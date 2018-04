Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης επέλεξε τον νέο του διευθυντή έπειτα από έναν και πλέον χρόνο έρευνας. Ο Αυστριακός Μαξ Χολάιν είναι ο διάδοχος του Τόμας Κάμπελ που είχε ανακοινώσει την παραίτησή του στα τέλη Φεβρουαρίου του 2017.

Ο 48χρονος Χολάιν, ειδήμων αναγνωρισμένος στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, θα αναλάβει τα καθήκοντά του το καλοκαίρι. Επί του παρόντος είναι διευθυντής των Μουσείων Καλών Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο, θέση που κατέχει από τον Ιούνιο του 2016.

Ο Χολάιν άρχισε την καριέρα του το 1995 στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης, όπου παρέμεινε έως το 2000 πριν επιστρέψει στην Ευρώπη.

Μεταξύ του 2006 και του 2016, ο Αυστριακός ηγήθηκε ταυτόχρονα τριών σπουδαίων κέντρων τέχνης της Φρανκφούρτης, του Schirn Kunsthalle (Αίθουσα Τέχνης Σιρν), του Liebieghaus Skulpturensammlung (μουσείο Γλυπτικής) και του Städel Museum (Μουσείο Στέντελ). Ηγήθηκε κυρίως μιας θεμελιώδους μεταβολής στο Μουσείο Στέντελ, το οποίο διπλασίασε τον εκθεσιακό του χώρο επί της προεδρίας του.

Όσο ήταν στη Φρανκφούρτη, ο Χολάιν επέδειξε την ικανότητά του να διαχειρίζεται εκθέσεις και συλλογές που περιλαμβάνουν έργα που φιλοτεχνήθηκαν πριν από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Ένα ξεχωριστό προσόν τη στιγμή που αναλαμβάνει επικεφαλής της συλλογής του Met που αριθμεί σχεδόν δύο εκατομμύρια κομμάτια, η δημιουργία των οποίων εκτείνεται σε 5.000 χρόνια.

Στις αρχές του 2017, η αναχώρηση του Κάμπελ σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, αυτής των μεγαλεπήβολων σχεδίων και της ευφορίας, η οποία κατέληξε σε επανειλημμένες ζημιές που ανήλθαν σε 8,3 εκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2015-2016.

'Ηδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2016, η διοίκηση του Met προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση και έκανε δραστικές περικοπές. Ένα σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, μαζί με ένα κύμα απολύσεων, επηρέασε συνολικά 90 άτομα.

Κατά συνέπεια, το Met εγκατέλειψε την ιδέα της κατασκευής νέας πτέρυγας, της οποίας το κόστος εκτιμάτο σε 600 εκατομμύρια δολάρια και στις αρχές του 2018 έλαβε την ιστορική απόφαση να επιβάλλει εισιτήριο αξίας 25 ευρώ για τους τουρίστες που θέλουν να το επισκεφτούν.

Το μουσείο, που διαθέτει πλέον παράρτημα αφιερωμένο στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, The Met Breuer, προβλέπει να ανακτήσει οικονομική ισορροπία το 2020.

Ο αριθμός των επισκεπτών του δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται, για να φθάσει το ρεκόρ των 7 εκατομμυρίων στις τρεις εγκαταστάσεις του —The Met Fifth Avenue, The Met Cloisters, και The Met Breuer— το οικονομικό έτος 2016-2017 (που τελείωσε στις 30 Ιουνίου του 2017).