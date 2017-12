10.

Στο νούμερο δέκα ο Αλέκος Φλαμπουράρης: Ο απολαυστικός Φλωμπέρ του κυβερνητικού κόμματος που μας εξήγησε ότι δεν αξιοποιήθηκε το πακέτο Γιουνκέρ διότι πρέπει να καταθέσεις μπίζνες πλαν. Δεν αρκεί να πεις δώστε μου εκατό δις γιατί θέλω να κατασκευάσω 5 κιλά ελικοδρόμια, πρέπει να τους πεις και που θα τα κάνεις και άλλες κουραστικές λεπτομέρειες και δεν μπορούμε εμείς αυτά τα σπαστικά ρε παιδί μου.

Γενικά ο κυρ Αλέκος όπου στάθηκε και όπου βρέθηκε έδωσε μαθήματα coolness, είτε μιλώντας με τον γνωστό ενρινο τρόπο του στα πρόθυρα του ισχαιμικού εγκεφαλικού, είτε απλώς ρουφώντας με λαγνεία τον καπουτσίνο φρέντο του on camera. Ο Φλαμπουράτρης υπήρξε η προσωποποίηση της συριζαϊκής ασχετοσύνης και καφενειακής προσέγγισης των πάντων.

9.

Μνημείο όσων απέτυχαν να τρουπώσουν στο Δημόσιο

Στο νούμερο εννιά από τον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων βρίσκονται οι νεκροί της ΕΡΤ, αυτοί η ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για να πάρει εκπομπή η Γιάμαλη και να μας λέει τις ειδήσεις η Ακριβοπούλου αλλά και ο χώρος του έντεχνου τραγουδιού που στήριξε και στηρίζει την κυβέρνηση μας με πολλές εκπροσώπους ας μην κάνουμε αναφορά και ξεχάσουμε κάποιον/κάποια αν και ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην Αφροδίτη Μάνου και την δήλωση της για την αναπηρία του Βόλφανγκ Σόιμπλε.

Αν και εξαφανισμένος μέχρι πρόσφατα να μην ξεχάσουμε και τον Λάκη Λαζόπουλο που πλέον σφυρίζει κλέφτικα για την κυβέρνηση που ανέβασε στην εξουσία αλλά θυμάται να μυξοκλαίει για το bullying που υπέστη. Αυτός που έκανε κανονικότατο προεκλογικό αγώνα από τηλεοράσεως κατασυκοφαντώντας όποιον δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ.

8.

"Τα αντιπλημμυρικά έργα καθυστέρησαν διότι ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα με το styling"

Στο νούμερο οκτώ η Ρένα Δούρου και οι καταστροφικές πλημμύρες με τους 23 νεκρούς. Μέχρι πριν την ανάληψη της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, για οτιδήποτε συνέβαινε στη χώρα υπεύθυνη ήταν η εκάστοτε κυβέρνηση, ο καπιταλισμός και ο διεθνής ιμπεριαλισμός. Όταν μετά από τρία χρόνια διακυβέρνησης έχουμε μια πρωτοφανή τραγωδία με 23 νεκρούς, υπεύθυνη είναι η κλιματική αλλαγή, η ώρα η κακιά και η κακούργα η κοινωνία.

Η λαλίστατη περιφερειάρχης κυρία Δούρου που είναι και η καθ' ύλην αρμόδια ψέλλιζε κοινοτοπίες, δικαιολογίες και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε όταν θα μπορούσαν να έχουν σώσει σχεδόν όλους τους νεκρούς αν απλώς έκλειναν τον δρόμο που μετατράπηκε σε ποτάμι λόγω των μπαζωμένων ρεμάτων και την ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων τα οποία η περιφερειάρχης είχε τάξει επανειλημμένως. Τελικό σκορ: 29 νεκροί - 0 παραιτήσεις.

7.

"Μετά την πετρελαιοκηλίδα, το νερό του Σαρωνικού έγινε πόσιμο"

Ο καταπληκτικός κύριος Κουρουμπλής και η πετρελαιοκηλίδα που ρύπανε ολόκληρο τον Σαρωνικό βρίσκονται στο νούμερο επτά. Μαλακίες συμβαίνουν, ΟΚ, είναι λογικό. Το ζητούμενο όταν είσαι κυβέρνηση είναι πως αντιδράς στη μαλακία και πως ενημερώνεις την κοινή γνώμη.

