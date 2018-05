Δεν χρειάζεται να περάσεις όλο το Σαββατοκύριακο βράζοντας φακές. Διαθέτοντας όμως έστω και μια ώρα απ’ τον χρόνο σου στην προετοιμασία, τα γεύματα ολόκληρης της εβδομάδας θα αναβαθμιστούν και θα φας πιο υγιεινά ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα.

Μια καυτερή σάλτσα στο συρτάρι του γραφείου, λίγο miso και μερικά ακόμα ανανεωτικά υλικά, σε συνδυασμό με φαντασία και 2-3 κανόνες, μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που τρως στη δουλειά.

Σιγουρέψου ότι έχεις σπίτι 1-2 είδη πράσινων φύλλων, κατά προτίμηση όχι το ξενέρωτο μαρούλι. Αν διαλέξεις kale αφαίρεσε τα κοτσάνια τραβώντας το φύλλο κατά μήκος τους και κάνε τους μασάζ για λίγα λεπτά με χυμό λεμονιού, λάδι και αλάτι για να μαλακώσουν και να τρώγονται.

Οι σαλάτες που ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο

Η βάση

Αν προλαβαίνεις να κάνεις πλήρες meal prep και να γεμίσεις το ψυγείο με τάπερ και βαζάκια έτοιμα για όλες τις μέρες της βδομάδας, τότε τέλεια. To «A New Way To Dinner» της Amanda Hesser μπορεί να σου δώσει επιπλέον ιδέες και να βελτιώσει τον τρόπο που ψωνίζεις, προετοιμάζεις και μαγειρεύεις τα γεύματα (και τα επιδόρπια ακόμα) όλων των εργάσιμων ημερών.

Ακόμα όμως και μια ώρα από το Σάββατο ή την Κυριακή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άναψε τον φούρνο και τα μάτια, βάλε λίγη μουσική και διάλεξε ένα σιτηρό (πλιγούρι, κινόα ή καστανό ρύζι που κρατάει καλύτερα από το λευκό κ.λπ.), ένα όσπριο (η φακή, τα ρεβίθια και η ροβίτσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά πιάτα) και ένα λαχανικό/κρέας.

Φτιάχνοντας μια αρκετά μεγάλη ποσότητα θα έχεις στο ψυγείο τη βάση για τα περισσότερα, αν όχι όλα τα φαγητά της επόμενης εβδομάδας. Τα λέμε «σαλάτες» αλλά είναι πλήρη γεύματα που μπορείς να δημιουργήσεις με τη διαδικασία του mix and match.

Οι πρασινάδες

Το ντρέσινγκ

Το βήμα αυτό είναι σημαντικό και αν πάει στραβά μπορεί να θες να μεταφέρεις τη σαλάτα από το τάπερ κατευθείαν στον κάδο.

Ακολούθησε έναν απλό κανόνα: αν η σαλάτα έχει μαλακά και «ευπαθή» φύλλα, όπως το προαναφερθέν μαρούλι ή το σπανάκι, πάρε το ντρέσινγκ μαζί σου σε ένα γυάλινο βαζάκι που έχεις τσεκάρει ότι κλείνει καλά. Αν έχει ραντίσιο, kale ή κάποιο άλλο ανθεκτικό φύλλο πρόσθεσε άφοβα το ντρέσινγκ από το σπίτι και άσε τις γεύσεις να δέσουν.

Οι συνδυασμοί λάδι-λεμόνι ή λάδι-μπαλσάμικο-μέλι είναι μια χαρά αλλά θα τους βαρεθείς. Λίγο γιαούρτι με αρωματικά και γλυκιά πάπρικα, μια πέστο, ένα ντρέσινγκ με φυστικοβούτυρο, ξύδι και σόγια ή μια βινεγκρετ με miso και χυμό εσπεριδοειδούς (λευκό miso με χυμό πορτοκάλι, κίτρινο με χυμό λεμόνι και κόκκινο με χυμό λάιμ) θα αυξήσουν το γευστικό ενδιαφέρον.

Το «τυράκι»

Μπορεί να είναι κυριολεκτικό, όπως φλοίδες παρμεζάνας ή μικρά κομμάτια κάποιου μπλε τυριού για ένταση ή μεταφορικό αντιπροσωπεύοντας όλα αυτά τα κριτσανιστά/αλμυρά/ελαφρώς «αμαρτωλά» υλικά που κάνουν το γεύμα πραγματικά ικανοποιητικό. Δοκίμασε:

-Αβοκάντο.

-Ξηρούς καρποί όπως καβουρδισμένα αμύγδαλα, φιστίκια κ.λπ.

