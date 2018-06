Cecil Beaton: Ο πολυτάλαντος δανδής που εστίασε στις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα

Ο Cecil Beaton (1904-1980) είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς φωτογράφους του 20ου αιώνα. Έγινε γνωστός με τα πορτρέτα του της βρετανικής αριστοκρατίας που ξεκίνησε να απαθανατίζει στην δεκαετία του 1920. Έκτοτε καθιερώθηκε ως ένας εξαιρετικός πορτρετίστας και φωτογράφησε όλες τις διάσημες προσωπικότητες της εποχής του στη μόδα, την τέχνη και την πολιτική με υποδειγματικό στυλ και απαράμιλλη κομψότητα.

Στη διάρκεια της 70χρονης περίπου καριέρας του ο Βρετανός εστέτ εκτός από τις άπειρες εικόνες με το μοναδικό φωτογραφικό του ύφος το οποίο επανεφεύρισκε πολύ συχνά εκ νέου, γέμισε εκατοντάδες σημειωματάρια με σκίτσα του, έγραψε χιλιάδες λέξεις, σχεδίασε εκατοντάδες κοστούμια και βέβαια επηρέασε όσο ελάχιστοι άλλοι. Μια αχαλίνωτη δημιουργικότητα που τροφοδοτήθηκε όπως είπε κάποτε ο ίδιος, από το φόβο του να είναι συνηθισμένος. Η ιδέα ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοιος, του ήταν βασανιστική όπως επίσης ήταν και η θηριώδης φιλοδοξία του.

Για πρώτη φορά φέτος παρουσιάζεται στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο διεθνές φωτογραφικό και εικαστικό φεστιβάλ Photo España που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη, μέρος του έργου του διασημου φωτογράφου που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 πορτρέτα του. Η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Σε ένα από τα ταξίδια του στο Χόλιγουντ το 1932, ο Beaton συνάντησε μια από τις μεγαλύτερες εμμονές του τη Γκρέτα Γκάρμπο την οποία ξανασυνάντησε το 1946 και τη φωτογράφισε στο Hotel Plaza στη Νέα Υόρκη. Σχολιάζοντας εκείνη την πρώτη του συνάντηση μαζί της είχε δηλώσει ότι ήταν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του. Φωτο: The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s

Ντέιβιντ Χόκνεϊ, 1965. Φωτο: The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s

Μαρία Κάλλας, 1957. Φωτο: The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s

Μικ Τζάγκερ, 1969. Ο Beaton που φωτογράφισε τον Τζάγκερ για δεύτερη φορά στη σουίτα του στο Hotel Plaza της Νέας Υόρκης, τον περιέγραψε ως "καλό παιδί" και εξαιρετικά φωτογενή. Φωτο: The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s

Μπάρμπρα Στράιζαντ, 1969. Φωτο: The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s

Οι Gilbert and George, 1968. Φωτο: The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s