Αν το παρελθόν είχε χρώμα...

124 διάσημες ασπρόμαυρες φωτογραφίες του 19ου και 20ού αιώνα αλλάζουν μορφή και μεταμορφώνονται με χρώμα, στο νέο βιβλίο The Paper Time Machine.

Τις εικόνες επιμελήθηκε ο Wolfgang Wild σε συνεργασία με τον Jordan LLoyd, ο οποίος διενεργεί ήδη εδώ και αρκετά χρόνια έρευνες για τον επιχρωματισμό παλιών ασπρόμαυρων φωτογραφιών.

Σκοπός του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι να δοθεί ζωντάνια και φως σε ιστορικές λήψεις που ίσως ποτέ δε θα μπορούσαμε να τις φανταστούμε έγχρωμες: από φωτογραφίες της νεανικής ηλικίας του Αβραάμ Λίνκολν, μέχρι στιγμιότυπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Παρουσιάζουμε μερικές απ' αυτές.

Dorothea Lange, 1936. H Florence Thompson με ένα από τα παιδιά της στο Watsonville της Καλιφόρνια. Η Thompson που ήταν μόλις 32 ετών σ' αυτή τη διάσημη φωτογραφία της Dorothea Lange, είχε γεννηθεί το 1903 στην τότε επικράτεια των Ινδιάνων- μέρος πια της σημερινής Οκλαχόμα- από γηγενείς της φυλής των Τσερόκι. Στα 28 της μετά το θάνατο του συζύγου της έμεινε μόνη της να φροντίσει τα 6 παιδιά τους. Στη συνέχεια απέκτησε άλλα τρία. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τη στιγμή που η Florence περιμένει να επισκευαστεί το αυτοκίνητό τους μετά από βλάβη. Φωτο: Dorothea Lange / Library of Congress

Stanley Kubrick, 1949. Ο Stanley Kubrick είναι μια τεράστια προσωπικότητα στην ιστορία του κινηματογράφου έχοντας δημιουργήσει 13 μεγάλου μήκους ταινίες μεταξύ των οποίων το Spartacus, το Κουρδιστό Πορτοκάλι, τη Λάμψη, το Full Metal Jacket και το πρωτοποριακό 2001: A Space Odyssey. Μα πριν διαγράψει την κινηματογραφική του πορεία ο Kubrick ήταν μαθητευόμενος φωτογράφος στο περιοδικό Look. Η παραπάνω φωτογραφία είναι μια από τις φωτογραφίες του 21χρονου τότε Κιούμπρικ και απεικονίζει τους θεατές που καταφθάνουν στο Chicago Theatre στο Σικάγο για να παρακολουθήσουν μια παράσταση. Φωτο: Stanley Kubrick / Look Magazine / Library of Congress