Αυτές είναι οι 50 καλύτερες φωτογραφίες γάμων της χρονιάς

Φωτογράφοι από όλο τον κόσμο έστειλαν 9.000 φωτογραφίες στην ιστοσελίδα Junebug Weddings με σκοπό να μπουν στις 50 καλύτερες γαμήλιες φωτογραφίες της χρονιάς.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται εδώ και δέκα χρόνια και αποκαλύπτει μαι συλλογή από ρομαντικές και συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες των ζευγαριών που παντρεύτηκαν μέσα στο έτος.

Αυτές είναι οι εικόνες που φέτος ξεχωρίζουν για το συναίσθημα, την αισθητική και το τοπίο τους και που κατάφεραν να αποτυπώσουν την ευτυχία και τη συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Ben Sowry of Ben Sowry Photo

JD Land of Two15 Photography

Oscar Castro of Oscar Castro Photography

Mario Tijerina of Mario Tijerina Photography

Steve Stemmler of Tara Lilly Photography

Ropate Kama of Kama Catch Me

Candice Anderson of Candice Marie Photography

Jeff Chang of Jeff and Cat of The Apartment Photography

Irina Florschutz of Irina and Matej

Erika Floor of In beeld met Floor

Maddie Mae of Maddie Mae Adventure Elopement

Kyle Wilson of Hinterland Stills

Jessy Pesce of Bows & Lavender

Katie Forbis of Vein + Vessel

Jim Pollard of Pollard We Are

Cody Harris of CODY & ALLISON

Jake Mcanally of Whitney Justesen Photography

Benj Haisch

Kuoloon Chong of Kompactfaen

Eric Floberg

Amy Painter of Amy Bluestar Photography

Kadek Artayasa of diktatphotography

Paul Woo of Wandering Woo

James Frost of James Frost Photography

James Broadbent of Chasewild

Soven Amatya of Photography by Soven

Filipa Rosa of The Framers

Govinda Rumi of Terralogical

Nico Roscini and Vinx Ferrara of The Ferros

Helena and Laurent Martin of Helena and Laurent

Tori Pintar

Jacob Loafman

Anni Graham

Matteo Coltro of matrimoni all'italiana

Levi Tijerina

Johanna Rosenlew of Johanna Rosenlew Photography

Joanna Jaskólska of Joanna Jaskólska Photography

Melanie Ng of Assemblage Photography

Tim Kelly of Tim Kelly and Nadine Ellen

Budy Pratama of Terralogical

Alex Olguin of Olguin Photography

Chris Parkinson of Beneath the Pines

Darya Elfutina

Shari Vallely of Shari + Mike Photographers

Damien Milan of Damien Milan Photography

Dan O'Day

Tim O'Shea of Michaela Joy Photography