Η Ελίζαμπεθ Μος μιλά για τις τρομακτικές ομοιότητες του «Handmaid's Tale» με τον πραγματικό κόσμο

«Πρόκειται για επανάσταση!» γράφει στο εξώφυλλό του το νέο τεύχος του περιοδικού The Hollywood Reporter που είναι αφιερωμένο στις γυναίκες που ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους φέτος στην τηλεόραση και αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στα φετινά βραβεία Emmy.

Η Θάντι Νιούτον του Westworld, η Άντζελα Μπάσετ του 9-1-1, η Μάγκι Τζίλενχαλ του The Deuce, η Κλερ Φόι του The Crown, η Σάντρα Ο του Killing Eve και η περσινή νικήτρια του Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου Ελίζαμπεθ Μος του The Handmaid's Tale κάθονται σε στρογγυλό τραπέζι και συζητούν μεταξύ τους για την πολυτάραχη σεζόν που φτάνει στο τέλος της.

Η Ελίζαμπεθ Μος αναφέρεται συγκεκριμένα στις τρομακτικές ομοιότητες που έχει το δυστοπικό σύμπαν που έπλασε με την πένα της η συγγραφέας του «The Handmaid's Tale» Μάργκαρετ Άτγουντ με τη σημερινή πραγματικότητα.