Ο συμπαθέστατος κύριος Κουρουμπλής αρχικά προσπάθησε να υποβαθμίσει το εμφανώς τεράστιο πρόβλημα προτρέποντας τον κόσμο να κάνει μπάνιο την ώρα που οι ακτές του Σαρωνικού ξερνούσαν πετρέλαιο βάζοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία για να καλύψει την δική του ολιγωρία και λανθασμένη εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος. Και μετά οργάνωσε φιέστες παράδοσης των ακτών στο κοινό λέγοντας ότι τα βότσαλα του Σαρωνικού έχουν πλυθεί ένα προς ένα! Εν τέλει η πετρελαιοκηλίδα ήταν ευλογία Θεού.

6.

"Μου φάγαν το κουλούρι μου"

Στο νούμερο έξι ο Άδωνις Γεωργιάδης: Ένα περιβόλι γνώσης, ένας μπαξές φωνακλάδικου πατερναλισμού, ένα πλάσμα μυθολογικό με μορφή άντρα και φωνή υστερικής καρακάξας. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται πώς γίνεται να είναι αντιπρόεδρος ενός κόμματος που με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλει να παριστάνει το σύγχρονο και το φιλελεύθερο αλλά ξεχνούν ότι οι πραγματικοί φιλελεύθεροι ανέρχονται στο 0,5% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ενώ οι υπόλοιποι είναι κανονικοί τσομπαναρέοι.

Πολλές οι στιγμές μέσα στη χρονιά που ο Άδωνις μας έδωσε μαργαριτάρια κυρίως χάνοντας τον έλεγχο και παραληρώντας σε κρίσεις μεγαλείου που δεν θα ήταν τόσο αστείες αν ό ίδιος δεν έμοιαζε με μπακαλόγατο. Όμως η κορυφαία του στιγμή ήταν η πώληση των νανογιλέκων μέσω τηλεόρασης. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή αλλά να είσαι ο μελλοντικός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ταυτόχρονα να πουλάς προϊόντα απάτης που απευθύνονται σε χαμηλότατης νοημοσύνης κοινό δεν είναι ντροπή, είναι ξεφτίλα.

Μετά το (απολύτως δικαιολογημένο) κράξιμο ο ίδιος δήλωσε ότι αποσύρεται από τις τηλεπωλήσεις και έτσι χάσαμε την ευκαιρία να τον δούμε να πουλάει μασαζοκαλσόν ή ατομικές κλανιόλες.

5.

"Στην δεκάδα ρε μουνιά!"

Προχωράμε στην πρώτη πεντάδα και βρίσκουμε την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μια ιδιαίτερα αξιόλογη περίπτωση που είχαμε ξεχωρίσει από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όταν ακόμη έχαιρε της απολύτου εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού που σήμερα η ίδια λούζει με άπειρα κοσμητικά επίθετα, πάντα πολιτικά βεβαίως.

Μέσα στο 2017, η κυρία Κωνσταντοπούλου απαλλαγμένη πλέον από την βάσανο του θεσμικού της ρόλου, μπόρεσε να αναπτύξει ελεύθερα το κωμικό της ταλέντο. Πλέον ανεβάζει παραληρηματικά βίντεο που με ύφος Ναπολέοντα διασταυρωμένο με Πιτ Μπουλ εξαπολύει μύδρους κατά πάντων και υπόσχεται συνέχιση του δίκαιου αγώνα της μέχρι την τελική δικαίωση. Το θέαμα είναι ένας συνδυασμός σπλάτερ ταινιών τρόμου με επιθεώρηση Δελφιναρίου. Απόλαυση.

4.

"Ο στρατηγικός σχεδιασμός μου έχει βουλώσει τα τσάκρα"

Στο νούμερο τέσσερα ο Νίκος Καρανίκας: Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος λόγω του σοβαρότατου θεσμικού του ρόλου, δεν κάνει πολλές δηλώσεις και έτσι στερούμαστε του οργιώδους πνεύματος του. Ωστόσο, ο Νίκος φροντίζει να μας δίδει ψήγματα του μεγαλείου του μέσω των σόσιαλ μήντια και γι αυτό και μόνο το λόγο, το Facebook αποκτά λόγο ύπαρξης.

