Μια φωτογραφική απόπειρα χαρτογράφησης της πολύπλοκης έννοιας του «σπιτιού»

Έξι Έλληνες εικαστικοί φωτογράφοι, ορμώμενοι από την παρούσα χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται από τον επαναπροσδιορισμό των ανθρωπίνων σχέσεων και της κλασικής δομής της οικογένειας, καθώς και τη μετατόπιση ομάδων ανθρώπων προς αναζήτηση ενός τόπου ικανού να προσφέρει όλα αυτά που έχουν χάσει, μας παρουσιάζουν τη δική τους οπτική πάνω στην πολύπλευρη έννοια του «σπιτιού».

Σημείο αναφοράς τους αποτέλεσαν βιώματα, μνήμες, προβληματισμοί και αναζητήσεις που σχετίζονται με την προσωπική θεώρηση του καθενός για την εντοπιότητα που κρύβει η έννοια του «σπιτιού». Τα έργα που παρουσιάζονται υπαινίσσονται ότι ίσως και να μην υπάρχει σαφής χρονολογική και τοπογραφική υπόσταση σε αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως «σπίτι».

Είναι ένας φόρος τιμής σε όλα εκείνα τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που αποτελούν τα υλικά για την ανοικοδόμηση του, καθώς και την ανικανοποίητη λαχτάρα της επιστροφής σε αυτό.

Alexei Siozov - "Calypso's Dilemma"

Alexei Siozov - "Calypso's Dilemma"

Alexei Siozov - "Calypso's Dilemma"

Κατερίνα Μανωλάκη - "Yseult's Dream"

Κατερίνα Μανωλάκη - "Yseult's Dream"

Κατερίνα Μανωλάκη - "Yseult's Dream"

Μιχάλης Αλμυρούδης - "Zeitgeist"

Μιχάλης Αλμυρούδης - "Zeitgeist"

Μιχάλης Αλμυρούδης - "Zeitgeist"

Κέλλυ Σκουλαριώτη - "Atrapos"

Κέλλυ Σκουλαριώτη - "Atrapos"

Κέλλυ Σκουλαριώτη - "Atrapos"

Μαρίζα Καρύδη - "The Girl in the Museum"

Μαρίζα Καρύδη - "The Girl in the Museum"

Μαρίζα Καρύδη - "The Girl in the Museum"

Δημήτρης Σιδηροκαστρίτης - "Tower"

Δημήτρης Σιδηροκαστρίτης - "Tower"

Δημήτρης Σιδηροκαστρίτης - "Tower"

Η αφίσα της έκθεσης

Info

Hiareth / Παράλληλη Έκθεση του Athens Photo Festival 2018

Metapolis (Στοά Καΐρη 6, Μοναστηράκι)

Επιμέλεια: Alexei Siozov & Κέλλυ Σκουλαριώτη

Διάρκεια: 8/6-26/6

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκεύη 8/6, 20:00-23:00

Ημέρες λειτουργίας: Τρ.-Παρ. 18:00-21:00 & Σάβ. 16:00-20:00. Κυρ. & Δευ. κλειστά.

Website / Facebook 1 / 2 / 3