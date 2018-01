Μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς έργων επιστημονικής φαντασίας, η Αμερικανίδα Ούρσουλα Λε Γκεν πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 88 ετών, γνωστοποίησε η οικογένειά της.

Πολυδιάστατη και πολυγραφότατη, ασχολήθηκε με την ποίηση, το δοκίμιο και τη μικρή φόρμα του διηγήματος, αλλά έγινε γνωστή κυρίως για το έργο της στη λογοτεχνία της επιστημονικής φαντασίας. Έγραψε, επίσης, 13 βιβλία για παιδιά.

«Εάν δεν μπορείς ή δεν θες να φανταστείς τα αποτελέσματα των πράξεών σου, δεν υπάρχει περίπτωση να δράσεις ηθικά ή υπεύθυνα» ανέφερε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Guardian το 2005. «Τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να το κάνουν. Τα μωρά είναι τέρατα από ηθική σκοπιά - τελείως άπληστα. Η φαντασία τους πρέπει να διαπλαστεί ώστε να οδηγεί στην σύνεση και την ενσυναίσθηση».

Ο Αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κινγκ απέτισε φόρο τιμής μέσω Twitter σε μια λογοτέχνιδα που κατατάσσει μεταξύ «των σπουδαιότερων»: κατά την άποψή του, η Λε Γκεν «δεν ήταν απλώς μια συγγραφέας (έργων) επιστημονικής φαντασίας», αλλά μια εμβληματική μορφή της λογοτεχνίας.

Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy.