέει η Rebecca. «Εννοείται πως αρχικά σκεφτήκαμε ότι απλώς ήθελε να παίξει αλλά προφανώς δεν ήταν αυτό το ζητούμενο, γιατί αν του πετάξεις το παιχνίδι εκνευρίζεται και δεν το κυνηγάει. Το μόνο που θέλει είναι να το κρατήσεις εσύ μέχρι να τελειώσεις το μπάνιο σου», προσθέτει.

Όπως λέει, γρήγορα κατάλαβαν ότι η κίνηση του Clark έχει αποκλειστικά συναισθηματικά κίνητρα. «Είναι το πράσινο παιχνίδι του και είναι το πιο αγαπημένο του από όλα. Πάντα περπατάει έχοντάς το μέσα στο στόμα του», εξηγεί η Rebecca, που απαθανάτισε το στιγμιότυπο με το κινητό της και δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Twitter.

Every time I'm in the shower my dog stares at me, worried, and he must assume I'm upset in here (because he hates baths) so he thinks if he drops his toy in that I'll feel better pic.twitter.com/xfIrRpPdtu