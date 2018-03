Κολωνάκι: 12 μαγαζιά για να περάσεις καλά στην πιο λαμπερή γειτονιά του κέντρου

Mr. Vertigo

Ένας χώρος αφιερωμένος στον μαγικό κόσμο του κρασιού

«Deep down, I don't believe it takes any special talent for a person to lift himself off the ground and hover in the air. We all have it in us, every man, woman, and child, and with enough hard work and concentration, every human is capable of duplicating the feats I accomplished as Walt the Wonder Boy». Mr. Vertigo, Paul Auster.

Το Mr. Vertigo είναι βιβλίο του Paul Auster που μιλάει για τη μαγεία της καθημερινότητας μέσα από την ιστορία ενός παιδιού που μαθαίνει να πετάει αλλά και η πηγή έμπνευσης της δημιουργίας του Mr. Vertigo. Γιατί και το κρασί είναι κάτι μαγικό που μπορεί να απογειώσει την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το όνειρό αυτών που βρίσκονται πίσω από την κάβα, να κάνουν λίγο ομορφότερη τη ζωή των ανθρώπων, προσφέροντάς τους μια μοναδική οινική εμπειρία.

Με οδηγό το πάθος τους για το κρασί και την επικοινωνία, επιδιώκουν να αναδείξουν τη μαγική πλευρά του κρασιού μέσα από «αναπάντεχες» γευσιγνωσίες, ταξίδια οινοτουρισμού, το wine club και τη βιβλιοθήκη, πάντα με το κρασί στο επίκεντρο.

Στο κελάρι του Mr. Vertigo θα βρείτε πάνω από 1.500 ετικέτες κρασιών από τον διεθνή και τον ελληνικό αμπελώνα. Τα οινοποιεία που εισάγονται προέρχονται από σπουδαίες και ιδιαίτερες περιοχές απ' όλο τον κόσμο, ενώ την τιμητική τους έχουν τα μικρά οικογενειακά οινοποιεία που δίνουν έμφαση στο terroir και στις γηγενείς ποικιλίες τους και ακολουθούν τις αρχές της βιολογικής και βιοδυναμικής καλλιέργειας. Το κρασί είναι ένας μαγικός, ανεξάντλητος κόσμος που σας περιμένει να τον ανακαλύψετε στο Mr. Vertigo.



Mr. Vertigo, Wines & Spirits, πλ. Φιλικής Εταιρείας 15, Κολωνάκι, www.mrvertigo.gr