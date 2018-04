Οι "θαμώνες" της Κρουαζέτ, νέες αφίξεις και σταρ, από τη Ζιλιέτ Μπινός έως τον Ράιαν Γκόσλινγκ, θα δώσουν το παρών στο φεστιβάλ των Καννών, του οποίου οι ταινίες που επιλέχθηκαν για το διαγωνιστικό του σκέλος ανακοινώθηκαν σήμερα.

Είκοσι ταινίες μετέχουν στο διαγωνιστικό σκέλος της 71ης διοργάνωσης από τις 8 έως 19 τις Μαΐου για να διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος θα είναι η Αυστραλέζα Κέιτ Μπλάνσετ, που πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, έξι μήνες μετά το σκάνδαλο Γουάινστιν που συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου. Η 48χρονη ηθοποιός θα είναι η 12η γυναίκα που θα έχει αυτόν τον ρόλο στην ιστορία του θεσμού.

Με διάθεση ανανέωσης και αφήνοντας (μέχρι στιγμής) εκτός συναγωνισμού μεγάλα ονόματα όπως οι Λαρς Φον Τρίερ, Πάολο Σορεντίνο, Τέρι Γκίλιαμ και Αλφόνσο Κουαρόν, το 71ο Φεστιβάλ των Καννών (8-19 Μαΐου) ανακοίνωσε 18 ταινίες που θα συμμετάσχουν στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμά του και θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Πιέρ Λεσκιούρ, μαζί με τον διευθυντή, Τιερί Φρεμό, ανακοίνωσαν το φετινό πρόγραμμα σημειώνοντας πως το Φεστιβάλ θέλει να φέρει κάτω από τους προβολείς του φρέσκα ονόματα και το σινεμά το σήμερα, ενώ, όπως είπαν, στην πορεία θα ανακοινωθούν και άλλοι τίτλοι ταινιών. Σχετικά με την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τη διαδικτυακή πλατφόρμα τού Netflix, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθούν οι ταινίες που είχαν υποβληθεί στο Φεστιβάλ, ο κ. Φρεμό ανέφερε πως «τo Netflix είναι καλοδεχούμενο στις Κάννες. Έχουμε ανοίξει τον διάλογο».

Εκτός από την ταινία του Ασγκάρ Φαραντί «Everybody Knows», που θα ανοίξει και τη διοργάνωση, στο επίσημο διαγωνιστικό συναντάμε, επίσης, το «Le Livre D' Image» του Ζαν-Λικ Γκοντάρ, στο οποίο ο Γάλλος σκηνοθέτης συνθέτει ένα πορτρέτο του αραβικού κόσμου σήμερα, το «Under The Silver Lake» του Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ με πρωταγωνιστή τον Άντριου Γκάρφιλντ, το «Cold War» του Πολωνού Παβέλ Παβλικόφσκι που αφηγείται την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το «BlacKKKlansman» του Σπάικ Λι που είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία τού Αφροαμερικανού ντετέκτιβ Ρον Στάλγουορθ, το «Three Faces» του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί, το «Sorry Angel» του Κριστόφ Ονορέ, το «Girls of the Sun» της Εύα Ουσόν για τις περιπέτειες των πολεμιστριών του Κουρδιστάν, το «Ash is Purest White» του Κινέζου Ζία Ζάνγκε, το «Shoplifters» του Χιροκάζου Κορε-Έντα που παρακολουθεί την πορεία μίας τριμελούς οικογένειας κλεφτών που αποφασίζει να δώσει προσωρινό καταφύγιο σε ένα μικρό κορίτσι και το «L' Été» του Ρώσου Κιρίλ Σερεμπρένικοφ, μία ροκ ιστορία για την αγάπη και τη φιλία, με φόντο το Λένινγκραντ το καλοκαίρι του 1981.

Τη λίστα του επίσημου διαγωνιστικού συμπληρώνουν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αιγύπτιου Α. Μπ. Σόκι «Yomeddine», καθώς και οι ταινίες «Dogman» του Ματέο Γκαρόνε, «At War» του Στεφάν Μπριζέ, «Asako I & II» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, «Burning» του Τσανγκ-Ντονγκ Λι, «Lazzaro Felice» της Ιταλίδας Άλις Ρορβάχερ και «Capernaum» της Λιβανέζας Ναντίν Λαμπακί που σχολιάζει πολιτικά και κοινωνικά στερεότυπα της Μέσης Ανατολής, μέσω της ιστορίας ενός παιδιού που επαναστατεί ενάντια στη ζωή που έχει προαποφασιστεί γι' αυτό.

Εκτός Συναγωνισμού θα παιχτεί το «Solo: A Star Wars Story» του Ρον Χάουαρντ. Το πολυαναμενόμενο δεύτερο spin-off του Star Wars (μετά το «Rogue One») αφηγείται τις πρώιμες περιπέτειες του Χαν Σόλο και του κολλητού του Τσουμπάκα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προηγείται του Επεισοδίου IV, γνωστού και ως «Star Wars: A New Hope», με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, τους Όλντεν Ερενράικ, Ντόναλντ Γκλόβερ, Γιούνας Σουοτάμο, Εμίλια Κλαρκ και Γούντι Χάρελσον.

Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής θα είναι η Κέιτ Μπλάνσετ, ενώ ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο θα προεδρεύσει του τμήματος «Ένα Κάποιο Βλέμμα», το οποίο στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του θα παρουσιάσει 15 ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές συναντάμε το «The Harvesters» («Οι Θεριστές») του ελληνικής καταγωγής Νοτιοαφρικανού σκηνοθέτη Ετιέν Καλός, μία συμπαραγωγή της Νότιας Αφρικής, της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Ελλάδας.

Οι υπόλοιπες ταινίες είναι οι εξής: «Border» του Αλί Αμπάσι, «Sofia» της Μεγιέμ Μπενμ'Μπαρέκ, «Little Tickles» των Αντρέα Μπεσκόντ και Ερίκ Μεταγιέ, «Long Day's Journey Into Night» του Μπι Γκαν, «Manto» της Ναντίτα Ντας, «Sextape» του Αντουάν Ντεροσιέρ, «Girl» του Λούκας Ντοντ, «Angel Face» της Βανέσα Φίλο, «Euphoria» της Βαλέρια Γκολίνο, «Friend» της Γουανούρι Καχίου, «My Favorite Fabric» της Γκάγια Τζίτζι, «In My Room» του Ούλριχ Κόλερ, «El Angel» του Λούις Ορτέγκα και «The Gentle Indiference of the World» του Αντιλκάν Γιερζάνοφ.