-Σπόρους για τραγανό αποτέλεσμα: σουσάμι, ηλιόσπορο, κολοκυθόσπορο.

-Τηγανητό αυγό.

-Τηγανητή κάπαρη.

-Πίκλες χαλαπένιο.

-«Κρουτόν» από πίτα για σουβλάκι κομμένη και ψημένη για λίγο στον φούρνο με ελάχιστο λάδι και σκόνη σκόρδου/θυμάρι/garam masala.

-Wasabi peas: τέλεια με πρασινάδες, μια απλή βινεγκρέτ και κρέας που μπορεί να έχει περισσέψει στο ψυγείο ή με κρύα noodles και ωμά λαχανικά.

-Και αν όλα αυτά αποτύχουν, εντάξει, μπορείς να βάλεις λίγο μπέικον.

Και ξερό ψωμί

Παξιμάδια, κριθαροκούλουρα ή κομμάτια από ένα ωραίο ψωμί μπορούν να προστεθούν στο ταπεράκι για να κάνουν το γεύμα πιο χορταστικό και να απορροφήσουν το επιπλέον ντρέσινγκ.

Η σαλάτα με κρύα noodles είναι μια γρήγορη και νόστιμη επιλογή για το γραφείο.

Μάντεψε τι έχω στο συρτάρι του γραφείου μου

Εκτός από ένα μικρό μπουκαλάκι τζιν, ένα με λάδι και ένα με καυτερή σάλτσα θα σου φανούν εξαιρετικά χρήσιμα. Μια σακούλα με μιξ ξηρών καρπών και φρούτων από την Ευριπίδου είναι πολύτιμη για τις απογευματινές λιγούρες. Το ίδιο και ένα φυστικοβούτυρο, ταχίνι ή βούτυρο αμυγδάλου που θα μπορείς να συνδυάζεις με φρούτα όπως οι φράουλες και μήλα αλλά και να προσθέτεις στα ντρέσινγκ της τελευταίας στιγμής.

Αβοκάντο το εύκολο

Ακόμα και αν δεν πρόλαβες να ετοιμάσεις τίποτα, αν πάρεις μαζί σου στη δουλειά ένα ώριμο αβοκάντο μπορείς εύκολα να το μετατρέψεις σε υγιεινό και ικανοποιητικό γεύμα. Μια γρήγορη βόλτα στο σούπερ μάρκετ για δυο ντομάτες, μοτσαρέλα και παξιμάδια συν το αβοκάντο και έχεις έτοιμη τη σαλάτα, ενώ μερικά κράκερ ολικής από τον φούρνο, λιωμένο αβοκάντο και λίγες σταγόνες λεμόνι κάνουν ένα αξιοπρεπές σνακ.

Σαλάτες με noodles

Κρύα noodles και με αγγούρι για βάση, φιστίκια και ψιλοκομμένο κόλιανδρο ή αποξηραμένο κρεμμύδι για γαρνίρισμα συν όποιο λαχανικό ή κρέας βρεις εύκαιρο.

Ολόκληρη πατάτα

Το Σαββατοκύριακο ή το προηγούμενο βράδυ ψήσε μια ολόκληρη πατάτα ή γλυκοπατάτα στον φούρνο. Την επόμενη μέρα βάλ' τη στο τάπερ και πρόσθεσε ό, τι τύχει να έχεις στο σπίτι (σπανάκι, κόκκινα φασόλια σε κονσέρβα, κοτόπουλο που έχει περισσέψει κ.ο.κ.), λίγο τυρί κρέμα ή μερικές κουταλιές μαγιονέζα ανακατεμένη με sriracha.

Ένα φυστικοβούτυρο στο συρτάρι του γραφείου θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις γρήγορα σνακ.

Συναρμολόγηση-μαγείρεμα 1-0

Για μηδενικό χρόνο προετοιμασίας μπορείς να κινηθείς στην κατηγορία της «συναρμολόγησης» του φαγητού. Μπορείς να ακολουθήσεις το παράδειγμα του Δημήτρη Παπαμηχαήλ στο Ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο με ένα προζυμένιο ψωμί, λίγη γραβιέρα και το είδος ελιάς που προτιμάς ή το παράδειγμα των Γάλλων με μπαγκέτα, μπρι και σταφύλια.

Από το τάπερ στο πιάτο

Ό, τι και να έχεις φέρει μαζί σου, μην το φας μέσα στο πλαστικό τάπερ. Κάνε τη μεταφορά στο πιάτο και το φαΐ θα έχει καλύτερη γεύση. Και αν το γραφείο δεν έχει σκεύη, άφησε ένα πιάτο εκεί μαζί με μια μικρή επιφάνεια κοπής και ένα μαχαιράκι και δεν θα το μετανιώσεις.