O Λεονάρντο ντα Βίντσι είχε φτιάξει ένα κρυφό αντίγραφο του «Μυστικού Δείπνου» που διασώζεται μέχρι σήμερα

O «Μυστικός Δείπνος» του Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν είναι απλώς ένας πίνακας με μεγάλη ιστορία. Είναι ταυτόχρονα ένας από τους μεγαλύτερους θριάμβους, αλλά και από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της ιστορίας της Τέχνης.

Γιατί όταν ο σπουδαίος αναγεννησιακός καλλιτέχνης αποφάσισε να «ζωντανέψει» μία από τις σημαντικότερες στιγμές των Ευαγγελίων ήταν αποφασισμένος να το κάνει με μέσα που ξεπερνούσαν όσα είχαν δοκιμαστεί στις τοιχογραφίες της εποχής του.

Για την ακρίβεια επέλεξε μη δοκιμασμένες επιφάνειες και υλικά, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά λάδι σε χρώμα κάτι που έδωσε τεράστια δραματική ένταση στην απεικόνιση του, ωστόσο της στέρησε τη διάρκεια ζωής μίας συνηθισμένης τοιχογραφίας. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο «Μυστικός Δείπνος» άρχισε να αποσυντίθεται και φυσικά οι αιώνες που ακολούθησαν δεν υπήρξαν ιδιαίτερα ευγενείς απέναντι στο αριστούργημα του ντα Βίντσι.

Για την ακρίβεια καθόλου ευγενείς: από την αρχική δημιουργία, μόνο ένα 20% της ζωγραφιάς παρέμεινε άθικτο, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διαδικασία συντήρησης ή ακόμη και αποκατάστασης του έργου. Όμως, τι θα συνέβαινε αν υπήρχε ένας τρόπος να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να μπούμε στο εργαστήριο του δαιμόνιου Λεονάρντο; Τι θα αντικρίζαμε, αν μπορούσαμε να δούμε τη θρυλική ζωγραφιά του, ακριβώς όπως την είχε δημιουργήσει τότε;

Όταν o Jean-Pierre Isbouts και o Christopher Heath Brown συγγραφείς του βιβλίου "The Young Leonardo: The Evolution of a Revolutionary Artist, 1472–1499" έκαναν την προσωπική έρευνα τους για τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη, ίσως το να πέσουν πάνω σε ένα αντίγραφο του «Μυστικού Δείπνου» να το θεωρούσαν απλώς αδιανόητο.

Όμως, όταν σε ένα πάρτι φίλος τους τους ενημέρωσε ότι υπήρχε αντίγραφο του πίνακα, που συμπληρώθηκε από τον ίδιο τον Λεονάρντο στο εργαστήριο του, τότε η έρευνα πήρε διαφορετική τροπή. Για την ακρίβεια οι δύο ερευνητές που συνυπογράφουν αυτή την ενδιαφέρουσα βιογραφία του Λεονάρντο, βρέθηκαν σε μια απομακρυσμένη μονή στο Tongerlo του Βελγίου, μια ώρα έξω από την Αμβέρσα.

Στο παραπάνω βίντεο καταγράφονται τα βασικά σημεία αυτής της συναρπαστικής διαδρομής που τελικά οδηγεί όχι απλώς σε ένα αντίγραφο του σπουδαίου πίνακα από τα χέρια του δημιουργού του, αλλά σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη που αλλάζει την ιστορία της Τέχνης -και του ντα Βίντσι, ειδικώς- όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Με στοιχεία από το artnet.com