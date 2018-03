Οι καλύτερες εικόνες του διαγωνισμού Bird Photographer of the Year 2018

Η λίστα με τις καλύτερες φωτογραφίες που συμμετείχαν φέτος στον διαγωνισμό Bird Photographer of the Year 2018 ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από τους διοργανωτές του, Nature Photographers και British Trust for Ornithology.

Στον διαγωνισμό, αν και είναι μόλις η τρίτη χρονιά διοργάνωσής του, συμμετείχαν χιλιάδες φωτογράφοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, από 60 χώρες, αναδεικνύοντάς τον ως έναν από τους πιο δημοφιλείς του κόσμου.

Η επιλογή των εικόνων δεν έγινε μόνο από τους κριτές του διαγωνισμού καθώς αυτή τη φορά ψήφισε και το κοινό που ανέδειξε ως καλύτερη φωτογραφία αυτή του Ισπανού Mario Cea Sanchez, μια εντυπωσιακή λήψη όπου απεικονίζεται η κατάδυση μιας αλκυώνης στο νερό.

Ο νικητής πάντως θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο από τον Chris Packham στο ετήσιο φεστιβάλ Rutland Birdwatching Fair.

Νεροκοτσέλα, Σαλαμάνκα, Ισπανία. Φωτο: Mario Cea

Πελεκάνοι Δαλματίας (αργυροπελεκάνοι) στη λίμνη Κερκίνη. Φωτο: Johan Siggesson

Ένας γύπας, Αλάσκα. Φωτο: Pedro Jarque Krebs

Ένας Αλεξανδρινός παπαγάλος στέκεται σε μία χελιδονοφωλιά. Φωτο: Georgina Steytler

Μία αλκυώνη καταδύεται στο νερό, Ισπανία. Η φωτογραφία ψηφίστηκε από το κοινό ως η καλύτερη του διαγωνισμού. Φωτο: Mario Cea Sanchez

Κουκουβάγια του χιονιού, Καναδάς. Φωτο: Markus Varesvuo

Μία σούλα με δίχτυ στο ράμφος της, Γερμανία. Φωτό: Petr Bambousek

Γκρίζοι ερωδιοί, Ουγγαρία. Φωτο: Bence Mate

Αμερικανική πάπια (κεφαλούδι), Βρετανική Κολούμπια, Καναδάς. Φωτο: Jess Findlay

Λευκοσκαλίδρες σε μία στάση στο μεταναστευτικό τους ταξίδι, Ισπανία. Φωτο: Mario Suarez Porras

Αετός, Ουγγαρία. Φωτο: Ben Hall

Δύο κοκκινόραμφοι βουφάγοι σε μία αντιλόπη, Εθνικό Πάρκο Kruger, Νότια Αφρική. Φωτο: Edmund Aylmer

Σούλα, Bempton Cliffs, Ηνωμένο Βασίλειο. Φωτο: Janine Lee

Κύκνοι, Φινλανδία. Φωτο: Antti Siponen