Γιατί η αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη εξακολουθεί να αιχμαλωτίζει την φαντασία μας; Πως μπορεί η σύγχρονη τέχνη να μας βοηθήσει να δούμε την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος υπό ένα νέο πρίσμα;

Το King's College παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Musée d'Art Classique de Mougins και τη συνδρομή του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, μία μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο με τίτλο The Classical Now (Οι Κλασικοί Σήμερα).

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως και τις 28 Απριλίου 2018. Τα έργα θα παρουσιαστούν σε δύο χώρους, την πρόσφατα ανακαινισμένη Arcade του Bush House και τα Inigo Rooms στην δυτική πτέρυγα του Somerset House.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δούνε από κοντά αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά έργα που θα πλαισιωθούν με έργα σύγχρονης τέχνης, τα οποία αντλούν έμπνευση από τα γλυπτά της αρχαιότητας και λειτουργούν ως σχόλια για το πως τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα.

Η σύζευξη αυτή ουσιαστικά επιδιώκει να εξερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνορωμαϊκή τέχνη κυριάρχησε καθ' όλη την ιστορία της τέχνης του δυτικού πολιτισμού (και όχι μόνο) και υπήρξε ο αισθητικός κανόνας που υπαγόρευσε την αξία του κάλλους, της συμμετρίας ενώ όρισε και το πως αντιλαμβανόμαστε και παράγουμε τέχνη.

Leo Caillard, Hipsters in Bronze I, 2015

Η έκθεση «The Classical Now» εξετάζει την παρουσία των κλασικών στο έργο καλλιτεχνών του 20ου όπως ο Pablo Picasso και ο Yves Klein, του οποίο η Αφροδίτη αποδιδόμενη με το χρώμα που δημιούργησε ο ίδιος, το Yves Klein Blue, κοσμεί και την αφίσα της.

Άλλοι κορυφαίοι σύγχρονοι καλλιτέχνες των οποίων έργα έχουν συμπεριληφθεί σε εκείνα που συνδιαλέγονται με τους «αρχαίους» είναι οι: Damien Hirst, Alex Israel, Louise Lawler, Grayson Perry και Rachel Whiteread.

Η έκθεση εξετάζει τις άπειρες συνεκδοχές και αντιθέσεις που ανιχνεύονται μεταξύ του αρχαίου, του μοντέρνου και του σύγχρονου και αποκαλύπτει πως το «κλασικό» είναι μια ζωντανή και ρευστή παράδοση που υπεισέρχεται είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα στο έργο όλων όσων έπονται χρονικά.



Τα εκθέματα που έχουν επιλεγεί είναι αφ' ενός αντικείμενα τέχνης της κλασικής Ελληνικής και Ρωμαϊκής περιόδου και αφ' ετέρου πίνακες, σχέδια, γλυπτά, φωτογραφίες και video που ακολουθούν την κλασική φόρμα αλλά προκαλούν με την νέα πρόταση που εκφέρουν.

Τα κατακερματισμένα σώματα του σύγχρονου καλλιτέχνη Marc Quinn, όπως το γλυπτό του Heaven της σειράς All about love (2016), παραπέμπουν ευθέως σε σπαράγματα αρχαίων αγαλμάτων, ενώ κάποιοι άλλοι καταφεύγουν σε έμμεσες και σαφώς πιο υπαινικτικές αναφορές, όπως στην εμβληματική video performance, Walk with Contrapposto του 1968, του Bruce Nauman.

Για την συγκεκριμένη έκθεση έχει ζητηθεί και από τον Παριζιάνο καλλιτέχνη Léo Caillard, γνωστό για τα έργα όπου ντύνει κλασικά αγάλματα με σύγχρονα ρούχα και αξεσουάρ και για τις χάλκινε hipster προτομές, να δημιουργήσει μια νέα site-specific εγκατάσταση.

Η πλήρης λίστα καλλιτεχνών των οποίων τα έργα θα εκτίθενται είναι άκρως εντυπωσιακή: Edward Allington, Jean Cocteau, Michael Craig-Martin, André Derain, Hans-Peter Feldmann, Damien Hirst, Alex Israel, Derek Jarman, Yves Klein, Louise Lawler, Christopher Le Brun, Roy Lichtenstein, George Henry Longly, Ursula Mayer, Henry Moore, Bruce Nauman, Frances Picabia, Christodoulos Panayiotou, Giulio Paolini, Grayson Perry, Pablo Picasso, Marc Quinn, Mary Reid Kelley & Patrick Kelley, Sacha Sosno, Mark Wallinger και Rachel Whiteread.

Marc Quin, Breath, έργο-εγκατάσταση για την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών του Λονδίνου, 2012.

Η Classical Now αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ερευνητικού έργου σχετικά με τον «Μοντέρνο Κλασικισμό» του τμήματος Κλασικών Σπουδών του King's College με επικεφαλής τον Michael Squire, που επιμελήθηκε την έκθεση μαζί με τους James Cahill and Ruth Allen (μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο εν λόγω έργο) και θα συμπέσει με την Ετήσια Συνάντηση της Ένωσης Ιστορικών Τέχνης που συνδιοργανώνεται από το King's και το Courtauld Institute of Art.

Στα πλαίσια της έκθεσης θα προβάλλεται επίσης και μία video εγκατάσταση, το Liquid Antiquity: Conversations σε σύλληψη και σχεδιασμό των Diller, Scofidio + Renfro και ήταν παραγγελία του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, όπου λαμβάνουν χώρα έξι συζητήσεις με τους καλλιτέχνες Matthew Barney, Paul Chan, Urs Fischer, Jeff Koons, Asad Raza, και Kaari Upson αναφορικά με την μόνιμη συλλογή αρχαιοτήτων του Μουσείου Μπενάκη.

Η εγκατάσταση είχε προβληθεί και στο κτίριο του συγκεκριμένου μουσείου από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2017.

Marc Quin, All About Love, Heaven, 2016-2017

Goerge Henry Longly, Doryphoros, 2015

The Classical Now

Inigo Rooms And The Arcade Bush HOuse, Somerset House East Wing King's College London

2 Μαρτίου – 28 Απριλίου 2018

Τρίτη – Σάββατο: 11.00 – 17.00