Μακριά είναι πλέον οι μέρες που συνομιλούσε στο Twitter με την αγαπημένη του Ελένη Μενεγάκη παινεύοντας τα παπούτσια της και πλέον οι παρεμβάσεις είναι καθαρά πολιτικές. Σε επιχειρηματία που διαφώνησε μαζί του απηύθυνε την προτροπή να πάει να γαμηθεί για να στρώσει το τσόλι, στην συνέχεια έστειλε στα τσακίδια την Eldorado Gold των ορυχείων στις Σκουριές αν και οι σύντροφοι του παρακαλάνε την εταιρεία να μην αποχωρήσει από την Ελλάδα παρόλα τα καψώνια που της κάνουν.

Ακολούθως χαρακτήρισε την πρώην συντρόφισα Ραχήλ Μακρή "ρετάλι τσίρκου και ηθικά ξεπλυμένη όσο το σεμεδάκι που της ταιριάζει αισθητικά-ηθικά ενώ αριστουργηματικό είναι το απόσπασμα του Adorno που δημοσίευσε στο προφίλ του και το οποίο κάτω από την φωτογραφία του μοιάζει με τυχαίες λέξεις που έγραψε μια μαϊμού που έκατσε μπροστά σε έναν υπολογιστή. Ο Νίκος είναι σύμβολο, ο Νίκος είναι ιδέα και έχει ακόμα πολλά να δώσει. Θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε στενά.

3.

"I give you one hundred camels for the girl"

Στην τρίτη θέση της λίστα μας ο Παύλος Πολάκης: Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς για αυτόν τον τιτάνα του σοσιαλισμού, για αυτό τον γίγαντα του ήθους; Τίποτα για να μην κάνει εμετό λέω εγώ.

2.

Ανεξέλεγκτος Έλληνας

Στο νούμερο 2, ο νούμερο 2 της κυβέρνησης, ο τιτανοτεράστιος Πάνος Καμμένος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τι υπέροχη χρονιά μας χάρισε ο Πάνος! Ποστάρισε γραβάτες μου πουτσάκια και μετά τα έριξε στον γιό του, συνομίλησε άπειρες φορές στο κινητό με φυλακισμένο βαρυποινίτη προφανώς για να πάρει παραγγελία για delivery, έκανε τσάρκες στο Λονδίνο και ψώνιζε barbie με την Jaguar του πρέσβη ενώ διέμενε σε πανάκριβο ξενοδοχείο που πλήρωσε με μετρητά γιατί τα capital controls είναι για τα κορόιδα, έστησε ολόκληρο σκάνδαλο πώλησης όπλων στη Σαουδική Αραβία με κολλητούς μεσάζοντες, έκανε μέχρι κωλοδάχτυλα σε αγώνα γυναικείου πόλο. Παρέμεινε ωστόσο "ελαφρώς καλύτερη επιλογή από το Ποτάμι". Πανάξιος συγκυβερνήτης της πρώτης φορά Αριστερά.

1.

"From the city I come and at the top cinnamon"

Στην κορυφή της κυβέρνησης και στην κορυφή του δικού μας τοπ φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας και συγκεκριμένα η δήλωση του "we have eaten the camel and now we have the queue". Δεν είναι μόνο η παγκόσμια παγωμάρα που προέκυψε από την πιο κουλή και πιο αστεία δήλωση της χρονιάς. Δεν είναι ο παγκόσμιος εξευτελισμός που υπέστη ο πρωθυπουργός μιας χώρας. Δεν είναι καν το ακατάσχετο γέλιο που μας χάρισε.

Είναι η απόλυτη άγνοια των ανθρώπων που θα ανέτρεπαν τον παγκόσμιο καπιταλισμό και δεν μπορούν να ελέγξουν καν μια δημόσια δήλωση ανοίγοντας το λεξικό. Αυτό το ρεζιλίκι συμπύκνωσε και ανακεφαλαίωσε τέλεια το τι σημαίνει διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πηχτή άγνοια, χαβαλές και οπορτουνισμός.