Ο Keean στην παραλία

Η σκηνοθέτης από τη Νέα Υόρκη, Casey Brooks μιλάει για τις ξεχωριστές στιγμές που έζησε στην παραλία El Matador του Μαλιμπού στην Καλιφόρνια, όταν κινηματογράφησε τον 18χρονο χορευτή και ηθοποιό της σειράς Nashville, Keean Johnson να αναδύεται από τα κύματα (ή μήπως κάνει το αντίθετο;).

«Ήταν μια πολύ αυθόρμητη σκηνή. Κάποιοι φίλοι χορευτές ήθελαν να πάμε στην παραλία μια μέρα που δεν είχα κάτι να κάνω στο Λος Άντζελες. Τραβήχτηκε με το κινητό μου, ένα iPhone 6, γιατί η μπαταρία της κάμεράς μου είχε τελειώσει. Το σπασμωδικό αποτέλεσμα της ταινίας συνέβη όταν έκανα reverse τη γρήγορη κίνηση και με ξετρελλαίνει σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της μουσικής.

»Τράβηξα ένα μονοπλάνο με τον Keean να ερμηνεύει ένα κομμάτι της χορογράφου Erica Sobol από την ομάδα collidEdance, το οποίο είχε χορογραφήσει για το τραγούδι των Feist "How Come You Never Go There?". Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει όμορφα με το "Mad Rush" του Philip Glass που ερμηνεύεται εδώ από την πιανίστρια Sally Whitwell».

©Nowness