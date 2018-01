H ιστορία της παλαιστίνιας έφηβης ακτιβίστριας Άχεντ Ταμίμι

Συνδυάζοντας τη δέσμευση της τοπικής κοινότητας με το δημοτικά μποϊκοτάζ, τις κοινοτικές δράσεις, τις μαρτυρίες και τις εκπαιδευτικές εκστρατείες, η περιοδεία της δράσης Νο Child Behind Bars: Living Resistance From the US to Palestine ( Κανένα παιδί φυλακισμένο: Ζωντανή αντίσταση από τις ΗΠΑ στην Παλαιστίνη) διερευνά την κρατική βία, ιδιαίτερα την ποινικοποίηση και τον περιορισμό της νεολαίας στην Παλαιστίνη και τις ΗΠΑ.

Η Άχεντ Ταμίμι είναι 16 ετών. Πρόκειται για μια χαρισματική νεαρή και τρομερή ευφράδεια. Η Άχεντ μεγάλωσε στο χωριό Νάμπι Σάλεχ, ένα από τα πολλά σημεία της Δυτικής Όχθης όπου κατασκευάζονται οι παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των Παλαιστινίων.



Η Άχεντ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο του παλαιστινιακού αγώνα. Έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για την υπεράσπιση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων και για τη συμμετοχή της σε τακτικές διαμαρτυρίες κατά της δήμευσης γης με στόχο το Νάμπι Σάλεχ και άλλα χωριά γύρω από τη Ραμάλα.