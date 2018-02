Πριν από λίγες μέρες ο Kendrick Lamar κυκλοφόρησε το βίντεο για το "All the Stars" από το νέο soundtrack του Black Panther.

Σκηνοθετημένο από τον συνεργάτη του Dave Meyers και τους The Little Homies, το βίντεο παρουσιάζει σε μια συγκεκριμένη στιγμή ένα περίτεχνο χρυσό background το οποίο τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης.

Μια καλλιτέχνης με καταγωγή από τη Λιβερία και τη Βρετανία ισχυρίζεται ότι αυτή η σκηνή βασίστηκε στο έργο τέχνης της.

Οι New York Times μεταδίδουν ότι η Lina Iris Viktor προσεγγίστηκε από την Marvel τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους για τη χρήση του έργου τέχνης της στο φιλμ Black Panther. Αν και τελικά απέρριψε τις προσφορές, πιστεύει ότι το βίντεο χρησιμοποιήσε εικόνες χωρίς άδεια από τη σειρά έργων "Constellations".

«Είναι θέμα δεοντολογίας, γιατί αυτό που όλη η ταινία προωθεί είναι η μαύρη χειραφέτηση, η αφρικανική αριστεία - αυτή είναι η όλη ιδέα της ιστορίας», δήλωσε η Viktor τονίζοντας πως «ταυτόχρονα κλέβουν από Αφρικανούς καλλιτέχνες».

Οι δικηγόροι της έχουν ήδη αρχίσει τις νομικές διαδικασίες για την διεκδίκηση των πνευματικών δικαιωμάτων και για ιδιοποίηση του έργου της.

Αν και η αντιγραφή των έργων δεν είναι απόλυτα ακριβής, η αισθητική, το στιλ και πολλές λεπτομέρειες είναι στοιχεία που έχουν ξεκάθαρα αντλήσει έμπνευση από τη δουλειά της, υποστηρίζει η νομική της ομάδα η οποία είναι αισιόδοξη πως θα δικαιωθεί.

Η Lina Iris Viktor δηλώνει μάλιστα πως η ίδια δεν είχε δει το βίντεο και πως έμαθε για τις αναφορές στο έργο της από φίλους και θαυμαστές που της έδιναν συγχαρητήρια για τη συμμετοχή της.

I spy Lina Iris Viktor’s work or influence/homage (amongst other artists, too, i.e. Yayoi Kusama) in this new SZA x Kendrick video. gorgeous and inspiring. pic.twitter.com/tQwD0Yy17C