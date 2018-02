Αυτά είναι τα νέα rock bars της Αθήνας

Barrett

Το Barrett άνοιξε στο τέλος του 2015 στην καρδιά του Ψυρρή και η αλήθεια είναι ότι κάλυψε ένα κενό που υπήρχε στην περιοχή όσον αφορά πιο εναλλακτικούς ήχους. Μαζεύει κυρίως κοριτσόκοσμο και νεαρές υλικίες.

Μπορείς να ακούσεις από Interpοl και Nick Cave μέχρι Chckn και Rory Gallagher. Θυμίζει παλιό αυθεντικό ροκάδικο, αλλά παίζει και μαύρη μουσική και κάθε Πέμπτη το πρόγραμμά του γίνεται καθαρά χορευτικό.

«Κάποιοι θα σου πουν ότι πρόκειται για ροκ μπαρ, και είναι λογικό, γιατί λέμε "ροκ" ό,τι δεν παίζει ελληνικά και ραδιοφωνικά χιτάκια. Εγώ θα σου πω ότι πρόκειται για ένα μπαρ καθόλου κολλημένο» λέει η Χρύσα Οικονοπούλου.

«Το μοναδικό πράγμα στο οποίο επιμένουμε είναι ο καλός DJ». Και ο κόσμος, απ' ό,τι φαίνεται, χορεύει. Το διαπιστώνεις με μια επίσκεψη Παρασκευοσάββατο.

«Οι ειδικοί λένε ότι εκεί που κουνιούνται όλοι είναι με το χιπ-χοπ, αλλά δεν μπορείς να μη χορέψεις π.χ. με το "The way you used to do" των QOTSA, όπως παλιότερα με τα "You can't hide" των LCD Soundsystem και "I feel better" των Hot Chip.

Θεωρώ ότι τα μαγαζιά που αποκλείουν τη μαύρη μουσική ή αγνοούν την έκρηξη του χιπ-χοπ τα τελευταία χρόνια είναι δεινοσαυρικά και δεν με αφορούν. Τα charts απαντούν με σαφήνεια ότι δεν πουλάει το ροκ, εμάς όμως μας αρέσει». M.Π.

Πρωτογενούς 11, Ψυρρή