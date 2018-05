Gomenaki: το πιο καυτό ελληνικό βίντεο κλιπ αυτή τη στιγμή Οι S.W.I.M. (Someone Who Isn't Me) δημιουργούν το απόλυτο καλοκαιρινό χιτ του 2018

Μια ιστορία αγάπης που παίρνει εκδίκηση για την τοξική αρρενωπότητα. Το βίντεο κλιπ θέτει το κλασικό δράμα του γυμνασίου υπό αμφισβήτηση και προτείνει μια εναλλακτική αφήγηση.